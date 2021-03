Gareth Southgate a salué Mason Mount comme « exceptionnel » – et a soutenu son ancien manager de Chelsea Frank Lampard dans le processus.

Le milieu de terrain des Blues a marqué lors de la victoire 2-0 de l’Angleterre contre l’Albanie dimanche après-midi alors que les Three Lions se classaient deux sur deux lors de leur campagne de qualification pour la Coupe du monde.

Mason Mount a marqué un but brillant contre l’Albanie

Mount a également joué dans la victoire 5-0 contre Saint-Marin la semaine dernière alors que son influence pour le club et le pays grandit.

L’ancien patron de Chelsea, Lampard, était un ardent défenseur du joueur de 22 ans, nourrissant son talent à Derby, puis dans la première équipe des Blues.

Un changement de manager à Stamford Bridge, avec Thomas Tuchel aux commandes, n’a pas amoindri son influence.

Southgate, a toujours été un grand fan des talents de Mount et il s’est demandé pourquoi le joueur n’avait pas reçu les mêmes applaudissements lorsque Lampard était son patron de Chelsea.

«Je disais à l’automne qu’il était un très bon joueur. Je suppose que maintenant Thomas Tuchel le choisit, tout le monde sera d’accord », a déclaré le manager de l’Angleterre.

«Quand c’était Frank Lampard, ça ne comptait pas pour une raison quelconque.

«C’est un joueur exceptionnel. Il trouve intelligemment l’espace, il manipule très bien le ballon, crée des chances, marque des buts.

«Je pensais que sa performance était excellente ce soir.»

Mason Mount était en forme pour l’Angleterre contre l’Albanie

Lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait Mount pour la visite de la Pologne, Southgate a répondu: «Absolument. Nous avons soigné tous les joueurs lors du premier match [against San Marino]. Sa charge entrant dans le camp [was low].

«Il n’a pas joué en milieu de semaine en Ligue des champions mais, malgré cela, nous essayons de gagner et de nous qualifier pour une Coupe du monde. Je ne peux pas penser constamment à la rotation de l’équipe.

«Il nous manque beaucoup de joueurs et nous avons essayé de protéger nos attaquants pendant cette première partie de la semaine, et maintenant nous devons simplement continuer et essayer de gagner les matchs.»

Mount a déjà joué 47 fois cette saison pour le club et le pays, marquant neuf buts et ajoutant cinq passes.

Mount a aidé l’Angleterre à prendre un départ parfait dans sa campagne de qualification pour la Coupe du monde

Troy Deeney a rejoint talkSPORT Breakfast lundi matin et a félicité le milieu de terrain pour sa polyvalence.

L’attaquant de Watford a déclaré: «C’est lui qui dirige l’équipe. C’est le truc pour moi, à un jeune âge, c’est l’étincelle et l’énergie. Toujours dans le demi-tour, toujours à la recherche d’avancer – il est tellement positif.

«Il a aussi cette variété. Lors du dernier match contre Sheffield United, il a commencé avec un 10, puis est sorti à gauche et avec un neuf puis un huit dans le même match.

«Il a tellement de polyvalence que c’est génial. Je ne sais pas s’il commencera, mais il le plaide certainement cette saison.

Mount a été une star pour le club et le pays cette saison

Le milieu de terrain de Brighton, Adam Lallana, a également fait l’éloge de Mount après la victoire de l’Angleterre sur l’Albanie.

Il a déclaré à Boot Room de Darren Bent sur talkSPORT: «Mason Mount, quel joueur il est. Il est l’un des meilleurs joueurs de la Premier League à la minute. Chaque fois que je le vois jouer, il est techniquement exceptionnel et tenace lorsqu’il perd le ballon.

« Il possède probablement tous les attributs que vous attendez d’un dix ou huit des temps modernes. »