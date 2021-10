Gareth Southgate l’a enlevé, mais il avait les fans debout. Voici cinq raisons pour lesquelles Jack Grealish peut remporter la Coupe du monde pour l’Angleterre

Lorsque Jack Gealish s’est effondré sur le banc après seulement une heure à Wembley hier soir, il n’avait pas l’air heureux. Et vous pourriez comprendre pourquoi.

Tout d’abord, il avait semblé peut-être notre joueur le plus brillant lors du match nul 1-1 quelque peu plat contre la Hongrie. De plus, ils avaient mal orthographié son nom sur sa plaque ; JACK GRAELISH SE TROUVE ICI.

GETTY

Grealish a été expulsé du pilier au poteau par la Hongrie

Oui, il pourrait être juste de dire que Gareth Southgate n’a pas encore tout fait sur le ballon Brummie. Mais dans un an environ au Qatar, voici cinq bonnes raisons pour lesquelles Jack Grealish pourrait remporter la Coupe du monde en Angleterre.

getty

Grealish était clairement déçu de se faire enlever Plus de cartes que ta grand-mère à Noël. Hier soir, bien que la Hongrie ait plus que gagné son match nul, ses défenseurs n’ont toujours pas pu résister à introduire le visage de Grealish sur l’herbe. En effet, une telle occasion a conduit à l’égalisation. Au Qatar, Jack attirera des défis tardifs comme Ant & Dec collecter des récompenses. Les veaux de Jack peuvent SEULEMENT être plus magnifiques! Et quand ils aideront l’Angleterre à remporter la Coupe du monde, ils seront sûrement affichés sur le quatrième socle de Trafalgar Square. Contre la Hongrie, nous avons vu Grealish commencer dans le cadre d’un nouveau milieu de terrain qui comprenait également Rice, Foden et Mount. Non seulement ce quatuor laisse présager un avenir radieux pour l’équipe nationale, mais ils ont aussi sûrement une bonne réputation en tant que Next Big Boy Band. Un coup franc direct ?

getty

Grealish a été pris pour cible par les défenseurs hongrois

Grealish a tiré un certain nombre de coups francs pendant le match

getty

Grealish a la capacité d’inquiéter toutes les défenses. À Southgate, nous avons confiance. Gareth ne sort pas exactement du tunnel en faisant des roues de charrette ou n’entre pas dans des conférences de presse en jonglant avec des feux d’artifice, mais il se sent comme un homme avec un plan. L’échauffement du banc deviendra sûrement un lointain souvenir ? D’autant que les stades seront climatisés. In Pep on fait confiance. Un prix de 100 millions de livres sterling et une équipe hérissée de footballeurs internationaux de haut niveau n’ont pas vu Jack se figer comme un lapin dans les phares de City. Et sous Guardiola, comme il l’a prouvé à maintes reprises, une fois qu’il vous entraîne pendant un certain temps, votre jeu s’améliore de plus en plus.

L’Angleterre a été tenue en échec par la Hongrie à Wembley

JEUX DE LA FAIM

Leur patron était le meilleur sur FIFA et l’attaquant avait pris sa retraite…

BÂTON OU TOURNEZ

10 raisons pour lesquelles Lingard devrait acheter une bonne affaire de la fenêtre de transfert de janvier

CINQ VIVANTS

Le monde selon Gabby : Haaland ? Salah ? Top 5 des meilleurs joueurs du moment

BARCA BRILLANCE

Rencontrez Gavi, le « joueur complet », le prochain grand joueur du Barça et de l’Espagne, âgé de 17 ans

JEUNE PISTOLET

Entraîné par Kompany, aimé par Arteta – la vérité sur le nouveau garçon d’Arsenal, Lokonga

VOLÉ

Ronaldo remporte le prix du Joueur du mois avant Salah – comment se comparent les statistiques de la paire ?