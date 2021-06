Gareth Southgate laissant tomber Jadon Sancho est ” compréhensible ” car l’ailier du Borussia Dortmund a ” sous-performé ” pour l’Angleterre, a déclaré talkSPORT au milieu des liens de transfert de Manchester United

in

L’omission de Jadon Sancho dans l’équipe de Gareth Southgate pour affronter la Croatie n’était pas une surprise, car le patron anglais “n’est pas encore tombé amoureux de lui”.

C’est le point de vue de l’expert du football européen de talkSPORT, Mark Langdon, qui comprend pourquoi l’ailier du Borussia Dortmund n’a pas été sélectionné dans l’équipe de 23 joueurs pour la première victoire 1-0 de l’Euro 2020 à Wembley.

Sancho a ébloui pour Dortmund dans le dernier tiers de la campagne 2020/21 mais il n’a pas encore reproduit sa forme pour les Trois Lions

Sancho et Ben Chilwell de Chelsea étaient les absents les plus notables de l’équipe de la journée, alors que Southgate a choisi d’utiliser l’arrière droit naturel Kieran Trippier à gauche d’un défenseur.

Cela a suscité les critiques d’une multitude d’experts, mais la sélection a finalement porté ses fruits puisque les Trois Lions ont remporté une victoire confortable.

La nouvelle que le gardien Dean Henderson est toujours aux prises avec une blessure et a de nouveau raté l’entraînement lundi, et pourtant a été inclus dans l’équipe de la journée, rend l’appel de Southgate encore plus étrange.

Cependant, Langdon a identifié les performances de Sancho sur la scène internationale pour expliquer pourquoi il a été laissé de côté.

“Je ne suis pas trop surpris car Southgate n’est jamais tombé amoureux de Jadon Sancho”, a-t-il déclaré à Trans Europe Express de talkSPORT.

-Sancho a marqué huit buts et ajouté 11 passes décisives en 26 matches de Bundesliga lors de la campagne 2020/21

“J’ai vraiment l’impression que les supporters anglais n’ont pas vu le meilleur de Jadon Sancho.

«Il n’a certainement pas montré tous ses meilleurs moments à Dortmund et nous les avons vus quand il entre et coupe de la gauche.

« Vous devez laisser quelqu’un de côté. [Marcus] Rashford et [Jack] Grealish – il a peut-être estimé qu’il avait suffisamment d’options sur le large.

Sancho a connu un début de campagne 2020/21 difficile, mais il a terminé la saison en beauté alors que le club allemand s’est assuré une place en Ligue des champions avec une quatrième place.

Le joueur de 21 ans devrait se rendre à Manchester United cet été, les deux clubs étant en négociations sur des frais et des conditions personnelles convenus avec le joueur.

Et Langdon est catégorique : un ailier droit est exactement ce dont les Red Devils ont besoin pour défier Man City pour la couronne de Premier League la saison prochaine.

Jadon Sancho admet qu’il était un fan de Chelsea quand il était plus jeune et nomme Frank Lampard comme son héros du football en grandissant

“Ils ont l’argent pour pouvoir signer ce genre de contrat et je pense que l’aile droite est un domaine où ils cherchent définitivement à s’améliorer”, a-t-il déclaré.

“Le seul inconvénient est qu’il a tendance à être à son meilleur lorsqu’il obtient une connexion avec son arrière latéral et [Aaron] Wan-Bissaka n’est probablement pas le meilleur arrière droit offensif.

«Je sais qu’ils ont également été liés à Trippier pour donner un élan sur le flanc mais, pour Manchester United, Sancho vaudrait la peine d’être payé.

“Je sais que c’est beaucoup d’argent [reportedly up to £85m/€100m] mais j’ai l’impression qu’ils ont l’argent et qu’il les améliore considérablement dans un domaine où ils ont besoin d’un joueur vraiment fort.

