Gareth Southgate met en doute Jordan Henderson pour le match d’ouverture de l’Angleterre contre la Croatie au milieu des appels à James Ward-Prowse et à d’autres joueurs en pleine forme à prioriser avant l’Euro 2020

Les espoirs de Jordan Henderson de jouer à l’Euro 2020 semblent de plus en plus minces au milieu des appels à Gareth Southgate pour donner la priorité aux joueurs anglais en pleine forme.

Trent Alexander-Arnold étant déjà exclu en raison d’une blessure à la cuisse, Southgate devra peut-être encore remplacer deux joueurs dans son équipe de 26 joueurs alors qu’Henderson continue de lutter contre un problème à l’aine.

.

Même si Henderson récupère complètement, il manque désespérément de forme physique pour le match

Le milieu de terrain de Liverpool n’a pas joué depuis février et n’a pas pu participer à la victoire amicale 1-0 contre l’Autriche mercredi en raison d’un malaise plus tôt dans la journée.

Les analyses n’ont révélé aucun autre problème et on espère que le vice-capitaine des Trois Lions jouera un rôle dans le match d’échauffement contre la Roumanie dimanche après s’être entraîné normalement cette semaine.

Cependant, Southgate a pratiquement exclu Henderson de jouer le match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Croatie dans neuf jours.

«Je ne pense pas qu’il serait juste de l’exclure de [the first game] mais je pense qu’il est clair pour tout le monde à quel point le football lui a manqué », a déclaré Southgate.

.

L’Angleterre doit déjà remplacer Alexander-Arnold

« Les délais deviennent de plus en plus difficiles à chaque séance d’entraînement qu’il pourrait manquer. Mais je suis très réaliste sur ce qui est possible ici.

« C’est une décision que nous avons prise [to select Henderson] parce que nous avons été en mesure de prendre des joueurs supplémentaires et nous pensons qu’il a une influence si importante autour de la place. Si nous pouvons le rapprocher de sa capacité à contribuer sur le terrain contre la Croatie, ce sera un véritable bonus pour le moment. »

Harry Maguire et Kalvin Phillips soignent également des blessures, tandis que Jadon Sancho a raté la victoire de l’Autriche en raison d’une maladie.

L’ancien milieu de terrain de Tottenham, Jamie O’Hara, a critiqué Southgate pour avoir choisi autant de stars blessées après que Jesse Lingard, James Ward-Prowse, Ollie Watkins, Ben Godfrey et Ben White aient été exclus de l’équipe provisoire.

.

Lingard a commencé contre l’Autriche bien qu’il ne fasse pas partie de l’équipe de 26 joueurs

“Je ne comprends pas pourquoi nous emmenons autant de joueurs blessés dans un tournoi majeur”, a déclaré O’Hara à talkSPORT. « Nous l’avons déjà fait et cela s’est retourné contre nous.

« Vous avez Ward-Prowse, Lingard, White – ils sont tous prêts à partir. Pourquoi ne prenons-nous pas une équipe en forme ? »

Southgate remplacera Alexander-Arnold après le match amical contre la Roumanie dimanche – et avec trois arrières droits restants dans l’équipe, Lingard semble être l’option la plus probable.

Cependant, O’Hara a plaidé la cause du capitaine de Southampton Ward-Prowse, un spécialiste des coups de pied arrêtés qui pourrait encore remplacer Henderson de toute façon.

.

Ward-Prowse pourrait remplacer Henderson au milieu de terrain et donner à l’Angleterre plus de menace sur les coups de pied arrêtés

“Trent est un spécialiste des coups de pied arrêtés”, a ajouté O’Hara. « Il est question que Lingard le remplace mais, pour moi, je pense que Ward-Prowse doit être là.

«Il peut jouer au milieu de terrain, Henderson n’a toujours pas raison. Ward-Prowse vous offre quelque chose de différent.

« Combien de matchs sont décidés par coups de pied arrêtés ? Vous devez le prendre.