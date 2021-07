Gareth Southgate n’a pas choisi de “choix sexy” Phil Foden et Jack Grealish, a fait confiance à Jordan Henderson et Harry Maguire, et maintenant les critiques ont “se ressaisis”

in

La légende anglaise Stuart Pearce insiste sur le fait que Gareth Southgate n’est plus un “soft touch” grâce à son excellente prise de décision à l’Euro 2020.

Les Three Lions sont désormais qualifiés pour les demi-finales de la compétition après avoir battu l’Ukraine 4-0 à Rome.

Southgate était tout sourire après avoir vu son équipe battre l’Ukraine à Rome

Harry Maguire et Jordan Henderson étaient deux des buteurs de la soirée avec Harry Kane marquant un doublé.

Mais avant le tournoi, les stars de Manchester United et de Liverpool étaient préoccupées par les blessures.

Maguire a raté les matchs amicaux d’avant-tournoi tandis que Henderson n’a réussi que 45 minutes dans la préparation, ce qui a amené beaucoup à se demander pourquoi ils se rendaient au tournoi.

Mais Southgate a gardé sa foi dans le duo et a été récompensé contre l’Ukraine.

C’était une performance complète des Three Lions et Henderson a marqué son premier but senior en Angleterre en 62 sélections.

Et Pearce pense que faire des choix comme les garder dans l’équipe et ne pas céder à la pression pour jouer Jack Grealish et Phil Foden montre à quel point il est fort.

“Il y avait une idée fausse, potentiellement, et je parle d’un aspect footballistique, qu’il est un toucher doux, ou autre”, a déclaré Pearce à talkSPORT.

« Je ne pense pas qu’il y en ait maintenant parce que les gens dans le jeu ont [recognised] il fera les choix difficiles et je vais vous donner un ou deux exemples réels.

«Il a mis Henderson dans le groupe où beaucoup de gens disaient qu’il ne devrait pas être, il n’est pas assez bon pour une raison, pas assez en forme. Vous ne pouvez pas prendre de joueurs blessés.

« Il connaissait la valeur d’Henderson [and Harry Maguire], vous l’avez vu hier soir. Les deux sur la feuille de match. Je suis absolument ravi pour les deux.

Un autre homme en qui Southgate avait confiance était Maguire, qui a été excellent depuis son retour

«Mais, parce qu’il sait ce qu’ils donnent tous les deux au groupe, il était prêt à attendre. Pas un choix populaire dans certains quartiers.

«Au fait, au début du premier match, il y avait beaucoup de gens qui criaient, hurlaient et se disaient que Sterling ne devrait pas jouer. Gareth connaissait sa valeur.

«Tous ces gens se sont mis la tête maintenant parce que Sterling a probablement porté cette équipe, soit dit en passant.

“Il [Southgate] a fait des appels de jugement.

« Tout le monde veut Grealish et Foden, des choix populaires, ce sont des choix sexy, mais il ne l’a pas fait tout le temps. Ils ont joué leur rôle en tant que membre du groupe, mais il a choisi l’équipe qu’il pensait avoir raison et c’est à lui que revient le mérite.