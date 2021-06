Gareth Southgate ne devrait PAS se voir proposer un nouveau contrat si l’Angleterre perd face à l’Allemagne, insiste Simon Jordan, qui réitère la position de “l’embarras national” sur l’Euro 2020

Simon Jordan a qualifié de “folie” la décision potentielle d’attribuer un nouveau contrat à Gareth Southgate, même si l’Angleterre perd face à l’Allemagne lors de son épreuve de force contre l’Euro 2020.

Le directeur général de la FA, Mark Bullingham, a récemment confirmé que le patron des Trois Lions se verrait offrir la possibilité de prolonger son séjour en tant que patron national, quel que soit le résultat des affrontements de mardi soir à Wembley.

.

Southgate devrait rester le patron de l’Angleterre – quel que soit le résultat de ce soir à Wembley

Le joueur de 50 ans a guidé l’Angleterre vers les demi-finales de la Coupe du monde en 2018 et une troisième place à la première Ligue des Nations un an plus tard. Plus récemment, il les a qualifiés pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020.

Mais la Jordanie, qui a déclaré la semaine dernière que ce serait une « honte nationale » si l’Angleterre n’atteignait pas les demi-finales du Championnat d’Europe, n’est toujours pas convaincue par les références managériales de Southgate.

“J’ai dit la semaine dernière que si nous n’arrivions pas à la finale, et certainement à la demi-finale, cela devrait être considéré comme un embarras national et le tournoi est grand ouvert maintenant”, a déclaré Jordan à talkSPORT.

« Si nous sommes éliminés par les Allemands ce soir, cela ne peut pas être perçu comme un succès. Vous construisez des réalisations en fonction du niveau de réussite.

“Dépasser les Tchèques, dépasser les Croates – qui d’ailleurs étaient remarquables hier soir et malchanceux contre les Espagnols – et dépasser votre sort [Scotland] n’est pas nécessairement un niveau de réussite pour suggérer que quelqu’un devrait obtenir un emploi pour les 18 prochains mois. C’est n’importe quoi.

parlerSPORT

Et Jordan a été déconcerté par les remarques de Bullingham concernant le mandat de Southgate à ce jour

« Ce ne sont pas les Allemands de 1974, ce ne sont pas les Allemands qui ont remporté la Coupe du monde des années auparavant.

« C’est une équipe allemande très différente. Nous avons une opportunité ce soir. C’est le tremplin vers les opportunités internationales.

« Si nous battons les Allemands ce soir, il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas gagner le tournoi, étant donné ce qui se passe dans tous les domaines.

« Battez les Allemands. Affaire conclue. Même Jose Mourinho fait écho à ce que j’ai dit ce matin dans l’émission précédente.

Jordan maintient que l’ancien patron de Middlesbrough n’aurait jamais dû obtenir le poste en Angleterre en premier lieu et n’a rien accompli d’extraordinaire au cours de ses cinq années à ce jour.

Southgate pourrait-il mener l’Angleterre à la gloire de l’Euro 2020 cet été ?

“Dans aucun univers parallèle, Gareth Southgate n’aurait dû avoir le poste de sélectionneur anglais”, a ajouté Jordan.

« Son travail en 2017 consistait à stabiliser le navire, en s’appuyant sur tous les succès obtenus – ce qui était une course très fortuite vers la demi-finale de la Coupe du monde 2018 – et de se rendre au tournoi suivant.

«Ses références étaient de reléguer Middlesbrough, mais allez-y. Et il s’en est bien sorti – mais il n’a rien fait au-delà du succès qui aurait pu être accessible à toute autre personne dans sa situation.

“Pour lui dire qu’à cause du jargon du football, nous allons vous soutenir avec un contrat à long terme si vous êtes éliminé en huitièmes de finale pour l’Angleterre, puis allez à une Coupe du monde et que vous ne vous en sortez pas très bien. soit, vous avez encore une période plus longue pour continuer ce qui n’est finalement pas un passage réussi, c’est de la folie.