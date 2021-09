Gareth Southgate nie que Jack Grealish ait reçu un « traitement préférentiel » en Angleterre depuis qu’il a quitté Aston Villa pour Man City et explique le changement de rôle de la star de 100 millions de livres sterling

in

Le manager anglais Gareth Southgate a rejeté les suggestions selon lesquelles il avait promu Jack Grealish à un rôle plus important dans son équipe après son déménagement à Manchester City.

Grealish a débuté lors de la victoire 4-0 des Three Lions contre la Hongrie à Budapest cette semaine – le premier match de l’équipe depuis la finale du Championnat d’Europe.

getty

Gareth Southgate a démenti les allégations selon lesquelles Jack Grealish aurait stimulé sa carrière en Angleterre en déménageant à Man City

Le milieu de terrain a impressionné dans le match, ce qui a conduit aux éloges de l’ancienne star de City et de l’Angleterre Trevor Sinclair qui a attribué son affichage amélioré et sa plus grande confiance à son passage à l’Etihad.

S’exprimant sur talkSPORT, Sinclair a déclaré qu’il avait déjà remarqué un changement chez le joueur de 25 ans depuis son passage aux champions de Premier League, affirmant qu’il jouait désormais avec plus de confiance, plutôt qu’avec un point à prouver sous un maillot anglais.

Mais la décision de lancer le nouvel as de City a conduit les fans – en particulier les supporters d’Aston Villa – à suggérer que Southgate accorde désormais un traitement préférentiel à Grealish suite à son record britannique de transfert estival de 100 millions de livres sterling.

Grealish avait auparavant été principalement utilisé comme joueur d’impact, notamment lors de la course des Trois Lions à la finale de l’Euro 2020, où il est devenu un favori et une figure héroïque des fans anglais.

.

Jack Grealish a rejoint Man City pour 100 millions de livres sterling cet été

S’adressant à talkSPORT avant le retour de l’Angleterre à Wembley contre Andorre dimanche, Southgate a déclaré “Je ne suis pas là pour me défendre”.

Mais le manager a insisté sur le fait que ce n’était pas le cas, soulignant que certains de leurs joueurs clés à l’Euro jouaient pour des clubs en dehors du top six.

“Je ne sais pas vraiment pourquoi cet argument s’accumulerait”, a déclaré le patron de l’Angleterre à Faye Carruthers de talkSPORT.

«Nous avons choisi des joueurs de Burnley, Brighton, nous avons choisi des joueurs de clubs que d’autres pourraient considérer en dehors des six premiers.

« Nous l’avons toujours fait. Nous avons joué Tyrone Mings en été, Ollie Watkins avant l’été.

.

L’as de Leeds United Kalvin Phillips et le capitaine de West Ham Declan Rice ont tous deux joué un rôle clé pour l’Angleterre à l’Euro 2020

« Au cours de l’été, Jack avait manqué 16 semaines de football environ avant quelques semaines avant le tournoi.

« Nous avions plusieurs joueurs qui n’étaient pas à 100 % physiquement, et nous avons dû gérer ce groupe tout au long du tournoi.

“Le match de l’autre jour, c’était contre un adversaire différent et l’un des deux joueurs qui étaient avec nous cet été en position d’attaque n’était pas avec nous, donc bien que le gros de l’équipe était l’équipe de la finale, nous sentit que Jack avait gagné son opportunité.

“Il a joué les trois premiers matchs de la saison pour Man City, donc physiquement il était dans une meilleure condition, et je pense que nous avons vu qu’avec la façon dont il a appuyé sur le ballon, la façon dont il a travaillé sans ballon, il était physiquement dans un bien meilleur endroit.

.

Southgate dit que Grealish est physiquement dans un meilleur endroit maintenant qu’à l’Euro 2020, quand il était principalement utilisé comme super sous-marin

«Nous savons quel talent il est, nous le savions avant de le sélectionner pour l’équipe et nous le savons depuis qu’il est avec nous dans l’équipe, et j’ai pensé que sa performance était très bonne.

« Nos trois premiers ont travaillé si dur pour donner le ton sans ballon et ils ont montré les qualités qu’ils ont avec lui tout au long du match.

“Je ne suis pas ici pour me défendre, mais je peux au moins vous expliquer pourquoi nous avons choisi l’équipe que nous avons formée l’autre jour.”

