Gareth Southgate n’inclura PAS Trent Alexander-Arnold dans son équipe d’Angleterre pour le championnat d’Europe de cet été, a déclaré Gabriel Agbonlahor à talkSPORT

Gareth Southgate quittera Trent Alexander-Arnold de son équipe d’Angleterre pour la finale du Championnat d’Europe cet été, estime Gabby Agbonlahor.

L’arrière droit de Liverpool était une omission surprise de la dernière équipe des Trois Lions pour les éliminatoires de la Coupe du monde contre Saint-Marin, l’Albanie et la Pologne.

Gabriel Agbonlahor pense que Gareth Southgate pourrait ne pas emmener Trent Alexander-Arnold à l’Euro 2020

En plus d’avoir remporté la Ligue des champions et la Premier League au cours des deux dernières années sous la direction de Jurgen Klopp, Alexander-Arnold a joué un rôle important pour l’Angleterre et est largement considéré comme l’un des jeunes les plus cotés du football mondial.

Comme beaucoup de ses coéquipiers de Liverpool, le joueur de 22 ans a traversé des moments difficiles au cours de la saison – en particulier lorsque les Reds ont perdu quatre matchs de suite en février.

Il a été superbe lors de la victoire de Liverpool sur Arsenal ce week-end, le patron Klopp le décrivant comme « de classe mondiale » et se demandant pourquoi Southgate l’avait laissé de côté.

Cependant, Agbonlahor a déclaré au petit-déjeuner sportif de talkSPORT que Kieran Trippier, Kyle Walker et Reece James étaient tous en avance sur Alexander-Arnold dans l’ordre hiérarchique de Southgate – et il s’attend à ce que cela reste ainsi.

« Il n’a pas été à son meilleur, mais il est toujours un grand footballeur », a déclaré Agbonlahor à propos d’Alexander-Arnold.

«Mais c’est vraiment difficile avec l’Angleterre parce que vous regardez Reece James; il est très bon pour aller de l’avant, il est décent en défense.

.

Alexander-Arnold est revenu à son meilleur niveau lors de la victoire 3-0 contre Arsenal

«Trent Alexander-Arnold est très bon pour aller de l’avant, mais pas aussi bon sur le plan défensif.

«Kyle Walker va certainement faire partie de l’équipe car il peut aussi jouer en demi-centre, Trippier joue bien à l’Atletico Madrid.

«Donc, même si Trent n’a pas été dans sa meilleure forme, c’est peut-être juste que Southgate a envie de ces autres arrières droit devant lui et je pense qu’il ne fait pas partie de l’équipe, pour moi. Je ne pense pas qu’il le prenne.

«Je le prendrais, mais je ne pense pas qu’il [Gareth Southgate] le prend parce que Kyle Walker peut jouer à l’arrière droit et en tant que demi-centre dans un trois.

L’Angleterre a remporté trois victoires sur trois de ses matchs de qualification pour la Coupe du monde dans la trêve internationale.

Bien que Gary Lineker et Alan Shearer aient appelé Alexander-Arnold à obtenir un rappel, Agbonlahor pense que Soughgate pourrait ne pas revenir sur sa décision en raison de faiblesses défensives perçues dans le jeu du jeune.

Il a ajouté: «Si Trent Alexander-Arnold a disputé les trois matchs que l’Angleterre a disputés la dernière fois qu’ils se sont rencontrés, il aurait eu des matchs exceptionnels.

«Mais voudriez-vous qu’il joue en arrière si vous arrivez aux derniers stades contre un Portugal ou une France lorsque les meilleurs joueurs entrent en jeu?

«Ou, tu veux un Kyle Walker? Un arrière droit plus rapide, ou un Reece James qui est meilleur en défense? C’est donc difficile et je pense que tout le monde sera partagé. »