Gareth Southgate nomme l’équipe d’Angleterre pour les éliminatoires de la Coupe du monde

Le sélectionneur de l’Angleterre, Gareth Southgate, a annoncé son équipe de 25 hommes pour les prochaines éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA. De nombreux joueurs qui ont guidé l’Angleterre vers la finale de l’Euro 2020 sont à nouveau inclus. Cependant, une inclusion surprise voit l’attaquant de Leeds United, Patrick Bamford, recevoir sa première convocation senior. Maintenant que la préparation de la Coupe du monde est bien avancée, cette annonce donne un aperçu de qui Southgate veut dans ses plans pour Qatar 2022.

Équipe d’Angleterre : Bamford, Lingard et Alexander-Arnold obtiennent le feu vert

Greenwood ne fait pas la coupe

Dans un peu plus d’une semaine, la trêve internationale sera de retour. L’Angleterre affrontera la Hongrie (2 septembre), Andorre (5 septembre) et la Pologne (8 septembre) lors des éliminatoires de la Coupe du monde au Qatar. Southgate a opté pour Patrick Bamford plutôt que Mason Greenwood en attaque. Après un bon début de Premier League, avec deux buts jusqu’à présent, Greenwood aura pensé qu’il était un candidat pour l’équipe. Bamford, qui n’a pas encore marqué cette saison pour Leeds, donne toujours à Southgate une option différente à l’avant. L’arrière droit de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, fait également partie de l’équipe après avoir raté l’Euro en raison d’une blessure; il cherchera à se faire pardonner et à rivaliser avec Kieran Trippier et Reece James à l’arrière.

Le retour des héros anglais de l’Euro 2020

Malgré les nouvelles inclusions, l’équipe compte de nombreux joueurs qui ont donné aux fans anglais un été inoubliable. De jeunes stars, Bukayo Saka, Jadon Sancho, Jude Bellingham et Reece James reviennent dans la mêlée. Marcus Rashford est absent après avoir subi une opération à l’épaule.

Il y a bien sûr un retour pour les joueurs les plus expérimentés de l’équipe : Raheem Sterling, Jordan Henderson, Harry Maguire, John Stones et Jordan Pickford. Malgré de nombreuses spéculations tout au long de la fenêtre de transfert sur son avenir avec les Spurs, le capitaine Harry Kane est appelé et sera plus que prêt à se concentrer sur son football. L’attaquant de 28 ans a récemment confirmé qu’il resterait aux Spurs pour la saison, mettant ainsi fin aux spéculations sur un déménagement à Manchester City. Un joueur qui a rejoint la moitié bleue de Manchester, Jack Grealish, a également reçu une convocation.

Au milieu de terrain, Kalvin Phillips et Declan Rice reviennent en sélection nationale, après avoir noué un partenariat très réussi à l’Euro. Jesse Lingard, qui n’a pas réussi à se qualifier cet été après avoir fait partie de l’équipe provisoire, cherche maintenant à revendiquer cette équipe anglaise.

En défense, Luke Shaw reviendra après être devenu l’une des révélations tout au long de l’Euro. Conor Coady et Kieran Trippier reviennent également après avoir fait l’équipe de l’Euro. En ce qui concerne les options de gardien de but, Sam Johnstone et Nick Pope couvrent le numéro un, Jordan Pickford. Nouvelle signature d’Arsenal, Aaron Ramsdale manque l’équipe cette fois-ci. Bénéficiant d’une équipe aussi forte avec une profondeur de talent, l’Angleterre espère obtenir une qualification le plus tôt possible.

