Gareth Southgate plaisante que Bukayo Saka n’aura pas de gâteau d’anniversaire malgré le but pour l’Angleterre, Roy Keane vise une fouille effrontée à Arsenal alors qu’il fait l’éloge de 20 ans

Gareth Southgate a plaisanté en disant que Bukayo Saka n’obtiendrait même pas de gâteau d’anniversaire malgré l’objectif de le célébrer.

Saka a célébré son 20e anniversaire avec une belle performance à Wembley alors qu’il marquait et fournissait deux passes décisives lors de la victoire 4-0 de l’Angleterre sur Andorre.

.

Saka a marqué le dernier but de l’Angleterre sur un centre Trent Alexander-Arnold

L’attaquant partage également un anniversaire avec le débutant Patrick Bamford, cependant, les célébrations seront mises en sourdine sur ordre du manager avec un test beaucoup plus sévère qui attend l’Angleterre dans quelques jours.

Southgate a déclaré à talkSPORT: “Eh bien, nous avons la Pologne mercredi soir, alors ils [Saka and Bamford] aura la chance d’avoir un peu de gâteau !

“Je suis sûr que les souvenirs d’avoir fait ses débuts en Angleterre [for Bamford] et marquer un but sur deux passes décisives signifiera plus.

Sur Saka, Southgate a poursuivi: «C’était réconfortant d’entendre l’accueil qu’il a reçu avant le match et des trucs de conte de fées pour marquer le but. Vous pouvez voir à quel point ses coéquipiers étaient également importants pour eux.

.

Saka est une figure très populaire dans le vestiaire anglais

“Pour nous, il n’a pas besoin de passer à autre chose parce que mes pensées à son sujet de l’été sont toutes positives, mais je sais que pour lui cela aurait été un moment important.”

Saka, qui a marqué le quatrième but de l’Angleterre d’une tête, a également reçu les éloges de Roy Keane, ce qui n’est pas une mince affaire.

Cependant, la légende de Manchester United était d’humeur espiègle alors qu’il utilisait son analyse de Saka pour faire sensation dans son club Arsenal, qui est actuellement en bas de la Premier League.

Keane a déclaré à ITV: “Le football consiste à gérer les déceptions. Il a eu un été difficile, il a bien réagi et il a l’air d’être un bon garçon.

.

Saka retournera à Arsenal avec l’équipe sous une énorme pression

“Ce fut une belle journée pour lui de marquer de la tête et je suis sûr qu’il appréciera la victoire car il n’en a pas beaucoup au niveau du club!”

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.