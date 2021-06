Gareth Southgate prévoit de lancer QUATRE arrières latéraux lors du match d’ouverture de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre la Croatie avec l’as de Manchester United Luke Shaw considéré comme défenseur central

in

Gareth Southgate pourrait commencer quatre arrières latéraux pour le premier match de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre la Croatie.

L’ancien international anglais Lee Dixon a déclaré à talkSPORT qu’il était en contact avec le patron des Three Lions et a révélé que Luke Shaw était dans l’équation pour commencer en tant que défenseur central.

Shaw pourrait être déployé comme défenseur central gauche contre la Croatie ce dimanche

Shaw, Ben Chilwell, Kyle Walker et Kieran Trippier sont tous en ligne pour participer aux affrontements des Trois Lions dans le groupe D à Wembley – en direct sur talkSPORT.

L’as de United pourrait être déployé dans les trois derniers alors qu’il cherche à boucher le trou laissé par Harry Maguire, qui est toujours sur la touche après s’être blessé à la cheville avec les Red Devils en mai.

Southgate s’est entraîné dans une formation 3-4-3, avec une combinaison mettant en vedette Shaw au centre – un poste qu’il a occupé à l’occasion pour les Red Devils lors de la campagne 2020/21.

Ben Chilwell de Chelsea devrait s’intégrer comme arrière gauche, avec le vainqueur du titre de LaLiga avec l’Atletico Madrid Kieran Trippier occupant le flanc opposé.

Kyle Walker, quant à lui, remplacera probablement le défenseur central du côté droit à côté de son coéquipier de Man City, John Stones, qui jouera au milieu des trois derniers.

Southgate n’a jamais utilisé Shaw dans ce système au cours de son règne de cinq ans en tant que patron de l’Angleterre, montrant à quel point la blessure de Maguire s’est avérée un casse-tête avant le tournoi.

Southgate a subi un mal de tête de sélection suite à la blessure de Maguire

S’exprimant sur talkSPORT Breakfast, Dixon a déclaré qu’il était en contact direct avec Southgate et que le patron anglais tient à s’assurer que la ligne de fond est entièrement protégée.

L’ancien homme d’Arsenal a déclaré: “Il veut protester un peu plus contre le but. Luke Shaw de ce côté est apparu plusieurs fois et il y a joué pour Man United.

“Je sais qu’il n’a pas joué avec un trois à l’arrière parce qu’il essaie de donner des minutes aux gens, mais je pense qu’il suivra cette voie – Shaw est certainement dans le mix pour cela.”

Stones est définitivement au poste de défenseur central, malgré le fait que Tyrone Mings ait joué au poste d’arrière central lors des matchs d’échauffement contre l’Autriche et la Roumanie.

Conor Coady et Ben White sont également des options en défense centrale, ce dernier étant le dernier à être appelé dans l’équipe de 26 joueurs après la blessure de Trent Alexander-Arnold.

Southgate a également mal à la tête avec sa formation offensive, avec tant de talents offensifs à sa disposition.

Les Three Lions ont l’une de leurs équipes les plus fortes depuis des années et leur jeune talent d’attaquant passionnant en a fait parmi les favoris pour remporter la compétition.

Southgate a expérimenté différentes formations en matchs amicaux contre l’Autriche et la Roumanie et on ne sait toujours pas quel est son onze de départ préféré.

Voici comment l’Angleterre pourrait s’aligner pour son premier match de l’Euro 2020…

