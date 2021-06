Gareth Southgate propose une nouvelle mise à jour sur les blessures de Trent Alexander-Arnold de Liverpool après un coup “déchirant” avant l’Euro 2020

Gareth Southgate a partagé son soulagement que Trent Alexander-Arnold de Liverpool semble prêt pour le début de la pré-saison.

L’arrière droit a reçu un coup de blessure dévastateur lors de la blessure d’échauffement de l’Angleterre contre l’Autriche mercredi soir – l’excluant du Championnat d’Europe de cet été.

L’Angleterre sera privée d’Alexander-Arnold pour le prochain Championnat d’Europe

Et tandis que Southgate ne peut rien faire pour atténuer le coup de manquer le tournoi pour Alexander-Arnold, il a fourni une mise à jour encourageante sur sa forme physique à long terme.

“Il est très difficile de dire quoi que ce soit qui puisse aider un joueur à se sentir mieux en ce moment”, a déclaré Southgate avant la finale amicale de l’Angleterre dimanche contre la Roumanie avant l’Euro 2020.

« J’ai de l’empathie parce que j’ai été joueur et je sais à quel point c’est difficile.

« C’est navrant de voir un jeune joueur quitter le terrain et il sait que c’est sérieux. Ce fut un coup vraiment dévastateur pour lui et pour nous.

« Nous l’avons lancé l’autre soir et nous espérions qu’il pourrait s’intégrer au tournoi.

Southgate n’a pas encore confirmé qui sera le remplaçant d’Alexander-Arnold

«Il a été extrêmement déçu et vous savez, peu importe ce que vous dites – il aura à nouveau des opportunités – quand vous êtes un jeune joueur à la veille d’un tournoi, c’est affreux.

“Nous ne savions pas exactement combien de temps il serait absent, mais il semble qu’il ira bien pour le début de la saison prochaine, c’est donc une petite consolation.”

Pendant ce temps, Southgate a déclaré que l’Angleterre était déterminée “plus que jamais” à se mettre à genoux lors du prochain championnat d’Europe.

Certains fans ont hué lorsque les joueurs ont adopté une position antiraciste avant le match de mercredi contre l’Autriche au Riverside Stadium.

“La première chose est que nous sommes collectivement vraiment déçus que (les huées) se soient produits”, a déclaré Southgate lors de la même conférence de presse.

«Certaines personnes décident de huer – je pense que ces personnes devraient se mettre à la place de ces jeunes joueurs et de ce que cela doit ressentir, et si c’était leurs enfants, que ressentiraient-ils si leurs enfants se trouvaient dans ce genre de situation.

« La chose la plus importante pour nos joueurs est de savoir que nous sommes totalement unis là-dessus, nous sommes totalement engagés à nous soutenir, à soutenir l’équipe.

« Nous nous sentons plus que jamais déterminés à mettre le genou à terre dans ce tournoi. Nous acceptons qu’il puisse y avoir une réaction indésirable et nous allons simplement l’ignorer et aller de l’avant.

«Je pense que les joueurs en ont marre de parler des conséquences de devraient-ils, ne devraient-ils pas. Ils en ont vraiment assez.

Environ 7 000 fans étaient présents au Riverside Stadium pour le premier des deux matchs d’échauffement de l’Angleterre et de fortes huées étaient audibles

« En ce qui me concerne, ils ne vont pas répondre à plus de questions à ce sujet pendant le tournoi. Si ça arrive, ça arrive. Ils sont très clairs. Leurs voix ont été entendues haut et fort.

“Ils prennent position mais ils veulent parler du football et veulent que l’accent soit mis sur le football.”

