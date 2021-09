Gareth Southgate rencontre l’ancien manager d’Arsenal Arsene Wenger pour discuter des propositions de la Coupe du monde avec le patron de l’Angleterre “ouvert” aux plans

in

Gareth Southgate révèle qu’il a eu une réunion avec Arsène Wenger pour discuter des propositions d’organiser la Coupe du monde tous les deux ans.

L’ancien manager d’Arsenal, qui est le chef du développement du football de la FIFA, a été un fervent partisan de l’agitation du calendrier du football.

Southgate a révélé qu’il avait parlé à Wenger du projet d’organiser une Coupe du monde tous les deux ans

La FIFA mène une étude de faisabilité pour réduire l’écart entre les Coupes du monde masculines et féminines de quatre à deux ans, suite à une demande de la fédération saoudienne en mai qui a été approuvée par 166 associations nationales.

Southgate a révélé dimanche soir après la victoire de l’Angleterre sur les qualifications pour la Coupe du monde 4-0 contre Andorre qu’il avait parlé à Wenger des propositions et qu’il était ouvert à cette possibilité – tant que le calendrier du football n’est pas débordé.

“En fait, j’ai rencontré Arsène il y a quelques semaines, il rencontrait plusieurs entraîneurs différents, j’ai donc une assez bonne idée des propositions”, a déclaré Southgate.

Wenger réclame une réforme du football

«Je pense que tout le calendrier doit être revu. Mon retour serait – je ne sais pas comment notre génération va trouver une Coupe du monde tous les deux ans un concept étrange.

«Mais je sais aussi que des choses comme The Hundred au cricket ont été un succès incroyable, donc je suis ouvert d’esprit à propos de certaines de ces choses. Mais le calendrier a généralement besoin d’être rangé. Nous ne pouvons pas continuer à ajouter plus de choses.

«Je suis généralement d’accord avec le concept de matchs de meilleure qualité. Moins de matchs, une meilleure qualité à tous les niveaux, mais il y a beaucoup d’autres choses qui doivent être prises en compte et nous ne pouvons pas simplement en ajouter plus pour le moment.

Southgate a refusé de donner sa propre opinion quant à savoir s’il pensait que les plans seraient un succès et aimerait que les joueurs eux-mêmes aient leur mot à dire sur les propositions.

“Nous continuons d’ajouter plus de compétitions et je suis intrigué de voir ce qui sortira pour permettre à cet espace de se produire parce que nous ne pouvons pas continuer à augmenter la charge de travail des joueurs”, a-t-il ajouté.

Southgate a donné son avis sur les plans

« C’était intéressant d’entendre les propositions et j’ai pu faire part de certaines de mes réflexions.

« Sans savoir comment tout cela s’emboîte parce que c’est trop complexe de dire que tout était positif ou que je n’étais pas d’accord avec tout cela.

« Il y a trop de volets différents, donc il y a des éléments qui, selon moi, pourraient fonctionner, des éléments qui, selon moi, nécessitent plus de considération et des éléments qui ne fonctionneraient probablement pas. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas massivement pro ou négatif sur le concept, je pense qu’il a besoin de beaucoup plus de réflexion.

“Je comprends aussi que si vous êtes un joueur blessé pour la Coupe du monde, vous n’aurez peut-être qu’une seule opportunité tous les huit ans, et c’est vraiment difficile. Je ne suis pas sûr de ce côté là.

«Les syndicats de joueurs pourraient recueillir les pensées des joueurs et je pense simplement que tout le monde doit travailler ensemble sur le calendrier. Il doit être coordonné. Si nous regardons aussi loin, il n’y a aucune raison que cela ne puisse pas être le cas. »

