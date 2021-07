Gareth Southgate révèle l’avantage majeur de l’Italie sur l’Angleterre pour la finale de l’Euro 2020

Gareth Southgate admet que l’Angleterre est désavantagée par rapport à l’Italie (Photo de Paul Ellis – Pool/.)

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, admet que l’Italie sera plus fraîche que son équipe lors de la finale de l’Euro 2020 dimanche.

Les Italiens ont battu l’Espagne mardi pour réserver leur place dans la pièce maîtresse de dimanche à Wembley et ont regardé 24 heures plus tard l’Angleterre les rejoindre en battant le Danemark.

L’équipe de Roberto Mancini était la deuxième meilleure contre les Espagnols pendant de longues périodes à Wembley et elle avait l’air particulièrement en jambes en deuxième période.

Bien que le match de l’Italie se soit soldé par des tirs au but et des prolongations, Southgate admet que le fait que son équipe ait une journée complète de préparation en moins est un “inconvénient” avant le match de dimanche.



L’Italie a 24 heures d’avance sur l’Angleterre (Photo de Clive Rose/.)

“C’est certainement un peu un désavantage, mais nous devons trouver la meilleure façon de gérer cela”, a déclaré Southgate.

«Je pense que la plus grande chose est la fatigue psychologique. Les joueurs sont en forme et nous sommes très professionnels. Nous ne surchargeons pas les joueurs, nous en sommes conscients depuis des années.

Quand ils sont avec nous, on ne peut pas les améliorer physiquement donc on ne se surentraîne pas et on garde cette fraîcheur.

« Nous avons peu de blessures dans nos camps – les blessures musculaires sont très rares. »

Malgré le désavantage de l’Angleterre, il semble peu probable que Southgate fasse trop de changements pour dimanche.

Bukayo Saka est peut-être le plus menacé, avec Jack Grealish et Jadon Sancho poussant pour sa place.

Mason Mount est un autre qui pourrait abandonner et Southgate pourrait opter pour Grealish ou Phil Foden.

