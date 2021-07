Gareth Southgate révèle que deux tireurs de penalty anglais manquaient à l’appel après la défaite de l’Euro 2020

Gareth Southgate suggère que certains des tireurs de penalty préférés de l’Angleterre ont été remplacés (UEFA via .)

Gareth Southgate a indiqué que Mason Mount et Kieran Trippier auraient tous deux été en ligne pour tirer des pénalités lors de la fusillade de l’Angleterre pour l’Euro 2020 contre l’Italie.

Les Three Lions étaient sur le point de mettre fin à leur attente de 55 ans pour remporter un tournoi majeur alors que les hommes de Southgate et l’Italie ont été contraints de décider du vainqueur de l’Euro 2020 via une séance de tirs au but dramatique.

L’Angleterre pensait avoir le dessus quand Andrea Belotti a raté son coup de pied, mais Marcus Rashford a frappé son effort contre le poteau avant que Jadon Sancho et Bukayo Saka ne voient leurs tirs sauvés par Gianluigi Donnarumma.

Trippier a été remplacé en seconde période, tandis que Mount a été remplacé par Jack Grealish dans la première moitié de la prolongation.

Et Southgate a suggéré que l’arrière droit de l’Atletico Madrid et le milieu de terrain de Chelsea auraient été parmi ses cinq premiers preneurs s’ils avaient été sur le terrain pour la fusillade.

“Ce qu’ils doivent savoir, c’est qu’aucun d’entre eux n’est seul – nous gagnons et perdons en équipe”, a déclaré Southgate après le match.



Marcus Rashford a frappé le poteau avec son penalty (.)

« Les tireurs de pénalité sont ma décision. Nous avons travaillé sur eux à l’entraînement, c’est ma décision, ce n’est pas aux joueurs.

“Ce soir, ça ne s’est pas passé pour nous, mais nous savons qu’ils étaient les meilleurs preneurs qu’il nous restait sur le terrain.

“Nous avons essayé d’amener ces joueurs sur le terrain, nous avons déjà dû en retirer quelques-uns pendant le match lui-même.

“Bien sûr, ça va être déchirant pour les garçons, mais ils ne sont pas à blâmer pour ça, c’est mon appel en tant qu’entraîneur.”



Gareth Southgate a consolé un Bukayo Saka désemparé après la défaite de l’Angleterre (.)

Southgate a également adressé des mots d’encouragement particuliers à Saka, dont le penalty manqué a donné la victoire à l’Italie.

“Il n’est pas seul”, a déclaré le sélectionneur anglais.

«C’est un super garçon. Il a été une star et il va continuer à être une star. Nous devons être là pour le soutenir et l’aider.

“Il recevra beaucoup d’amour de l’extérieur à cause de ce qu’il a fait dans ce tournoi.”

