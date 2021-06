Gareth Southgate révèle un changement de tactique de dernière minute en République tchèque et un problème de forme physique en Angleterre, mais le patron des Three Lions salue «l’exceptionnel» Bukayo Saka

in

Gareth Southgate a félicité ses joueurs pour leur adaptabilité après avoir modifié sa tactique en République tchèque ce matin, mais a admis avoir des inquiétudes quant à la forme physique de son équipe.

L’Angleterre s’est qualifiée en tête de son groupe Euro 2020 grâce à la victoire 1-0, et sans encaisser de but jusqu’à présent, et attend maintenant de voir qui elle jouera en huitièmes de finale.

Southgate est un grand fan de Bukayo Saka

L’affichage dans le match de mardi soir était une nette amélioration par rapport au match nul contre l’Écosse vendredi.

En évaluant les performances de son équipe, Southgate a déclaré à talkSPORT : « J’ai aimé la façon dont nous avons déplacé le ballon sur le terrain. Nous avions un bon contrôle en possession à l’arrière.

« Nous avons des joueurs très expérimentés pour les aider. J’ai aimé l’échange de nos attaquants et cela leur a permis de se libérer.

«Je pensais que nous étions une menace, mais nous nous sommes un peu fatigués. C’est une préoccupation, mais ce n’est pas quelque chose qui nous a surpris car nous en avons quelques-uns qui manquent de forme physique pour le match.

“C’est super d’avoir pu obtenir des joueurs des minutes sur le terrain, super d’avoir pu dominer le groupe pour rester à Wembley.

Raheem Sterling a marqué le vainqueur de l’Angleterre contre la République tchèque

« Nous n’avons aucune idée si ce sera mieux pour nous ou non. Tout ce que vous pouvez faire est de dominer le groupe et si vous obtenez une main difficile, tout le monde l’accepte et nous avons fait tout ce que nous pouvions. »

Southgate a ajouté: “Nous avons modifié la façon dont nous allions défendre lors d’une réunion ce matin plutôt que sur le terrain d’entraînement parce que le profil des joueurs que nous voulions intégrer, dans un sens offensif, nous sentions que nous devions défendre de la manière dont nous fait en première mi-temps.

« Un grand mérite aux joueurs pour leur capacité d’adaptation comme ils l’étaient. »

Bukayo Saka a été nommé homme du match et a vraiment impressionné lors de son premier départ de l’Euro 2020.

Southgate a réservé des éloges particuliers à l’homme d’Arsenal après sa performance exceptionnelle lors de la victoire.

Saka a été nommé homme du match pour sa brillante performance

Le patron de l’Angleterre a déclaré: “Nous avons eu un très bon sentiment à propos de Bukayo depuis le premier jour où il s’est entraîné avec nous pendant cette période. À chaque période où il a été avec nous, il nous a impressionnés.

“C’est un joueur totalement fiable, pour un jeune joueur c’est une qualité exceptionnelle. Sa capacité à recevoir sous pression était vraiment importante pour nous faire passer dans les tiers de terrain.

« Il a fait ça pour la course au but. Super cross de Jack et super de voir Raheem marquer à nouveau.

« Je pensais que Bukayo était la véritable performance hors du commun.

«Nous l’avons joué dans la position que nous avons occupée, en partie parce que son travail hors du ballon est si bon. Ses angles d’approche sont bons. Je sais que son club a beaucoup travaillé avec lui là-dessus.

“Cela en dit long que son club lui a fait confiance pour le nombre de matchs qu’ils ont quand c’était difficile pour eux.

«Étant donné que nous défendions davantage dans un 4-4-2, vous avez besoin de vos ailiers pour faire du bon travail et lui et Raheem l’ont fait.

“Sa capacité à aller à l’intérieur et à l’extérieur, car il est également à l’aise sur les deux pieds, j’ai pensé que c’était une performance vraiment prometteuse de sa part.”