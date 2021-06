Gareth Southgate révèle une attente nerveuse après l’analyse de la cuisse de Trent Alexander-Arnold et dit que Jordan Henderson ne se sentait pas assez en forme pour la victoire de l’Autriche alors que les blessures de l’Angleterre s’accumulent pour l’Euro 2020

L’Angleterre fait face à une attente nerveuse après un scan de la cuisse de Trent Alexander-Arnold alors que les problèmes de blessures des Trois Lions se sont accumulés lors d’une victoire 1-0 contre l’Autriche le mercredi soir.

L’arrière latéral de Liverpool a rejoint une liste de blessures sans cesse croissante dans les derniers instants, éclipsant le vainqueur de Bukayo Saka en boitant dans un inconfort évident.

Un joueur blessé était la dernière chose que les fans anglais voulaient voir

Et Gareth Southgate – également sans Jordan Henderson, Harry Maguire, Kalvin Phillips et Jadon Sancho dans la nuit – n’a pu dissiper aucune crainte quant à savoir si Alexander-Arnold serait exclu de l’Euro 2020, qui commence dans seulement 11 jours.

“Pour le moment, notre équipe médicale l’évalue et nous en saurons plus dans les prochaines 24 à 48 heures”, a déclaré Southgate à talkSPORT.

“Ce n’est évidemment pas bon signe de le voir quitter le terrain avec un peu d’inconfort. Nous n’aurons qu’à voir ce qui se dégage.

« Je pense que c’est sa cuisse. En termes de gravité, nous sommes toujours en train de le découvrir. »

Alexander-Arnold est parti blessé à la mort et avait l’air mal à l’aise

Southgate tirera de nombreux points positifs d’une victoire sans aucune de ses nombreuses stars de Chelsea, Manchester City et United en raison de leur implication dans les finales européennes nationales de la semaine dernière.

Mais Alexander-Arnold n’est pas la seule préoccupation dans l’équipe de 26 hommes avant le match d’ouverture contre la Croatie à Wembley.

Alors que Phillips est presque en pleine forme après une blessure à l’épaule et que Sancho était absent pour cause de maladie, de sérieuses inquiétudes subsistent quant à savoir si Maguire et Henderson seront en forme pour le début du tournoi.

Et Southgate a révélé que le capitaine de Liverpool Henderson, qui n’a pas joué depuis février, ne se sentait pas assez en forme pour jouer contre l’Autriche.

Henderson fait face à une course pour être en forme pour l’Euro

“Il n’était pas content ce matin de ce qu’il ressentait”, a ajouté Southgate. «Nous l’avons scanné et tout était clair.

« La décision a été prise de ne pas l’impliquer ce soir et voyons comment il progressera à partir de là.

“Alors nous l’avons eu, Jadon [Sancho] qui était malade et exclu de celui-ci, et Kalvin [Phillips], qui est en plein entraînement mais nous voulions laisser le gameplay jusqu’à dimanche pour lui donner un peu plus de temps.