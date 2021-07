Gareth Southgate salue la décision d’Ole Gunnar Solskjaer derrière le développement de Harry Maguire

Harry Maguire est en pleine forme depuis son retour de blessure (Photo: AP)

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, pense que Harry Maguire est devenu un bien meilleur joueur et leader depuis sa nomination au poste de capitaine de Manchester United.

Maguire a signé pour les Red Devils en août 2019 et a été officiellement nommé capitaine du club en janvier 2020 après le départ d’Ashley Young pour l’Inter Milan.

Le joueur de 28 ans est devenu un joueur à part entière pour le club et le pays, revenant de blessure pour commencer les trois derniers matchs de l’Angleterre et jouant superbement dans les trois.

Southgate est ravi de la progression de l’arrière central ces dernières années et a salué la décision du manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, de lui donner le brassard de capitaine.

“Nous sommes beaucoup en contact avec les joueurs quand ils ne sont pas avec nous – autant que nous le pouvons”, a déclaré Southgate.

«J’essaie de respecter les clubs et de ne pas interférer, mais il y a des moments évidents où des choses se sont produites et ils ont besoin de plus de soutien.

« Le début de cette saison a été très difficile pour Harry sur plusieurs fronts.



Gareth Southgate fait confiance à Harry Maguire comme l’un de ses leaders sur le terrain (Photo: .)

“C’est donc génial de voir comment il a émergé avec beaucoup plus de confiance en tant que leader. Cela se voit au sein du groupe.

“Être capitaine de Manchester United est un énorme défi, une énorme responsabilité, mais cela lui a apporté beaucoup plus.

“Vous pouvez voir qu’il a plus confiance en lui et est passé à un autre niveau non seulement sur son jeu mais sur sa maturité.”

Maguire a marqué lors de la défaite 4-0 de l’Ukraine samedi soir pour réserver une place en demi-finale contre le Danemark mercredi et son attention s’est immédiatement tournée vers cet affrontement à Wembley après la victoire à Rome.

‘C’est un grand sentiment. Les demi-finales consécutives d’un tournoi majeur sont une grande réussite », a-t-il déclaré.

Plus: Ole Gunnar Solskjaer



«Je ne veux pas être un fêtard. Nous avons un autre gros match à venir. Nous voulons aller plus loin cette fois-ci qu’à la Coupe du monde.

«C’est un grand sentiment que nous sommes ici et la façon dont nous l’avons fait montre les progrès que nous faisons. Que l’amélioration continue longtemps.

«Nous avons une grande confiance dans le vestiaire. C’était une performance impressionnante. Nous devons maintenant nous reposer et récupérer.

“Il est difficile de s’imprégner quand vous avez un autre gros match à venir et que vous savez à qui vous jouez et quand.

« Le vestiaire sera une bonne ambiance ce soir, puis nous nous réveillerons demain et serons à nouveau concentrés.

“Ce groupe ne se contente pas d’une demi-finale, nous voulons aller plus loin.”

