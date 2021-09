Gareth Southgate salue l’Angleterre “populaire” après son but contre Andorre

L’entraîneur anglais Gareth Southgate a fait l’éloge de l’ailier Bukayo Saka après son but lors de la victoire contre Andorre.

L’homme d’Arsenal, qui a eu 20 ans dimanche, a marqué à la 85e minute pour conclure une journée réussie à Wembley qui s’est terminée 4-0. Jesse Lingard a trouvé le filet à la 18e minute avec un effort du pied gauche dans le coin inférieur. Andorre a réussi à maintenir le score 1-0 à la mi-temps, mais ils se sont fatigués en seconde période et d’autres buts sont arrivés.

Le remplaçant Mason Mount a remporté un penalty qui a été écrasé à la maison par l’attaquant de Tottenham Harry Kane. Lingard a obtenu son doublé six minutes plus tard, en coupant à l’intérieur et en tirant à basse altitude devant le gardien.

Saka, qui a été encouragé par Angleterre fans après un été difficile, a obtenu son deuxième but international tard. Un court corner trouve Lingard, qui devient fournisseur pour retrouver Saka dans la surface. La starlette s’est élevée au-dessus de son marqueur et s’est dirigée vers le filet à bout portant.

Jusqu’à présent, les Three Lions ont remporté des victoires dans leurs cinq éliminatoires de la Coupe du monde. Cependant, un test sévère contre la Pologne se profile mercredi.

Dans une interview d’après-match avec ITV, Southgate a déclaré à propos de Saka : « Il a reçu un accueil fabuleux, avant et pendant le match.

“Vous pouvez également voir à quel point il est populaire auprès du reste de l’équipe.

“J’espère que cela a permis de fermer si cela était nécessaire, mais je ne pense pas qu’il y ait un joueur dans ce vestiaire qui pense autre chose que positivement à ce qu’il a fait tout l’été.”

Sur la performance globale, il a ajouté : « C’est difficile pour l’équipe que nous avons choisie, ils n’avaient pas eu beaucoup de matches ensemble en tant que groupe.

« Vous jouez contre une équipe qui sait vraiment frustrer. Il faut donc continuer à déplacer le ballon, rester patient et ce n’était pas nécessairement une tâche si facile, surtout pour certains des jeunes joueurs.

Saka heureux avec son objectif d’anniversaire

“C’est le cadeau d’anniversaire parfait pour moi, je suis vraiment heureux que nous ayons remporté la victoire et j’ai pu fêter mon anniversaire comme ça”, a déclaré Saka à ITV après le match.

« Je suis vraiment content de l’accueil que tout le monde m’a réservé, cela a signifié beaucoup pour moi et m’a donné envie de tout donner.

«Je pense que cela signifie beaucoup, cela a vraiment fait une différence pour moi, même maintenant, je peux entendre les fans applaudir mon nom.

“Cela me fait croire que tout le monde me soutient contre vents et marées et c’est agréable.”

