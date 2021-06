Gareth Southgate se verra proposer une prolongation de contrat jusqu’à l’Euro 2024, quel que soit le résultat contre les performances de l’Allemagne et de l’Angleterre à l’Euro 2020

Gareth Southgate se verra offrir la possibilité de prolonger son séjour en tant que sélectionneur de l’Angleterre, quelle que soit leur situation à l’Euro 2020.

Le joueur de 50 ans a guidé l’Angleterre vers les demi-finales de la Coupe du monde en 2018 et une troisième place à la première Ligue des Nations un an plus tard. Plus récemment, il les a qualifiés pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020.

Pourtant, de nombreux fans anglais sont sceptiques à propos de Southgate

L’Angleterre se prépare actuellement à affronter l’Allemagne devant plus de 40 000 personnes lors du très attendu match des huitièmes de finale du Championnat d’Europe de mardi à Wembley, que vous pouvez écouter EN DIRECT sur talkSPORT.

L’équipe de Southgate n’a pas captivé l’imagination malgré le fait d’avoir atteint la phase à élimination directe en tant que vainqueur du groupe D, mais le directeur général de la FA, Mark Bullingham, est ravi du travail global accompli par le manager.

« Est-ce que j’aime le football ? Oui, je le suis”, a-t-il déclaré. « Gareth a fait un travail brillant, terminant premier du groupe, une défense vraiment solide, et il a très bien fait sur et en dehors du terrain, dans tous les aspects.

« Notre soutien est indéfectible. 100 pour cent inébranlable. Un soutien sans faille. Nous sommes à 100 pour cent derrière Gareth. Il sait ce que nous ressentons pour lui.

L’Angleterre a terminé en tête du groupe D avec sept points mais n’a marqué que deux buts en trois matches

“Nous pensons qu’il est brillant, à la fois sur et en dehors du terrain. Nous voulons qu’il continue. Il fait un excellent travail. Peu importe le mardi. Absolument.

« Quelle que soit la phase de groupes du tournoi, nous aurions voulu qu’il continue, pas seulement dans (ce) tournoi, mais si vous regardez également la Ligue des Nations, il l’a fait avec brio.

“Je me souviens du match contre l’Espagne (victoire 3-2 de la Ligue des Nations en octobre 2018) – des performances absolument formidables.”

Southgate s’est vu confier le rôle de l’Angleterre après le départ rapide du successeur de Roy Hodgson, Sam Allardyce, en 2016, le patron des moins de 21 ans faisant suffisamment de contrôle temporaire pour obtenir un contrat de quatre ans.

Southgate a pris en charge une équipe sans confiance après sa défaite choc contre l’Islande il y a cinq ans

L’ancien défenseur a signé un nouveau contrat en octobre 2018 pour le mener à la Coupe du monde de l’année prochaine au Qatar et Bullingham aimerait qu’il reste au-delà.

Bullingham n’a pas précisé quand ce serait jusqu’à ce que, cependant, Henry Winter du Times ait déclaré que ce serait jusqu’au prochain championnat d’Europe en 2024.

« Gareth sait exactement ce que nous ressentons pour lui », a-t-il déclaré. « Il sait que nous pensons qu’il fait un excellent travail et nous aimerions qu’il continue.

“Nous aimerions qu’il continue, c’est sûr, au-delà de ce contrat.”

Bullingham a déclaré qu’ils “entreraient dans cette conversation formelle après ce tournoi” mais pense que Southgate “pourrait tout faire dans le monde des clubs ou dans le monde de la FA” compte tenu de ses compétences.

Mais il n’a pas demandé au joueur de 50 ans ce qu’il voulait faire à un moment où tout le monde se concentre sur la finale de l’Euro 2020 à Wembley le 11 juillet.

L’accord actuel de Southgate devrait expirer le 30 décembre 2022, quelques jours après la finale de la Coupe du monde