Gareth Southgate serait sur le point d’annoncer une prolongation de contrat de deux ans en tant que manager de l’Angleterre.

Le nouvel accord – qui, selon le Telegraph, pourrait valoir environ 5 millions de livres sterling plus les bonus – le mènera jusqu’à la fin de l’Euro 2024 et le rendra « proche » du manager le mieux payé de l’histoire des Three Lions.

GETTY

Southgate a été un succès retentissant avec les Trois Lions

Fabio Capello, qui a gagné environ 6 millions de livres sterling par an lorsqu’il a conclu un nouvel accord avant la finale de la Coupe du monde 2010, est actuellement le patron le mieux payé du pays.

Capello est également le seul manager permanent de l’Angleterre à avoir un meilleur pourcentage de victoires que Southgate en tant qu’entraîneur-chef de l’Angleterre – c’est si vous n’incluez pas un match et une victoire de Sam Allardyce à la barre.

L’ancien patron de Middlesbrough ira à la quatrième place sur la liste de la plupart des matchs gérés lorsque les Three Lions affronteront l’Albanie vendredi, aux côtés de Sven Goran Eriksson avec 67 matchs en charge.

.

Capello a reçu un contrat de 6 millions de livres sterling par an lorsqu’il était patron de l’Angleterre

Seuls Bobby Robson, Walter Winterbottom et Sir Alf Ramsey auront dirigé plus d’internationaux anglais.

Tout au long de son séjour de cinq ans, Southgate a été à l’avant-garde de l’incroyable réémergence de l’Angleterre après son élimination embarrassante aux mains de l’Islande à l’Euro 2016.

Les Three Lions ont atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2018 et la finale de l’Euro 2020 depuis la nomination de l’ancien défenseur central en novembre 2016.

Et maintenant, avec l’arrivée à maturité de Phil Foden, Mason Mount et Trent Alexander-Arnold, la FA espère que Southgate pourra mener la nation au deuxième trophée de ses 149 ans d’histoire.

.

Foden et Mount formeront une grande partie de l’avenir de l’Angleterre

Malgré l’annonce d’un nouveau contrat potentiel, Southgate a parlé plus tôt cette semaine des managers qui pourraient le remplacer un jour en tant que patron de l’Angleterre.

Southgate était ravi de voir Eddie Howe et Steven Gerrard occuper des postes en Premier League cette semaine, et a déclaré que la FA « voudra cinq ou six managers anglais qui pourraient avoir ce poste à l’avenir ».

« Je pense que nous [at the FA] veulent être là pour les jeunes entraîneurs anglais, vraiment tous les entraîneurs anglais », a déclaré Southgate.

« Eddie est venu à notre dernier camp, par exemple, et nous essayons de rester en contact avec eux autant que possible.

getty

Howe a été correctement dévoilé en tant que manager de Newcastle cette semaine

.

Gerrard a décroché son premier poste de manager en Premier League

« C’est super pour eux d’avoir des opportunités en Premier League et de bien faire car nous voudrons cinq ou six managers anglais qui pourraient avoir ce poste à l’avenir.

« Cela doit faire partie de notre planification de la succession et du désir que l’Angleterre réussisse bien

« J’ai été très déçu pour Dean Smith. Il a fait un excellent travail à Aston Villa et c’est un excellent manager, alors je lui souhaite bonne chance.

« Mais c’est agréable de voir un autre manager anglais [Gerrard] en Premier League également, et avec Eddie se rendant à Newcastle, ce sont deux managers anglais nommés cette semaine.