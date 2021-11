Gareth Southgate signe un nouveau contrat avec l’Angleterre jusqu’en 2024, maintenant le patron des Trois Lions en place au-delà de la Coupe du monde 2022 au Qatar et jusqu’aux prochains Euros en Allemagne

Gareth Southgate et Steve Holland ont prolongé leurs contrats avec l’Angleterre jusqu’en décembre 2024, a confirmé la Football Association.

Les nouveaux accords maintiendront la paire au-delà de leur date de départ initiale à la fin de l’année prochaine, après la Coupe du monde 2022 au Qatar, et les verront potentiellement prendre en charge l’Euro 2024 en Allemagne.

.

Southgate a mis de côté tout doute sur son avenir avec une prolongation de deux ans

.

Le directeur adjoint expérimenté Steve Holland rejoint Southgate pour signer un nouveau contrat

L’Angleterre a obtenu sa place à Qatar 2022 plus tôt en novembre, clôturant cinq superbes années de progrès sous Southgate.

Le joueur de 51 ans a quitté le poste de patron de l’Angleterre des moins de 21 ans en 2016, guidant l’équipe senior vers une première apparition en demi-finale depuis 1996 à la Coupe du monde 2018, avant de manquer de peu les grands honneurs à l’Euro 2020.

Discutant de son nouveau contrat, Southgate a déclaré : « Je suis ravi que Steve et moi ayons pu prolonger notre séjour dans nos rôles respectifs.

« Cela reste un privilège incroyable de diriger cette équipe.

« Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier Mark [Bullingham, FA CEO], John [McDermott, FA technical director] et le conseil d’administration pour leur soutien – et bien sûr les joueurs et l’équipe de soutien pour leur travail acharné.

.

Southgate est sans doute l’un des plus grands managers que l’Angleterre ait jamais eu

« Nous avons une grande opportunité devant nous et je sais qu’eux et les fans sont tous enthousiasmés par ce que cette équipe pourrait réaliser à l’avenir. »

Southgate est récemment passé à la quatrième place sur la liste de la plupart des matchs gérant l’Angleterre, portant son total à 68 avec un taux de victoire de 64,7%.

Southgate a été nommé Officier de l’Ordre de l’Empire britannique (OBE) sur la liste des distinctions honorifiques du Nouvel An 2019 et a ensuite emmené l’Angleterre à une première apparition en finale d’un tournoi majeur depuis 1966.

Les Three Lions sont actuellement invaincus sur sept depuis leur défaite aux tirs au but contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020, et poursuivront leur quête de l’argenterie au Qatar l’hiver prochain.

Le nouveau contrat de Southgate a été soutenu par une multitude d’anciennes stars anglaises, dont l’ancien capitaine John Terry et le gardien n°1 David Seaman.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.