Gareth Southgate signe une prolongation de contrat de deux ans

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a signé une prolongation de contrat de deux ans jusqu’en décembre 2024.

L’accord précédent de 51 ans devait expirer après la Coupe du monde 2022 et il verra désormais l’Angleterre jusqu’aux Championnats d’Europe en 2024.

Southgate est devenu manager en novembre 2016 après avoir impressionné en tant que manager par intérim en raison du limogeage soudain de Sam Allardyce.

Le directeur adjoint Steve Holland a également accepté un nouveau contrat, qui court jusqu’à la fin de 2024.

Gareth Southgate signe des prolongations de contrat de deux ans

Ici pour rester Nous sommes ravis de confirmer que Gareth Southgate a prolongé son contrat #ThreeLions jusqu’en 2024. pic.twitter.com/X3SGaU168f – Angleterre (@England) 22 novembre 2021

Déclaration de l’équipe nationale

La déclaration de l’équipe nationale disait : « Nous sommes ravis de confirmer que le sélectionneur anglais Gareth Southgate et l’entraîneur adjoint Steve Holland ont signé de nouveaux contrats qui les mèneront tous les deux jusqu’en décembre 2024.

« Southgate, qui marque cinq ans à la tête des Three Lions à la fin de ce mois, a supervisé une période de progrès positifs, guidant l’Angleterre vers une demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA et la troisième place de l’UEFA Nations League avant d’obtenir la meilleure performance masculine. en 55 ans avec la finale de l’UEFA EURO cet été.

« Le nouvel accord signifie que Southgate et la Hollande mèneront l’Angleterre à la Coupe du monde 2022, pour laquelle la qualification a été obtenue plus tôt ce mois-ci, avant de permettre à l’équipe de se qualifier pour l’EURO 2024, qui débutera en mars 2023. »

Southgate a ajouté : « Je suis ravi que Steve et moi ayons pu prolonger notre séjour dans nos rôles respectifs.

« Cela reste un privilège incroyable de diriger cette équipe. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier Mark [Bullingham, FA CEO), John [McDermott, FA technical director] et le conseil d’administration pour leur soutien – et bien sûr les joueurs et l’équipe de soutien pour leur travail acharné.

« Nous avons une grande opportunité devant nous et je sais qu’eux et les fans sont tous enthousiasmés par ce que cette équipe pourrait réaliser à l’avenir. »

Le travail impossible

La façon dont Southgate est perçue par les supporters anglais diffère essentiellement en fonction du type de personne à qui vous demandez.

Car sur le terrain, un côté considère Southgate comme quelqu’un qui a fait progresser l’Angleterre bien au-delà de ce que le pays a appris à connaître. Il a emmené l’Angleterre aux demi-finales de la Coupe du monde, à la finale du Championnat d’Europe et, pour ce que cela vaut, à la finale de la Ligue des Nations. Il est techniquement le deuxième entraîneur le plus titré et un trophée majeur honoré aux côtés de Sir Alf Ramsey.

D’un autre côté, d’autres voient Southgate comme un manager négatif qui retient l’étendue talentueuse de l’équipe anglaise. Sa réticence à jouer Jack Grealish de manière plus cohérente, ou à donner à Jadon Sancho n’importe quand sur le terrain, a suscité des critiques lors de l’Euro.

De même, son insistance à jouer contre deux milieux de terrain défensifs – Kalvin Phillips et Declan Rice – a suscité des réactions négatives. Finalement, ses détracteurs l’ont rattrapé lorsque l’Angleterre n’a pas réussi à capitaliser sur son avance précoce contre l’Italie lors de la finale de l’Euro.

Néanmoins, choisir l’équipe parfaite pour l’Angleterre, en particulier lors d’un tournoi majeur, est une tâche impossible car chacun a ses favoris et sa méthode de football préférée. Les réseaux sociaux accentuent encore cette tension.

Southgate a apparemment appris des triomphes de la France et du Portugal en tournoi et a tenté d’imiter leur type de système. L’ancien manager de Middlesbrough n’était qu’à quelques pénalités réussies d’avoir raison.

Southgate l’homme d’État

En dehors du terrain, Gareth Southgate a représenté l’Angleterre avec dignité et fierté. Il a construit une culture d’intolérance envers toute forme de discrimination et il n’hésite jamais à discuter des problèmes de société. Au cours de l’été, il a expliqué comment ses instincts parentaux s’activent lorsque ses joueurs reçoivent des abus en ligne.

Dans une affaire encore plus compliquée, Southgate devra faire face à d’autres défis dans ce côté du travail lorsque l’examen minutieux de la Coupe du monde du Qatar s’intensifie.

Photo principale

Intégrer à partir de .