Gareth Southgate veut mener l’Angleterre à la charge de la Coupe du monde 2022 mais insiste sur le fait qu’il ne veut pas “rester le bienvenu” après le chagrin de l’Euro 2020

Gareth Southgate a déclaré qu’il voulait mener l’Angleterre à la Coupe du monde au Qatar – mais a admis qu’il “avait besoin d’une pause” et de temps pour réfléchir avant de signer un nouveau contrat.

Les Three Lions sont tombés lors de la dernière haie de l’Euro 2020 alors qu’ils étaient battus par l’Italie aux tirs au but lors de la pièce maîtresse de Wembley.

.

Southgate a plus que mérité son droit de mener l’Angleterre à la Coupe du monde au Qatar

Le directeur général de la Football Association, Mark Bullingham, a déclaré lors du tournoi qu’il souhaitait conclure un nouveau contrat avec Southgate, quelle que soit la fin du tournoi pour les Three Lions.

Mais, interrogé sur son avenir après le déchirement de la cruelle défaite de l’Angleterre, le joueur de 50 ans n’était pas encore pressé de s’engager.

“Je ne pense pas que le moment soit venu de penser à quoi que ce soit”, a déclaré Southgate lors d’une conférence de presse lundi, alors qu’il s’adressait aux médias à la suite de la défaite de dimanche.

“Nous devons nous qualifier pour le Qatar mais j’ai besoin de temps pour m’éloigner et regarder le match et réfléchir à l’ensemble du tournoi, j’ai besoin de repos.

“C’est une expérience incroyable, mais diriger votre pays dans ces tournois fait des ravages et j’ai besoin d’une pause maintenant.”

.

L’Angleterre a fait la fierté de la nation malgré le chagrin de la finale de l’Euro 2020

Southgate, cependant, a déclaré qu’il souhaitait mener l’équipe à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Il a poursuivi: «J’ai dit à l’époque que c’était formidable d’avoir ce soutien interne, vous l’appréciez grandement en tant que manager.

«Je ne veux pas m’engager plus longtemps que je ne le devrais et je ne veux pas dépasser mon accueil, donc toutes ces choses doivent être prises en compte.

“Je veux emmener l’équipe au Qatar, je pense que nous avons progressé au cours des quatre années, nous avons terminé quatrième, troisième et deuxième et c’est aussi bon que n’importe qui.”

.

L’Italie était la meilleure équipe de la nuit et les dignes vainqueurs du tournoi – mais l’Angleterre garde la tête haute

Le responsable a admis qu’il n’avait pas correctement traité le résultat et a déclaré qu’il était trop tôt pour pouvoir réfléchir aux points positifs du voyage jusqu’à la finale.

“Je sais qu’avec le temps nous en aurons une appréciation et je sais que les messages que nous recevons le soulignent”, a poursuivi Southgate.

“Mais quand vous êtes dans le sport et que vous arrivez en finale, vous savez que ces opportunités sont rares. Être si proche et savoir ce que cela a pris et savoir que vous devez ramasser et repartir, c’est très dur le lendemain.

« Nous y retournerons, bien sûr. »

Le patron a cependant rejeté la théorie selon laquelle l’Angleterre est «trop gentille» pour remporter des tournois majeurs.

“Je ne vois pas vraiment ça, nous avons atteint une finale pour la première fois en 55 ans”, a-t-il déclaré. « Je ne suis pas vraiment sûr… vous n’êtes pas une belle équipe pour aller en finale.

« Nous avons surmonté beaucoup d’obstacles que nous n’avons pas pu surmonter dans le passé.

« Si nous avions été déchirés ou en désordre, je pourrais voir les choses différemment. Il est facile de lancer des théories à la fin de n’importe quel tournoi, mais il est important d’analyser correctement lorsque vous êtes entraîneur, je ne veux pas accepter des théories que je pense ne pas être correctes.

.

Les Trois Lions n’ont pas réussi à franchir la dernière haie

Southgate a également déclaré que s’assurer que ses joueurs étaient soutenus après la peine de mort était au “top de sa réflexion” dans les heures qui ont suivi la finale.

“Nous devons nous assurer que nous sommes là, et alignés avec leur club, et nous assurer que nous nous occupons de ces garçons, absolument.”

Southgate dit que ses joueurs savent maintenant ce qui est nécessaire pour bien faire dans les tournois, ayant atteint la demi-finale de la Coupe du monde 2018 en Russie, et est enthousiaste pour l’avenir.

Il a ajouté : « La Russie était le début, nous en avions sept dans l’équipe de départ de Russie et cette expérience a été essentielle tout au long des grands matchs de ce tournoi.

«Donc, pour ajouter les jeunes joueurs à l’époque, il y a un autre groupe avec plus d’apprentissage et de compréhension.

“En raison de ce qu’ils ont été dans ces deux tournois, ils auront la conviction qu’ils peuvent se rapprocher.

“Le cycle et les attentes du groupe sauront ce qui est nécessaire pour atteindre le niveau requis pour gagner et cela devrait être un processus qui nous sera très utile.”