Gareth Southgate veut que tous les footballeurs envisagent de quitter les réseaux sociaux comme Thierry Henry

Le grand Arsenal cette semaine a supprimé ses comptes de médias sociaux pour protester contre Twitter, Facebook et Instagram pour ne pas avoir pris de mesures après des abus et des brimades en ligne.

Southgate a soutenu la décision de Henry mais a déclaré qu’il n’empêcherait pas ses joueurs anglais d’utiliser les médias sociaux pendant leurs missions internationales et pendant les prochains euros.

« Je pense que c’est quelque chose pour tous les joueurs, et toutes les personnes de haut niveau qui peuvent recevoir ce genre d’attention négative, de réfléchir », a déclaré Southgate.

«Il n’y a pas que des personnes très médiatisées, il y aura de jeunes enfants qui seront victimes d’intimidation en ligne. C’est une question à laquelle tout le monde doit réfléchir: voulez-vous vous mettre dans cette situation?

«Si vous parliez à tous les entraîneurs du pays, l’une de leurs plus grandes préoccupations serait que les joueurs se rendent dans le vestiaire et parcourent leurs téléphones et c’est un moment vulnérable pour les gens s’ils viennent de jouer à un match.

« Ils sont fatigués et fatigués. Quelles voix écoutent-ils? »

Southgate a déclaré avoir quitté les réseaux sociaux en 2013 lorsqu’il est devenu le manager des moins de 21 ans de l’Angleterre.

«Quand je suis au camp, j’essaie de me déconnecter de tous les médias externes, ce qui n’est pas génial pour suivre ce qui se passe dans le monde», a-t-il ajouté. « Mais le monde est un endroit plus heureux si je n’obtiens pas cette négativité. »

Le mois dernier, les instances dirigeantes du football anglais ont déclaré que Twitter, Facebook et Instagram étaient des « paradis pour les abus » et ont exhorté les entreprises à s’attaquer au problème à la suite de messages racistes destinés aux joueurs.

Instagram a annoncé une série de mesures pour lutter contre les abus en ligne, tandis que Twitter, qui a pris des mesures dans plus de 700 cas d ‘ »abus et comportements haineux » liés au football en Grande-Bretagne en 2019, a promis de poursuivre ses efforts pour enrayer le problème.

