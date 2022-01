Garez votre cœur et gérez avec votre tête

01/11/2022 à 16h45 CET

A trois étapes de l’arrivée, dont la dernière de 164 kilomètres, rien n’est décidé. S’il fallait parier, on risquerait tout, comme pour les voitures, pour Nasser Al-Attiyah et son Toyota, mais toute erreur ou panne mécanique peut vous coûter cher sur un podium emmené par le Qatari accompagné de Loeb et Al-Rajhi. La course moto, en revanche, est totalement ouverte et six coureurs ont encore une réelle chance de gagner. Le Dakar ne s’arrête qu’au passage du drapeau à damier le dernier jour et nous en avons de nombreux exemples dans l’histoire.

MAINTENANT VOUS DEVEZ QUITTER LE COEUR, les fringales et les impulsions, de côté et de courir avec intelligence, sachant où courir et où pas, à la recherche de la stratégie la plus correcte et la plus rentable pour les intérêts de chacun dans le but d’améliorer le classement. Il y a des jours où il faut beaucoup courir, d’autres le moins et cela dépend du classement. Van Beveren et Sunderland auront une occasion en or dans la neuvième étape en partant très tard, tandis que Benavides, Walkner, Quintanilla et Barreda devront être attentifs à un classement qui donne l’ordre de départ pour la suivante. Je tiens à rappeler, à cet égard, que les dix premiers partent toutes les trois minutes, les dix à deux suivants & mldr;

UN AUTRE POINT PASSIONNANT De cette course de moto, nous le trouvons dans le fait que parmi les six candidats, il y a quatre marques différentes et que tout indique que l’étape la plus difficile et la plus compliquée de ce Dakar est encore à disputer. Ce sera l’avant-dernier, un véritable bain de sable dans des dunes imposantes, de toutes sortes et dans lesquelles de nombreux « pièges » vous attendent à une époque où il n’y a pas trop de forces et la mécanique est très juste. Survivre, telle est la devise. Les erreurs se payent déjà très cher et à ce stade, les moindres détails finissent par la condamnation.