Garfield rejoint Nickelodeon All-Star Brawl « plus tard ce mois-ci » sur Switch

Garfield, qui aime les lasagnes et déteste le lundi, a été confirmé comme la dernière édition de la liste des personnages de Nickelodeon All-Star Brawl.

Arrivant en tant que mise à jour gratuite pour tous ceux qui ont acheté le jeu, Garfield rejoint les Teenage Mutant Ninja Turtles, SpongeBob, Patrick, Sandy, Nigel Thornberry, Ren & Stimpy et plus encore. Selon les rumeurs, il serait le prochain combattant de l’écurie Nickelodeon à rejoindre la mêlée, et la première bande-annonce ci-dessus le montre coincé.

Il sera disponible dans la plate-forme de combat à partir du 9 décembre sur d’autres plates-formes, bien que les joueurs de Switch devront attendre « plus tard ce mois-ci » selon la description de la vidéo YouTube.

Nous avons plutôt apprécié notre temps avec Nickelodeon All-Star Brawl, l’appelant « un combattant de plate-forme solide avec beaucoup de profondeur cachée » dans notre revue – une base solide que nous sommes heureux de voir être ajoutée à la post-sortie.

Vous avez hâte de scrapper avec ce chaton ? Faites-nous savoir si vous garderez le vieux Garf à l’endroit habituel.