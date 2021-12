Garfield vient à Nickelodeon All-Star Brawl cette semaine

Gif : GameMill Entertainment / Kotaku

La sensation Internet Garfield est le premier personnage post-sortie à être ajouté à Nickelodeon All-Star Brawl, les développeurs derrière l’impressionnant combat de plate-forme de style Smash ont annoncé aujourd’hui.

Garfield devrait rejoindre Nickelodeon All-Star Brawl ce jeudi 9 décembre et sera gratuit pour tous ceux qui possèdent le jeu.

La courte vidéo révélant son inclusion montre que le moveet de Garfield intègre plusieurs éléments et animations familiers de ses apparitions dans les bandes dessinées et les dessins animés, y compris un plateau de pâtes, son ours en peluche Pooky, une grande attaque aérienne basée sur son visage hurlant emblématique et un mouvement au sol qui le voit brièvement se transformer en son alter ego vampire, le comte Lasagna.

Les indices selon lesquels le chat épris de lasagne finirait par arriver à Nickelodeon All-Star Brawl existent depuis peu de temps après la sortie du jeu en octobre, lorsque les dataminers ont découvert une scène comportant une statue de Garfield et un emplacement de personnage portant son nom. Lorsqu’ils l’ont piraté dans le jeu, Garfield, manifestement en cours de réalisation, était représenté par un SpongeBob SquarePants gris et une image d’interface utilisateur d’espace réservé, mais sa scène semblait presque terminée.

Ces mêmes efforts d’exploration de données ont également permis de découvrir des actifs qui pointent vers des personnages comme Shredder de Teenage Mutant Ninja Turtles, Zuko d’Avatar, Tommy Pickles de Rugrats, Jimmy Neutron et bien d’autres favoris de Nickelodeon qui pourraient également être en préparation.

Nickelodeon All-Star Brawl a été lancé le 5 octobre, attirant immédiatement l’attention des joueurs de Super Smash Bros. à la recherche d’un nouveau jeu de combat de plateforme. Bien qu’il ne puisse pas tout à fait rivaliser avec le polissage omniprésent de Nintendo, le bagarreur Nickelodeon a reçu de fréquents ajustements d’équilibre et de gameplay ainsi que des changements de qualité de vie comme l’inclusion de tenues alternatives, dont l’absence rendait auparavant les correspondances miroir difficiles à suivre. .

Vraiment, tout ce dont Nickelodeon All-Star Brawl a besoin maintenant, c’est du doublage pour le pousser au-dessus, et heureusement pour nous tous, Chris Pratt est probablement bien en dehors du budget de ce jeu.