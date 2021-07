Garib Rath, Taj Express, Mumbai-Delhi August Kranti Rajdhani et d’autres trains reprendront bientôt ; voir la liste ici

Indian Railways va reprendre plusieurs trains.

Restauration des services ferroviaires : les passagers qui planifient des voyages pendant les vacances d’été peuvent désormais facilement voyager sur les chemins de fer indiens, car davantage de services ferroviaires devraient bientôt reprendre. Le transporteur national, afin de faciliter le transport en douceur des passagers, reprendra 32 paires de trains supplémentaires vers diverses destinations à partir de ce mois-ci. Selon le ministère des Chemins de fer, ces services ferroviaires comprendront Garib Rath, Taj Express, Shan-e-Punjab, Mumbai Central – Hazrat Nizamuddin August Kranti Rajdhani Express, entre autres trains. Jetez un œil à la liste de trains suivante, qui sera reprise par Indian Railways dans les prochains jours :

Spécial Garibrath Express : numéro de train 04060 à partir du 7 juillet et numéro de train 04059 depuis Muzaffarpur Junction à partir du 9 juillet Spécial Taj Superfast Express : numéro de train 04062 et numéro de train 04061 à partir du 5 juillet Hazrat Nizamuddin-Bhusaval Junction Superfast Express : numéro de train 04064 à partir du 9 juillet et numéro de train 04063 à partir du 11 juillet Spécial Gondwana Superfast Express : numéro de train 04080 à partir du 5 juillet et numéro de train 04079 à partir du 7 juilletAnand Vihar (T)-Haldia Superfast Express : numéro de train 04066 à partir du 6 juillet et numéro de train 04065 à partir du 8 juilletShane Punjab Superfast Express spécial : numéro de train 04067 et numéro de train 04068 à partir du 6 juilletAnand Vihar (T)-Jogbani Superfast Express : numéro de train 04070 à partir du 5 juillet et numéro de train 04069 à partir du 6 juillet Spécial Jammu Mail Express : numéro de train 04033 à partir du 5 juillet et numéro de train 04034 à partir du 6 juillet New Delhi-Pondichéry Superfast Express : Train numéro 04072 à partir du 11 juillet et Train numéro 04071 à partir du 14 juillet Spécial Garibrath Express : Train numéro 04074 à partir du 10 juillet et Train numéro 04073 à partir du 11 juilletDelhi Junction-Pathankot Junction Superfast Express : train numéro 04077 à partir du 5 juillet et train numéro 04078 à partir du 6 juilletGaribrath Express Special : train numéro 04688 à partir du 7 juillet et train numéro 04687 à partir du 8 juilletGaribrath Express Special : train numéro 04690 à partir de juillet 11 et numéro de train 04689 à partir du 13 juillet Spécial Amritsar-Hazur Sahib Nanded Superfast Express : numéro de train 04692 à partir du 5 juillet et numéro de train 04691 à partir du 7 juillet Spécial Superfast Express central Jammu Tawi-Kanpur : numéro de train 04694 à partir du 6 juillet et numéro de train 04693 à partir du 7 juillet Amritsar -Kochuveli Superfast Express Special : numéro de train 04696 à partir du 11 juillet et numéro de train 04695 à partir du 14 juilletMordhwaj Superfast Express Special : numéro de train 04698 à partir du 9 juillet et numéro de train 04697 à partir du 11 juilletShri Mata Vaishno Devi Katra-Ghazipur City Express Special : numéro de train 04656 à partir de 15 juillet et numéro de train 04655 à partir du 16 juillet Amritsar-Lal Kuan Amritsar Express : numéro de train 04684 et numéro de train 04683 de Ju ly 10 Patalkot Express Special : Train numéro 04624 à partir du 5 juillet et Train numéro 04623 à partir du 6 juillet Dehradun-Amritsar Express Special : Train numéro 04663 à partir du 7 juillet et Train numéro 04664 à partir du 6 juillet Intercity Express Special : Train numéro 04681 à partir du 5 juillet et Train numéro 04682 à partir de 6 juilletSpécial Intercity Superfast Express : Train numéro 04666 à partir du 5 juillet et Train numéro 04665 à partir du 6 juilletSpécial Intercity Express : Train numéro 04270 et Train numéro 04269 à partir du 5 juilletGaribrath Express Special : Train numéro 04250 à partir du 9 juillet et Train numéro 04249 à partir du 8 juilletBareilly-LTT Spécial Express : Train numéro 04314 à partir du 10 juillet et 04313 à partir du 12 juilletKerala Sampark Kranti Superfast Express Special : 04560 à partir du 7 juillet et train numéro 04559 à partir du 10 juillet Intercity Superfast Express Special : Train numéro 04561 et train numéro 04562 à partir du 5 juilletSampark Kranti Superfast Express Special : Numéro de train 04564 à partir du 5 juillet et numéro de train 04563 à partir du 7 juilletKalka-Shri Mata Vaishno Devi Katra Express Spécial : Tra dans le numéro 04535 à partir du 6 juillet et numéro de train 04536 à partir du 7 juillet Spécial Harihar Express : numéro de train 04534 à partir du 6 juillet et numéro de train 04533 à partir du 8 juilletKalka-Sainagar Shirdi Superfast Express : numéro de train 04566 à partir du 8 juillet et numéro de train 04565 à partir du 10 juillet

