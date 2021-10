Garland admet que la guerre contre les parents est née d’une lettre de la NSBA, pas de preuves

Le procureur général Merrick Garland a admis jeudi que la base pour cibler et potentiellement accuser les parents préoccupés par ce que leurs enfants apprennent dans les écoles de terrorisme domestique était une lettre de la National School Boards Association, et non une preuve réelle.

« Quand avez-vous examiné pour la première fois les données montrant cette prétendue hausse inquiétante ? » Le représentant de l’Ohio, Jim Jordan, a demandé lors d’une audience judiciaire de la Chambre jeudi.

— J’ai lu la lettre, et nous avons vu au fil du temps…, commença Garland avant que Jordan ne l’interrompe.

« Alors tu as lu la lettre ? C’est ta source ? Jordan a demandé incrédule. « Y a-t-il eu une étude, un effort, une enquête, quelqu’un a fait cela, a dit qu’il y avait eu une hausse inquiétante, ou vous prenez simplement les mots de la National School Board Association ? »

Garland a ensuite confirmé que ce n’est que lorsque la NSBA l’a contacté que son département a commencé à enquêter sur les allégations de violence et de terrorisme.

« Eh bien, la National School Board Association, qui représente des milliers de commissions scolaires et de membres de commissions scolaires, dit qu’il existe ce genre de menaces. Quand nous lisons dans les journaux des informations faisant état de menaces de violence… », a déclaré Garland avant que Jordan n’intervienne à nouveau.

« La source de cela … était la lettre de la National School Boards Association », a réitéré Jordan avant l’expiration de son délai.

La NSBA a envoyé une lettre à l’administration Biden le mois dernier pour prier les forces de l’ordre fédérales d’utiliser les lois nationales sur le terrorisme pour cibler les parents qui s’opposent aux mandats de masque anti-science pour les enfants et à l’infiltration de programmes racistes dans les écoles. L’organisation du conseil scolaire a affirmé qu’une action fédérale était justifiée pour « faire face au nombre croissant de menaces de violence et d’actes d’intimidation qui se produisent à travers le pays ».

La plupart des exemples d’incidents que la NSBA a utilisés pour justifier l’intervention de l’administration Biden n’ont pas atteint un niveau qui a même donné lieu à des arrestations ou à des accusations au niveau local, mais Garland a rapidement ordonné au FBI et aux procureurs de l’État de remédier à « un pic inquiétant de harcèlement, l’intimidation et les menaces de violence contre les administrateurs scolaires, les membres du conseil d’administration, les enseignants et le personnel qui participent au travail vital de gestion des écoles publiques de notre pays.

Plusieurs associations de conseils scolaires publics ont déclaré qu’elles n’avaient pas été consultées avant que la NSBA n’envoie sa lettre à l’administration Biden. Alors qu’une poignée d’associations d’État ont simplement déclaré qu’elles n’étaient pas au courant de la lettre de la NSBA jusqu’à sa publication, la plupart des groupes d’État ont condamné la demande de l’association nationale d’utiliser les lois antiterroristes nationales pour cibler les parents et ont déclaré que les manifestations qu’ils ont vécues n’ont pas justifié l’application de la loi. participation au-delà du niveau local et étatique.

La Pennsylvania School Boards Association a voté à l’unanimité le retrait de son organisation mère pour protester contre la guerre politique de l’organisation nationale contre les parents.

Au cours de son audition, Garland a également confirmé qu’aucune personne impliquée dans l’émeute du 6 janvier au Capitole n’avait été inculpée d’« insurrection ».

