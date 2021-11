Garland ajoute 21 points pour la victoire des Cavaliers contre les Pistons

13/11/2021 à 05:45 CET

Darius Garland avait 21 points, égalant leur marque de la saison, pour les Cleveland Cavaliers, qui ont battu les Detroit Pistons 98-78.

Les Cavaliers ont leur victoire la plus inégale de la saison. Cleveland a remporté cinq des six pour passer à 8-5.

La réserve Cedi Osman a ajouté 17 points et Evan Mobley en a marqué 16, tandis que le joueur espagnol Ricky Rubio a obtenu cinq points en 27 minutes de jeu.

Mobley, le troisième choix a également bloqué trois tirs, fait deux interceptions et frapper une paire de triples pour remporter sa première rencontre avec le gardien de Detroit Cade Cunningham, premier choix. Cunningham a récolté neuf points, six rebonds et sept revirements, un sommet de la saison.

Rubio a marqué 2 des 9 buts sur le terrain, dont 1 triplé sur 5, a pris un rebond et donné neuf passes décisives aux Cavaliers (8-5).

Pour les Pistons (2-9) l’attaque a été menée par Jerami Grant, avec 16 points.

Le remplaçant Frank Jackson en a récolté 12 et Josh Jackson, qui est également sorti du banc, a récolté 11 points.

Les Pistons étaient à court de points cette saison, ils ont commis 23 revirements et ont le pire bilan de la Conférence Est à 2-9.

Jeremi Grant a marqué 16 points, Josh Jackson en a ajouté 11 sur le banc et Killian Hayes a récolté cinq points, cinq passes et six interceptions.