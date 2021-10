Garland devrait se retirer après les excuses de la NSBA, selon les politiciens du GOP

Les républicains du Congrès demandent la démission du procureur général Merrick Garland après que la National School Boards Association (NSBA) se soit excusée pour sa lettre controversée exhortant l’administration à enquêter sur l’opposition des conseils scolaires.

« Toute la base du DOJ de Biden pour traiter les parents comme des » terroristes domestiques « a été démantelée après que la NSBA a déclaré qu’elle » regrettait et s’excusait » pour la lettre « , a tweeté le chef de la minorité de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif.

HAWLEY APPELLE À LA Démission d’AG GARLAND APRÈS QU’IL A « MOBILISÉ LE FBI POUR INTIMIDER LES PARENTS SANS BASE LÉGALE »

« Le DOJ devrait retirer la note et l’administrateur Biden doit aux parents des excuses et un engagement à mettre fin à ce ciblage sans fondement. »

McCarthy faisait référence à l’enquête nationale que Garland a annoncée peu de temps après que la NSBA a envoyé sa lettre suggérant que l’opposition du conseil scolaire pourrait contenir des éléments de terrorisme domestique. L’annonce de Garland est intervenue dans une note défendant le droit des parents à un « débat animé ». Cependant, le langage de la NSBA et les préoccupations de la note concernant une intimidation potentielle ont suscité des critiques.

« Maintenant, il est temps pour Joe Biden et Merrick Garland de s’excuser d’avoir menacé de sic le FBI sur les parents concernés », a déclaré le sénateur Tom Cotton, R-Ark.

ASSOCIATION DES CONSEILS SCOLAIRES NATIONAUX DÉSOLÉ POUR LA « LANGUE » DANS LA LETTRE QUI ASSOCIAIT LES PARENTS À DES TERRORISTES DOMESTIQUES

« C’est bien que @NSBAPublicEd se soit excusé pour cette atrocité. Mais l’enquête est toujours à venir. »

Le représentant Chip Roy, R-Texas, a également demandé: « Est-ce que l’AG s’inversera? » Le sénateur Josh Hawley, R-Mo., est allé plus loin en appelant à la démission de Garland.

« Merrick Garland a mobilisé le FBI pour intimider les parents sans base légale et, nous le savons maintenant, sur la base d’informations erronées qu’il n’a pas pris la peine de vérifier », a tweeté Hawley.

« C’était un dangereux abus d’autorité qui a gravement compromis l’intégrité du ministère de la Justice et celle de Garland. Il devrait démissionner. »

Au cours de l’audience judiciaire de la Chambre jeudi, Garland s’est distancié de la formulation de la NSBA.

« Le ministère de la Justice soutient et défend le droit du premier amendement des parents à se plaindre aussi bruyamment qu’ils le souhaitent de l’éducation de leurs enfants, du programme enseigné dans les écoles. Ce n’est pas du tout le sujet du mémorandum ou utilise-t-il les mots « terrorisme domestique » ou « Patriot Act », a-t-il déclaré, se référant à la loi de l’ère Bush mentionnée dans la lettre de la NSBA.

« Je ne peux imaginer aucune circonstance dans laquelle le Patriot Act serait utilisé dans les circonstances où les parents se plaignent de leurs enfants, et je ne peux pas non plus imaginer une circonstance où ils seraient étiquetés comme du terrorisme domestique. »