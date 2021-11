Garland et Mobley sont sérieux

Deux jours après que les 3 points de Kyle Kuzma et la mauvaise gestion à la fin des minutes aient laissé les Cavaliers sans une cinquième victoire consécutive pour la première fois depuis le départ de LeBron James, l’Ohio a eu une belle visite des Detroit Pistons. Agréable non pas pour l’œil, mais du point de vue de l’équipe qui veut panser les plaies rapidement et continuer à en rajouter. Rien de mieux, rien de plus simple : 98-78 (74-52 à la fin du troisième quart-temps) et 8-5 désormais. Un excellent bilan, toujours sans Kevin Love et Lauri Markkanen, certainement sans un Collin Sexton dont l’absence sera plus longue. Il y a cinq victoires en six matchs, d’excellentes sensations et maintenant, bien plus intéressant, un double duel (samedi-lundi) sur son terrain contre les Celtics, une autre équipe qui va plus loin dans l’Est.

Les Pistons ne vont pas plus, justement : 2-9 bien qu’ils viennent de battre les Houston Rockets, l’un des rares qui est en dessous d’eux. C’est la pire équipe de tir depuis 1960 : 39,6 %. Et le pire en triple (28,6 %) en deux décennies. Ils ont montré ces chiffres : 29/79 pour 36,7% 9/30 en triple et, pour clore une nuit horrible, 23 défaites (pour seulement 18 passes décisives). Petit plus à dire. De la jeunesse, 1/12 de tournage pour Saddiq Bey, 1/5 pour Isaiah Stewart, 2/9 pour Hayes… et 4/8, au moins, pour Cade Cunningham. Qui a donné trois passes décisives… mais a ajouté 7 défaites. Le n ° 1 du repêchage est venu de jouer pour la première fois contre le n ° 2, Jalen Green. Et cette fois il a lancé une rivalité avec le 3, un Evan Mobley avec qui il partage la Division et qui est le favori pour le Rookie of the Year après ces premières semaines de compétition.

Mobley, le formidable centre de l’USC, est au centre de tout le bien qui arrive aux Cavaliers. Son tel ballon (l’ennemi juré du petit ballon) est basé sur le couple intérieur qu’il forme avec Jarrett Allen (Markkanen est désormais absent, converti en attaquant malgré son 2.11); L’explosion de Darius Garland, outre son doux talent, a beaucoup à voir avec les apparitions en tant que finisher de l’élastique Mobley, qui tire aussi sur l’extérieur et est indispensable en défense, où il est déjà une force dominante, avec 20 ans et seulement 13 matchs NBA au palmarès.

Contre les pauvres PIstons, Mobley avait un +29 sur le terrain : 16 points, 7 rebonds, 3 contres. Allen, à côté de lui, 11 + 7. ET Garland, devant les opérations avec sa ligne très fine, a terminé avec 21 points, 7 passes et 4/9 en triple. Au cours des cinq derniers matchs, il est à 19,2 points, 6,8 passes décisives et 3,6 triples marqués avec 55% de field goal, 55% de triples et 100% de lancers francs. Excellent. Du banc Ricky Rubio est resté cette fois à 5 points avec 2/9 aux tirs et 1/5 aux triples. Il a ajouté, oui, 9 passes et 5 interceptions. Vient maintenant des tests beaucoup plus exigeants contre les Celtics. Pour les Cavs et pour un Ricky qui a fortement baissé son efficacité au tir après un brillant début de saison, à l’exception évidente de sa prestation dimanche dernier au Madison Square Garden.

BOSTON CELTICS 122-MILWAUKEE BUCKS 113

Le rival des Cavs aujourd’hui et lundi, les Celtics, est déjà à 50% des victoires (6-6) après son horrible départ. Il a battu quelques Bucks qui restent 6-7 et qui n’arrivent toujours pas à avoir son équipe plus ou moins complète. Cette fois, ils étaient surtout dans le cadre : encore une fois sans Khris Middleton et Brook Lopez et aussi sans Giannis Antetokounmpo. De plus, ils sont restés à 16/47 en triple, ils ont concédé sans Giannis ou Lopez jusqu’à 16 rebonds d’attaque et Jrue Holiday a ajouté 17 points et 13 passes décisives… mais avec 6/25 aux tirs et 1/12 en triple.

Face à ce panorama, Cela semble presque un miracle que les Bucks aient forcé la prolongation (122-113 finale), en grande partie à cause des problèmes habituels des Celtics en attaque lors des finales paires. Jayson Tatum a encore échoué avec le ballon décisif et a terminé avec 27 points et 11 rebonds, mais un tir de 10/25 et peu de production entre le quatrième quart-temps et la prolongation. La victoire, avec Jaylen Brown absent, ils l’ont amassé entre le travail et Smart et Rob Williams et l’héroïsme de Dennis Schröder, à qui tout le monde pardonnera cette fois à Boston pour leurs déconnexions défensives : 38 points, 19 entre après les trois premiers quarts. Pour les Bucks, Portis avait 22 points avec 6 rebonds, Grayson Allen 21 points, George Hill 16 et Connaughton 15.