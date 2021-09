Garland : “J’aurai besoin du mentorat de Ricky pour être un meilleur joueur”

L’une des grandes inconnues sur l’avenir immédiat de Ricky Rubio c’est quel rôle il peut jouer et s’il sera valorisé dans les Cleveland Cavaliers. Un de ses coéquipiers et compétiteur au poste de base, Guirlande de Darius, a cassé une lance en faveur des Espagnols avec quelques belles paroles. “Il a apporté un rôle de leader très important. Je veux vraiment apprendre de lui, il a déjà encadré de grands joueurs et je pense que Devin Booker s’est beaucoup amélioré grâce à sa sagesse et ses conseils. Je veux devenir une star et il peut m’aider . il », a condamné dans Hoopshype.