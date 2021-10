Garmin annonce les applications Dexcom Diabète Connect IQ pour ses montres

TL;DR

Garmin a publié une nouvelle application Dexcom sur la boutique Connect IQ. Les personnes diabétiques qui possèdent un CGM Dexcom G6 pourront voir leur glycémie en temps réel sur leurs appareils Garmin compatibles. Les personnes atteintes de diabète qui cherchent à suivre leurs chiffres ne devraient plus avoir besoin d’utiliser l’application Dexcom Garmin non officielle (et parfois peu fiable).

Ceux qui vivent sans diabète pourraient être surpris d’apprendre que la technologie diabétique se développe au rythme de la mélasse. Selon la société qui fabrique votre matériel pour diabétiques, vous disposerez soit d’un écosystème d’appareils entièrement connectés qui peuvent suivre votre glycémie, soit vous êtes un client Medtronic.

Garmin a de bonnes nouvelles pour ceux qui tombent dans le camp Dexcom. À partir d’aujourd’hui, vous pouvez télécharger une application Dexcom officielle sur la boutique Connect IQ de Garmin. Cela permettra aux diabétiques de type 1 et de type 2 de suivre leur glycémie directement sur leur montre ou ordinateur de vélo Garmin compatible.

Une fois que tout est configuré et fonctionne correctement, vous pouvez vérifier votre glycémie en temps réel, la direction des tendances et l’historique de trois heures sur votre appareil Garmin. Vous pouvez même voir les niveaux et les tendances pendant les entraînements juste à côté de vos données de performance. Cette intégration sera inestimable pour les personnes diabétiques qui doivent surveiller de près leur nombre pendant les exercices.

Fenix ​​6S Pro et Sapphire Fenix ​​6 Pro et Sapphire Fenix ​​6X Pro et Sapphire Fenix ​​6 Série Solar Série Vivoactive 4 Série MARQ Série Venu Sq Music et Venu 2 Forerunner 245 Music Forerunner 745 Forerunner 945/LTE Série Quatix 6 Série Tactix Delta Edge 530 Edge 830 Bord 1030/Plus

Garmin indique que le support sera bientôt disponible pour le modèle de base Fenix ​​6, Fenix ​​6S, Venu, Venu Sq, série Legacy, Forerunner 245 et Enduro. De plus, les appareils Edge ne sont compatibles qu’avec le champ de données Dexcom.

Il existe quelques autres limitations. La nouvelle application est uniquement compatible avec le glucomètre en continu (CGM) Dexcom G6, donc les anciens CGM ne fonctionneront pas. Vous devrez également garder votre smartphone à proximité et connecté via Bluetooth pour que vos lectures se synchronisent avec votre appareil Garmin. Bien sûr, cette nouvelle ne s’applique qu’aux utilisateurs de Dexcom. Ceux qui ont des appareils Medtronic/Guardian, Freestyle Libre, Senseonics/Eversense ne pourront pas utiliser l’application.

Cette application officielle est à venir depuis longtemps. Pendant des années, les personnes atteintes de diabète qui souhaitaient suivre leur niveau sur leur appareil Garmin ont dû utiliser une application tierce piratée. Lorsque vous faites face à quelque chose d’aussi crucial que les niveaux de glucose, vous avez besoin d’une application fiable. Espérons que Garmin sera en mesure de prendre en charge encore plus de CGM à l’avenir. Pour l’instant, c’est un bon début.