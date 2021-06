Garmin apporte la connectivité LTE à sa montre de course premium

Les trackers de fitness de Garmin sont parmi les meilleurs du jeu, en particulier pour les coureurs sérieux. Avec des fonctionnalités telles que des cartes intégrées, le suivi GPS, le stockage de musique, etc., la série de montres Forerunner premium de Garmin est le compagnon idéal si vous souhaitez laisser votre téléphone derrière vous. Son offre haut de gamme, la Forerunner 945, s’améliore encore avec l’introduction de la connectivité LTE. Voici ce que vous devez savoir sur le Garmin Forerunner 945 LTE !

Que vous apporte la connectivité LTE ?

Dès le départ, nous devons mentionner que la connectivité LTE sur la Garmin Forerunner 945 LTE sera un peu différente de celle disponible avec les montres intelligentes traditionnelles, comme la version LTE de la Galaxy Watch 3. Au lieu de la possibilité de passer et de recevoir des appels et messages texte et diffuser de la musique sans votre téléphone, les fonctionnalités LTE de la nouvelle montre Garmin concernent la forme physique et le suivi.

LTE permet un suivi de localisation avancé en temps réel. Si la montre détecte un incident, elle peut envoyer un message avec votre position à vos contacts d’urgence. La montre enverra également automatiquement votre nom et votre emplacement au Garmin IERCC, un centre de surveillance et de réponse professionnel. Garmin IERCC contactera et coordonnera avec les services d’urgence locaux. Le centre restera également en contact avec vous en utilisant la messagerie bidirectionnelle via la montre.

La fonction LiveTrack de Garmin s’améliore encore avec le LTE. Désormais, vous n’avez plus besoin de votre téléphone pour permettre aux gens de vous suivre sur votre itinéraire et de voir votre parcours planifié. Pendant une course, vous pouvez également envoyer des mises à jour de rythme et de kilométrage et recevoir des messages audio et texte de motivation de la part de vos proches. La Forerunner 945 LTE offre une autonomie impressionnante de 2 semaines et jusqu’à 7 heures via le mode GPS avec musique et LTE LiveTrack.

Qu’en est-il des fonctionnalités de suivi de la santé et de la condition physique ?

Outre l’ajout de la connectivité LTE, le Garmin Forerunner 945 LTE est pratiquement inchangé par rapport à son homonyme. Cela a du sens, cependant, étant donné que la Forerunner 945 ordinaire reste l’une des montres de course les plus riches en fonctionnalités que vous puissiez acheter.

Le Forerunner 945 LTE comprend des fonctionnalités telles que les modes PacePro et ClimbPro de Garmin, les statistiques de mise au point de la charge d’entraînement, l’acclimatation au sommeil et à l’altitude, et des agrafes telles que Body Battery, le suivi du stress toute la journée et un oxymètre de pouls pour les lectures de SpO2. Vous pouvez également examiner la qualité du sommeil et recevoir des informations sur la façon dont cela affecte la récupération de l’entraînement sur la montre.

A lire aussi : Guide d’achat des vêtements Garmin

Des cartes en couleur intégrées sont également disponibles ici. Cela vous permet de planifier et de télécharger des itinéraires, de suivre un parcours avec des instructions détaillées et de savoir quand le prochain virage arrive. Vous voulez éliminer les conjectures lors de la planification d’itinéraires ? Vous pouvez entrer la distance que vous souhaitez parcourir ou rouler, et la montre vous proposera des parcours en boucle qui reviennent au point de départ.

Les coureurs peuvent se préparer à une course avec de nombreuses données d’entraînement et des outils de suivi pour améliorer leurs performances. La montre proposera des entraînements quotidiens en fonction de votre charge d’entraînement actuelle et de votre état. Vous pouvez synchroniser les plans d’entraînement en intérieur et en extérieur à partir de Garmin Connect et de plates-formes tierces ou utiliser les plans intégrés pour les 5 km, 10 km ou les semi-marathons. La Forerunner 945 LTE vous permet également de suivre d’autres activités comme le cyclisme, la natation en piscine et en eau libre, les entraînements cardio, etc.

Autres fonctionnalités connectées

La Garmin Forerunner 945 LTE est également une très bonne montre connectée. Vous pouvez recevoir des notifications pour les appels entrants, les messages, les mises à jour des réseaux sociaux et d’autres alertes sur la montre. Encore une fois, cela n’est disponible que lorsqu’il est couplé à un téléphone et n’utilise pas le LTE.

Vous pouvez également stocker jusqu’à 1 000 chansons sur la montre et synchroniser des listes de lecture via Wi-Fi à partir de services de streaming musical comme Amazon Music, Deezer et Spotify. Vous pouvez également effectuer des paiements en déplacement directement depuis la montre à l’aide de Garmin Pay.

Prix ​​et disponibilité

La Garmin Forerunner 945 LTE est disponible dès maintenant au prix de 649,99 $, une majoration de 50 $ par rapport à la variante non LTE de la montre. Il sera disponible aux États-Unis et au Canada aujourd’hui et sera lancé sur les marchés mondiaux plus tard cet été.

Vous devrez également souscrire à un forfait LTE pour profiter pleinement de la nouvelle montre premium. Contrairement à la version LTE de Vivoactive 3 Music, qui nécessitait un plan LTE de Verizon, vous pouvez obtenir un abonnement directement auprès de Garmin via l’application Garmin Connect. Le forfait LTE de Garmin commence à 5,99 $ par mois avec un contrat annuel. Il monte à 6,99 $ par mois sans engagement d’un an.

Les nouvelles fonctionnalités sont un ajout utile pour les coureurs sérieux qui passent des heures loin de chez eux. Le LiveTrack amélioré, la possibilité d’obtenir de l’aide sans avoir besoin de votre téléphone et la possibilité de recevoir des messages de motivation pendant une course sont excellents. Cependant, vous n’obtenez pas ici les fonctionnalités «classiques» de la smartwatch LTE. Vous n’avez aucun moyen de passer et de recevoir des appels et des notifications d’applications sans votre téléphone ou la possibilité de diffuser de la musique lors de vos déplacements (vous pouvez cependant toujours stocker des chansons sur la montre).

Le Forerunner 945 régulier est aussi bon en ce qui concerne le suivi de la santé et de la condition physique. Vous feriez donc peut-être mieux d’économiser les 50 $ supplémentaires et le prix de l’abonnement, à moins que les fonctionnalités LTE ne vous semblent indispensables.

Garmin a également annoncé sa nouvelle montre de course Forerunner 55. Vous pouvez consulter notre critique complète ici.