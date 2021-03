Garmin Body Battery: est-il utile pour la santé et le fitness?

Garmin Body Battery est une fonctionnalité de Garmin qui vise à donner un aperçu de votre énergie et de votre préparation à l’entraînement. La fonctionnalité est disponible sur un certain nombre d’appareils de l’entreprise et pourrait aider les utilisateurs à se former plus efficacement. Mais est-ce vraiment une fonctionnalité utile? Comment ça marche? Laissez-nous vous expliquer.

Comment ça fonctionne

Selon le site Web de Garmin, Body Battery combine la variabilité de la fréquence cardiaque (VRC), le stress et les données d’activité pour calculer les réserves d’énergie probables de l’utilisateur. Il utilise ces informations pour générer un nombre compris entre 1 et 100, où 100 est l’énergie maximale.

La VRC est une mesure utile de la dominance du système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique est responsable de la réponse «combat ou fuite» et est associé à une fréquence cardiaque accrue, à une immunité supprimée, à la digestion et à l’anxiété, entre autres. Normalement, lorsque nous expirons, nous devenons légèrement plus parasympathiques, ce qui signifie que notre corps se détend légèrement. Ceci est indiqué par une légère diminution de la fréquence cardiaque, nous fournissant une «variabilité».

Si la fréquence cardiaque ne change pas autant pendant l’expiration – si la variabilité est faible – cela suggère que le corps est trop stressé pour se calmer. Cela a tendance à être en corrélation avec l’excitation physiologique, la maladie, la toxicité, le stress psychologique, la faim ou une récupération incomplète.

Stress et activité

Garmin dit que les données de HRV sont ensuite combinées avec le stress. Ceci est dérivé des données HRV mais il est possible de voir dans les captures d’écran (ci-dessus) comment les deux métriques interagissent. En gros, plus de stress = une batterie qui s’épuise rapidement, comme on peut s’y attendre.

Les niveaux d’activité peuvent aider à contextualiser ces données. Si vous vous êtes entraîné de manière intensive pendant cinq jours consécutifs, il est plus probable que vous soyez fatigué.

Les données de sommeil sont également prises en compte dans votre score Body Battery. Garmin suggère que le meilleur moyen de recharger votre batterie est de passer une bonne nuit de sommeil tout en portant l’appareil.

Fondamentalement, Garmin Body Battery s’appuie sur des données cumulatives. Si vous avez une journée très reposante, celle-ci sera considérée à la lumière de votre activité antérieure. Ceci est important: une nuit de mauvais sommeil n’équivaut pas immédiatement à une faible consommation d’énergie. Cependant, cinq nuits de sommeil manqué commencent à s’accumuler!

Pourquoi Garmin Body Battery est utile

Crédit: Lily Katz / Autorité Android

Alors, quelle est l’utilité de Garmin Body Battery? La réponse dépendra beaucoup de votre utilisation personnelle. Beaucoup de gens trouvent que Body Battery est une représentation assez précise de leurs niveaux d’énergie subjectifs. Cela en fait une aide utile dans la prise de décision.

Il est important de savoir à quel point il est difficile de s’entraîner à une occasion donnée, car le simple fait de continuer à avancer quand on est fatigué peut briser le corps sans lui donner l’occasion de récupérer. Cela peut conduire à un surentraînement – ou à une sous-récupération – qui est considéré, par certains, comme le terme le plus précis.

Voir également: Les meilleures montres de course Garmin que vous pouvez acheter

À tout le moins, un temps de récupération adéquat est nécessaire pour garantir les meilleurs résultats de l’entraînement. La musculation, par exemple, est biphasique. Alors que nous stimulons la croissance dans le gymnase, c’est en fait pendant notre temps de repos anabolique que les muscles se réparent et se développent. Des processus similaires permettent des adaptations du système nerveux. Travailler plus dur plus longtemps n’est pas toujours la solution.

De même, la gestion de la Garmin Body Battery peut enseigner une meilleure gestion de l’énergie en général. Cela peut aider les utilisateurs à adopter de saines habitudes. Comme on dit: ce qui est mesuré s’améliore.

Enfin, des outils comme Body Battery nous permettent d’identifier les tendances. Si vous trouvez que votre score est constamment inférieur à ce que vous souhaiteriez, vous pouvez commencer à chercher des moyens de l’améliorer. Peut-être êtes-vous sensible à cette lumière bleue de votre téléphone avant de vous coucher et cela réduit la restauration que vous obtenez pendant le sommeil? Peut-être devriez-vous abandonner le dernier verre? Ce sont tous des facteurs que vous pourrez peut-être remarquer en regardant vos scores.

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Nous devons également reconnaître les limites de ces outils. Le meilleur indicateur de récupération, après tout, est la façon dont votre propre corps se sent. La meilleure façon de savoir s’il faut s’entraîner ou non à une occasion donnée est simplement d’écouter ce que ces systèmes vous disent!

Il existe de nombreux autres facteurs qui contribuent à être prêt à s’entraîner – des facteurs qui ne peuvent pas être mesurés par Garmin Body Battery. Votre score Body Battery peut être élevé, mais si vous avez subi une blessure ou si vous souffrez de migraine, vous ne devriez pas vous entraîner.

Par-dessus tout, écoutez ce que votre corps vous dit sur votre rétablissement.

De plus, Body Battery est avant tout le reflet du HRV. Bien que le score puisse également prendre en compte d’autres facteurs, tels que l’activité et le sommeil, ceux-ci devraient déjà être reflétés dans votre VRC.

Cette fonctionnalité n’est pas non plus tout à fait unique. D’autres appareils, tels que l’Oura Ring 2 ou le Whoop Strap, ont une capacité similaire à mesurer la VRC et à produire un score de «préparation». L’Oura Ring 2 fait sans doute mieux cela, même.

Body Battery oblige également l’utilisateur à porter l’appareil de manière cohérente, y compris la nuit, avec seulement de courtes pauses pour charger. Lorsque vous arrêtez d’utiliser l’outil, vous verrez des lignes pointillées apparaître sur le graphique. Cela indique des valeurs estimées qui sont générées comme une combinaison de données démographiques et de tendances individuelles. Cependant, si vous arrêtez de porter la montre pendant plusieurs heures, le score sera réinitialisé. En d’autres termes? Body Battery est un engagement si vous souhaitez voir les informations les plus précises. Ce sera décourageant pour certains utilisateurs, en particulier ceux qui possèdent les produits Garmin plus volumineux. (Personnellement, j’ai du mal à dormir avec n’importe quel tracker de fitness autre que l’Apple Watch.)

Rien de tout cela ne veut dire que Body Battery est une mauvaise fonctionnalité; juste que ce n’est pas révolutionnaire et ne devrait pas être considéré comme le dernier mot sur la reprise.

Appareils Garmin avec Body Battery

Si vous souhaitez essayer Garmin Body Battery, vous pouvez le trouver sur l’un des appareils compatibles suivants:

Garmin Approach S62Garmin Enduro seriesGarmin Fenix ​​6 seriesGarmin Forerunner 45 / 45S, 245/245 Music, 745, 945Garmin Swim 2Garmin Instinct / Solar seriesGarmin Legacy Hero / Saga series (Captain Marvel, First Avenger, Dark Vader, Rey)

Une fois que vous commencez à porter l’appareil, cela peut prendre 5 à 7 jours pour qu’il apprenne vos habitudes et s’adapte en conséquence.