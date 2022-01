Garmin Forerunner 245 vs Polar Vantage M : comparaison des caractéristiques entre deux montres running pas chères | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous êtes coureur ou sportif et que vous souhaitez une montre performante à moins de 200 euros, ces deux modèles de Garmin et Polar sont sans aucun doute les meilleurs.

A ce stade, rares sont les sportifs qui ne disposent pas d’une montre de sport pour mesurer leurs performances, qu’ils soient coureurs à pied ou s’ils pratiquent d’autres types d’activités, et les modèles en tout genre et à tous les prix ne manquent pas, capables d’en mesurer des dizaines. de différents sports.

Aujourd’hui, nous voulons nous concentrer sur la comparaison du Garmin Forerunner 245 (moins de 200 euros) et du Polar Vantage M (également à moins de 200 euros) pour voir lequel des deux offre les meilleurs avantages.

Nous expliquons comment prendre la meilleure décision d’acheter une montre de sport, les modèles et ce que vous devez rechercher pour faire le meilleur choix et économiser de l’argent.

En termes de prix et de caractéristiques, ils sont très similaires, et issus de deux marques de confiance totale et totale. Le catalogue Garmin propose de nombreux modèles haut de gamme, bien que celui-ci soit sûrement l’un des moins chers de tous. Polar est à la traîne en matière de variété.

Il y a des détails qui en font deux modèles différents, comme une légère différence de coût. Nous vous disons ce qu’ils sont.

Des deux, la Polar Vantage M est la moins chère

Cette montre de sport est vraiment complète, avec un bilan de 130 activités sportives, même si elle se concentre principalement sur la course à pied, mesurant des données en temps réel comme la puissance de course.

La différence de prix est minime, mais elle existe. Il n’est pas difficile de trouver la Vantage M à 149 euros, comme en ce moment, alors que le modèle Garmin s’éloigne rarement de 200 euros.

Cela s’explique par quelques différences de fonctionnalités qui justifient sûrement de payer un peu plus cher le Garmin.

La batterie du Polar donne un petit plus par rapport à sa rivale

Autre atout clé pour Polar, son modèle atteint 30 heures d’autonomie à l’entraînement pour « seulement » 26 heures de Garmin.

Évidemment, cela ne rend pas le Polar Vantage M meilleur que le Garmin Forerunner 245 en soi, car peu de gens s’entraînent pendant 30 heures d’affilée, mais cela se traduit par quelques jours d’autonomie de plus avec une utilisation normale.

Comme c’est un peu moins cher, c’est sûrement un facteur très important.

Cependant, le Garmin Forerunner mesure VO2 Max et SpO2

Cette montre a GPS, SpO2 et VO2 Max, ainsi qu’une étude intelligente de la dynamique de course et des recommandations d’entraînement, c’est donc une montre parfaite pour les coureurs.

Bien qu’il coûte un peu plus cher, le Garmin Forerunner est plus attrayant pour de nombreux utilisateurs et il est plus complet.

Il mesure deux des facteurs les plus importants, tels que la VO2 Max et la SpO2 (saturation en oxygène du sang), des éléments clés pour évaluer l’état de votre système cardiovasculaire.

De plus en plus de montres mesurent à la fois la VO2 Max et la SpO2, bien que malheureusement pas encore tous les modèles sportifs.

Les deux offrent automatiquement des entraînements personnalisés

En fonction de vos performances, de la période de repos que vous prenez ou de vos valeurs physiques, les deux modèles de montres vous offriront des conseils et un entraînement personnalisés.

Ce sont des séances d’entraînement, notamment de course à pied et de cyclisme, qui s’adaptent à ce que vous pouvez offrir à tout moment.

Avec cela, ils deviennent pratiquement des entraîneurs de poignet personnels.

Le bracelet Polar Vantage M est un peu plus léger

Bien qu’ils soient similaires, le bracelet Polar Vantage M est plus respirant et plus léger que le Garmin. Cela dit, ils utilisent tous les deux le même matériau, donc la différence ne doit pas être capitale.

Au cas où, les deux montres vous permettent d’échanger leurs bracelets, vous pouvez donc en acheter un dans un autre matériau si vous en avez besoin.

