Garmin Forerunner 55 avec GPS intégré, jusqu’à 14 jours d’autonomie lancé en Inde au prix de Rs 20 990

Garmin apporte la montre connectée Garmin Forerunner 55 axée sur le fitness en Inde. La montre est disponible en trois variantes de couleurs, un cadran rond, une résistance à l’eau de 5 ATM et une autonomie de batterie longue durée. Il existe plusieurs fonctions de surveillance de la santé intégrées à la montre intelligente, y compris un moniteur SpO2. L’appareil utilise une sangle standard de 20 mm que les utilisateurs peuvent facilement remplacer.

Prix ​​et caractéristiques du Garmin Forerunner 55 India

La montre de fitness coûte Rs 20 990 et est proposée dans les couleurs noir, aqua et gris Monterra. La montre connectée sera disponible dans les magasins de détail des marques Flipkart, Amazon, Tata Cliq et Garmin.

La montre est livrée avec un écran couleur rond de 1,04 pouce avec une résolution de 208 × 208 pixels, une résistance à l’eau de 5 ATM. Il peut enregistrer 200 heures de données d’activité. L’appareil utilise une mémoire en pixel transflective (MIP) visible à la lumière du soleil protégée par du verre chimiquement renforcé. L’appareil dispose d’une connectivité Bluetooth, GPS et fonctionne avec les plates-formes iOS et Android.

Garmin affirme que la batterie dure jusqu’à deux semaines en mode montre intelligente et jusqu’à 20 heures en mode d’utilisation continue avec GPS activé. Des tâches typiques telles que le réglage des minuteries, des alarmes, du chronomètre, des heures de lever/coucher du soleil sont également intégrées à l’appareil. Il y a Find My Watch et localise les Smartphones connectés à ses fonctionnalités. Les capteurs embarqués sont le moniteur de fréquence cardiaque au poignet Garmin Elevate, GLONASS, l’accéléromètre.

À propos de la surveillance de la santé, il peut suivre la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, le stress, l’âge de la forme physique, définir un rappel de relaxation, une alarme d’hydratation, la surveillance du sommeil et la santé des femmes. Il peut compter les pas, les calories brûlées, la distance parcourue et dispose d’une fonction d’objectifs automatiques. Les profils de gym et d’activité comprennent l’entraînement elliptique, le cardio, le HIIT, les escaliers, le Pilates et le yoga. D’autres activités physiques comme la course à pied, la course virtuelle, le cyclisme, la natation, la course sur piste/tapis roulant, la natation, etc. sont également surveillées.

La Garmin Forerunner 55 est livrée avec un bracelet en silicone de 20 mm.

