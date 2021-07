Garmin Forerunner 55 vs Vivoactive 4 : Lequel vous convient le mieux ?

Il est temps de devenir sérieux

Suivi décontracté et élégant

Si vous êtes un coureur passionné à la recherche d’une montre qui vous aidera à suivre vos progrès, vous apprécierez ce que la Garmin Forerunner 55 a à offrir. Vous bénéficiez d’une autonomie supérieure, de fonctions de course avancées, d’un GPS embarqué, d’une surveillance de la fréquence cardiaque, d’un suivi d’activité/sommeil et bien plus encore.

Avantages

GPS intégré Surveillance de la fréquence cardiaque Jusqu’à 2 semaines d’autonomie Fonctions de course avancées Nouveaux profils d’activité

Les inconvénients

Une seule option de taille Conception terne

Ceux qui ne sont pas trop sérieux au sujet de leur suivi de la santé et de la forme physique pourraient préférer une montre plus décontractée (et élégante) comme la Garmin Vivoactive 4. Elle est disponible en deux tailles et offre une bonne autonomie de la batterie. Vous obtenez même des extras sympas pour compléter votre expérience, y compris Garmin Pay et le stockage de musique.

Avantages

GPS intégré Surveillance de la fréquence cardiaque Suivi de l’oxygène dans le sang Stockage de musique et Garmin Pay Deux options de taille

Les inconvénients

Plus cher Durée de vie de la batterie plus courte

Garmin Forerunner 55 vs Vivoactive 4: Différences petites mais importantes

Lorsque vous recherchez la meilleure montre connectée Android, vous rencontrerez forcément des noms populaires tels que Garmin. Vous pourriez même vous retrouver tiraillé entre deux wearables de la même entreprise, comme le Garmin Forerunner 55 et le Garmin Vivoactive 4.

Ces deux montres connectées sont excellentes et partagent de nombreuses fonctionnalités. Cependant, ils s’adressent à des utilisateurs différents. Par exemple, si vous êtes un coureur et que vous souhaitez une montre fournissant des mesures détaillées pour vous aider à améliorer vos performances et à vous entraîner pour votre prochain 5K, la Forerunner 55 vous sera très utile. D’un autre côté, si vous voulez une montre lifestyle à la mode tout en offrant une solide suite de suivi de la santé et de la forme physique, vous préférerez peut-être la Garmin Vivoactive 4.

Le Garmin Forerunner 55 est parfait pour les coureurs

Source : Courtney Lynch / Android Central

Que vous veniez de commencer à courir ou que vous le fassiez depuis des années, il est utile d’avoir une montre connectée pour suivre vos statistiques. Garmin a récemment sorti le Forerunner 55, un successeur du Forerunner 45. À première vue, il peut sembler que peu de choses aient changé, mais certaines grandes différences en font un excellent successeur.

Le Garmin Forerunner est livré dans un boîtier de 42 mm et dispose d’un écran transflectif de 1,04 pouce, visible à la lumière du soleil. Vous aurez également cinq boutons physiques sur la montre, mais il n’y a pas d’écran tactile ici. L’une des plus grandes améliorations est que cette montre est compatible avec les bracelets interchangeables. Vous trouverez de nombreux bracelets Garmin Forerunner 55 de 20 mm parmi lesquels choisir.

Garmin Forerunner 55 Garmin Vivoactive 4 Dimensions 42 x 42 x 11,6 mm 45,1 x 45,1 x 12,8 mm

Écran 40 x 40 x 12,7 mm 1,04 pouce visible au soleil, transflectif 1,1 pouce ou 1,3 pouce visible au soleil, transflectif Capteurs GPS, GLONASS, Galileo, HRM, accéléromètre GPS, GLONASS, Galileo, HRM, accéléromètre, Pulse Ox, gyroscope, boussole, altimètre barométrique, capteur de lumière ambiante Connectivité Bluetooth, ANT+ Bluetooth, ANT+, Wi-Fi Autonomie de la batterie Mode montre connectée : jusqu’à 2 semaines

Mode GPS : jusqu’à 20 heures Mode montre connectée : 7 ou 8 jours

Mode GPS : 15 heures ou 18 heures Etanchéité 5ATM 5ATM Couleurs Noir, Blanc, Aqua 45mm : Ardoise, Argent

40mm : Ardoise, Argent, Or clair, Or rose Détection d’incident ✔️ ✔️ Paiements mobiles ❌ ✔️ Stockage de musique ❌ ✔️

Vous bénéficiez également d’une autonomie incroyable avec le Garmin Forerunner 55. En mode montre connectée, il devrait durer jusqu’à 2 semaines avec une seule charge. Lorsque vous êtes en mode GPS continu, l’autonomie de la batterie devrait durer jusqu’à 20 heures. Considérant que d’autres concurrents sur le marché vous obligent à recharger votre montre tous les deux jours, c’est un énorme accomplissement pour Garmin.

Certaines des fonctionnalités standard de suivi de la santé/de la forme physique sur le Garmin Forerunner 55 incluent le GPS intégré, la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi de l’activité/du sommeil, la surveillance de l’énergie de la batterie corporelle, le suivi du stress, etc. Une nouvelle fonctionnalité est le suivi de la santé des femmes, qui n’était pas disponible sur le modèle précédent. Vous disposez également de nouvelles applications sportives telles que la course sur piste, la course virtuelle, la natation en piscine, le HIIT et le Pilates.

Source : Courtney Lynch / Android Central

La principale raison d’acheter le Garmin Forerunner 55 est ses fonctionnalités de course avancées. Pour commencer, vous bénéficiez de la technologie PacePro, signature de l’entreprise. Cette fonctionnalité donne des conseils aux coureurs qui souhaitent personnaliser leurs efforts en fonction d’un parcours ou d’une distance de course spécifique. Vous pouvez également opter pour des alertes de cadence qui vous informent lorsque vous êtes en dehors de votre plage de cadence cible, ce qui est utile lorsque vous souhaitez améliorer votre forme de course.

Le meilleur avantage de tous est peut-être la fonction de temps de récupération qui vous permet de savoir combien de temps vous devez vous reposer avant un autre gros effort. L’estimateur de l’heure d’arrivée vous permet également de choisir une distance de course et d’afficher votre heure d’arrivée estimée. Ce ne sont là que quelques-unes des caractéristiques qui font de la Garmin Forerunner 55 l’une des montres les plus performantes du marché.

Le Garmin Forerunner 55 tiendra compte des facteurs clés lors de la suggestion d’un entraînement.

Si vous aimez avoir une montre qui adapte ses recommandations à votre expérience, vous apprécierez la fonction d’entraînement suggéré quotidiennement. Le Garmin Forerunner 55 tiendra compte des facteurs clés lors de la suggestion d’un entraînement pour la journée, y compris votre niveau de forme physique actuel, votre historique d’entraînement et votre temps de récupération.

S’il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une mise à niveau majeure par rapport à son prédécesseur, le Garmin Forerunner 55 manque encore de certaines fonctionnalités clés recherchées par les utilisateurs. Si vous espériez qu’un capteur Pulse Ox surveillerait votre taux d’oxygène dans le sang, vous pourriez être déçu. La Forerunner 55 est également dépourvue d’altimètre afin que vous ne receviez pas d’informations concernant les étages gravis. Il n’y a pas de fonctionnalités bonus, alors ne vous attendez pas à un stockage de musique ou à des paiements NFC.

La Garmin Vivoactive 4 est une montre lifestyle stellaire

Source : Courtney Lynch / Android Central

Si la course n’est pas votre objectif principal et que vous souhaitez une montre avec plus de style et de fonctionnalités, vous pourriez vous pencher vers la Garmin Vivoactive 4. Elle est disponible en deux tailles : 40 mm et 45 mm. Vous avez le choix entre plusieurs couleurs, mais tous les modèles sont livrés dans un boîtier en plastique avec une lunette en acier inoxydable.

La variante plus grande de 45 mm est disponible en ardoise et en argent. La variante plus petite de 40 mm est disponible en ardoise, argent, or clair et or rose. Les bracelets Garmin Vivoactive 4 sont interchangeables, donc si vous souhaitez opter pour un bracelet plus sophistiqué pour une occasion spéciale, il est facile de changer. Le plus petit modèle offre un écran transflectif de 1,1 pouce visible au soleil et le plus grand modèle offre un écran de 1,3 pouce. Vous obtenez un écran tactile pour une navigation facile avec deux boutons latéraux.

Gardez à l’esprit que la durée de vie de la batterie varie selon le modèle, mais seulement légèrement. Par exemple, la batterie légèrement plus petite de la Vivoactive 4S (40 mm) offre 7 jours en mode montre connectée et 15 heures en mode GPS continu. Si vous êtes en mode GPS avec de la musique, cela durera jusqu’à 5 heures. Le plus grand modèle de 45 mm offre jusqu’à 8 jours en mode montre connectée, 18 heures en mode GPS et 6 heures en GPS avec mode musique.

Source : Courtney Lynch / Android Central

C’est peut-être une montre de style de vie stellaire, mais la Garmin Vivoactive 4 est à la hauteur de la partie “active” de son nom. Vous bénéficiez d’une solide suite de suivi de la santé et de la forme physique qui vous permet de rester informé et motivé. C’est facilement l’une des meilleures montres intelligentes Garmin pour les amateurs de fitness. Il comble également certaines des lacunes que le Forerunner 55 laisse derrière lui. Par exemple, vous obtenez un capteur Pulse Ox pour surveiller les niveaux de saturation en oxygène du sang et un altimètre pour suivre l’étage gravi.

Le Vivoactive 4 propose des entraînements animés à l’écran.

Plutôt que de se concentrer intensément sur la course à pied, la Vivoactive 4 regarde la situation dans son ensemble. Pour commencer, il existe différentes façons de s’entraîner avec votre montre. Vous voudrez peut-être emprunter la voie rapide et facile en choisissant parmi plus de 20 applications sportives préchargées. Le Vivoactive 4 propose des entraînements animés à l’écran, vous pouvez donc suivre les animations sur votre montre au fur et à mesure. Si vous êtes pointilleux sur vos activités, vous préférerez peut-être créer des entraînements personnalisables avec votre montre.

Le suivi du stress sur le Garmin Vivoactive 4 pourrait vous surprendre. Non seulement il est précis, mais il offre des suggestions pour vous aider à vous détendre. Par exemple, vous pouvez choisir de recevoir des rappels de relaxation, ce qui vous donnera la possibilité de terminer une courte activité de respiration lorsque votre niveau de stress est particulièrement élevé. Les activités de respiration surveillent votre stress et votre respiration pour vous aider à mieux comprendre comment vous respirez.

Garmin Forerunner 55 vs Vivoactive 4 : Lequel vous convient le mieux ?

Aucune de ces montres ne vous décevra, mais vous voulez toujours vous assurer de choisir celle qui répondra le mieux à vos besoins. Si vous êtes un coureur dévoué, c’est une décision assez facile. Le Garmin Forerunner 55 vous fournira tout ce dont vous avez besoin pour suivre vos entraînements tout en travaillant vers des objectifs et des jalons importants. Sans compter que cette montre est plus abordable que la Vivoactive 4.

Ceux qui ne sont pas sérieux au sujet de la course à pied et préfèrent quelque chose de plus élégant sans sacrifier le suivi de la santé et de la forme physique seront mieux avec le Garmin Vivoactive 4. Il est disponible en deux tailles, ce qui est idéal pour ceux qui ont des poignets particulièrement petits ou grands. Vous bénéficiez également de quelques extras intéressants qui ne sont pas disponibles sur le Forerunner 55, comme Garmin Pay, le stockage de musique, un altimètre et le suivi de l’oxygène dans le sang. C’est plus cher, mais cette montre s’adresse à un sous-ensemble plus large d’utilisateurs qui ont besoin d’un peu de tout.

