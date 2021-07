Garmin Forerunner 945 LTE : des coureurs connectés en permanence

Evolution de la célèbre montre multisports de la firme, elle intègre des fonctions de sécurité pour les amateurs de triathlon et de pratique de diverses disciplines sportives.

La nouvelle version du modèle Forerunner 945 se distingue par l’intégration de la nouvelle technologie de communication LTE, qui vous permet d’avoir toutes les fonctions de sécurité et de surveillance en temps réel sans avoir besoin de transporter le téléphone avec vous, ainsi que la musique, Garmin Pay sans contact paiements et cartes topographiques. . En ce sens, la montre permet aux utilisateurs, qu’ils soient en entraînement ou en compétition, la possibilité de demander de l’aide en cas de besoin et de rester connecté avec leurs principaux interlocuteurs sans avoir besoin de transporter un téléphone portable. Ainsi, si l’utilisateur ne se sent pas en sécurité ou si la montre de sport détecte elle-même qu’un incident s’est produit, les fonctions d’assistance et de détection d’incident enverront un message avec sa localisation aux contacts d’urgence préalablement choisis.

Centre d’urgence Garmin IERCC

La montre peut envoyer automatiquement le nom et l’emplacement de l’utilisateur à Garmin IERCC, un centre de coordination d’intervention d’urgence professionnel avec un personnel disponible 24h/24 et 7j/7 pour contacter et coordonner avec les services d’urgence ou autres afin de pouvoir fournir l’assistance nécessaire. Garmin IERCC restera en contact avec l’athlète via des messages bidirectionnels avec la montre jusqu’à ce que la situation d’urgence soit résolue.

LiveTrack

Grâce à la fonction LiveTrack, la famille et les amis peuvent suivre l’itinéraire en temps réel et même voir l’intégralité de l’itinéraire préalablement planifié par l’utilisateur. Pendant une activité, les utilisateurs peuvent envoyer des mises à jour de rythme et de kilométrage à leurs contacts et recevoir des messages texte et audio de motivation des téléspectateurs qui suivent l’activité. Pour utiliser les fonctions connectées au LTE, il faut un abonnement accessible à partir de 6,99 euros par mois.

Multisport

Cet appareil multisports permet à l’utilisateur d’être prêt à relever n’importe quel défi, de la natation en eau libre aux longues séances d’entraînement ou aux courses. Grâce à lui, il est possible de connaître la charge d’entraînement ou même des dynamiques de course avancées, parmi lesquelles : cadence, temps de contact avec le sol, longueur de foulée, rapport vertical, oscillation verticale et puissance. Il propose également des cartes TopoActive en couleur préinstallées optimisées pour une navigation et un suivi de localisation en un coup d’œil et la fonction Climb Pro, qui fournit des informations en temps réel sur les irrégularités de l’itinéraire, ce qui se traduit par la possibilité de gérer l’effort le long le chemin. À son tour, il est équipé d’un capteur Pulse Ox, qui mesure la capacité d’absorption d’oxygène du corps à la fois pour l’acclimatation à l’altitude et pour un meilleur contrôle du sommeil. A tout cela s’ajoutent de nouvelles statistiques sur les intervalles et les entraînements sur piste, en tenant compte si le coureur est allé plus vite ou plus lentement qu’il ne l’avait prévu.

Musique

El Forerunner 945 LTE invita a descargar y almacenar en él hasta 1.000 canciones y sincronizar listas de reproducción a través de WiFi desde servicios de música en streaming como Amazon Music, Deezer y Spotify5 y, gracias a la tecnología Garmin Pay, efectuar pagos contactless directamente desde la montre.

Plus petit

Cette montre de course est présentée avec une taille un peu plus petite (44,4 x 44,4 x 13,9 mm) que la version précédente, avec le même écran et une autonomie identique : jusqu’à deux semaines en mode smartwatch, 36 heures en mode GPS et jusqu’à 60 heures en Mode ultratrace. Il peut être acheté seul ou en mode pack avec deux ceintures pectorales (HRM-PROTM et HRM-Swim), et est disponible en trois coloris : noir, blanc et noir/jaune (pack).

Autres bénéfices

Par exemple, la personnalisation des entraînements à l’aide de Garmin Coach 2.0, qui permet de préparer une course sur des distances de 5 km, 10 km ou 21 km. Concrètement, l’utilisateur bénéficie des conseils de trois formateurs experts et de plans de formation gratuits qui s’adaptent à l’utilisateur et à ses objectifs. De son côté, la technologie PacePro permet de planifier la stratégie à suivre le jour de la course en proposant un guide d’allure par GPS en fonction d’un itinéraire ou d’une distance sélectionnée à l’aide de l’application Garmin Connect. La Forerunner 945 LTE, avec la fonction PacePro, fournit un guidage d’allure ajusté en fonction de la pente tout au long de votre activité, en fonction de l’altitude, en fonction de votre stratégie d’allure. En même temps, il est équipé simultanément de GPS, GLONASS et GALILEO, ce qui se traduit par une localisation avec une précision totale par satellite, offrant une précision optimale même dans les zones les plus compliquées.

Concernant les paramètres physiologiques, il comprend le VO2 max, qui permet de déterminer comment le corps s’adapte aux hautes altitudes dans les sports d’altitude et les expéditions. Il dispose également du moniteur d’énergie Body Battery, qui utilise une combinaison de données de stress, de variabilité de la fréquence cardiaque (HRV), de sommeil et d’activité pour calculer les réserves d’énergie du corps à tout moment, et ainsi, pour pouvoir planifier la journée en optimisant l’activité et temps de repos. Et pour les femmes, depuis Garmin Connect, vous avez la possibilité de suivre à la fois le cycle menstruel et la grossesse.

Disponibilité et prix

La Forerunner 945 LTE sera disponible à la vente plus tard cet été. Une partie d’un prix de 649,99 euros.

