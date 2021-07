Garmin Forerunner 945 LTE vs 945 : que devriez-vous acheter ?

Le choix sûr

La Forerunner 945 LTE reprend tout ce qu’il y a de mieux avec la 945 ordinaire et apporte la tranquillité d’esprit supplémentaire qu’une montre cellulaire toujours connectée peut offrir. Alertez vos contacts personnels ou le personnel de sécurité en cas de problème ou demandez à des amis de suivre votre itinéraire virtuellement.

LTE signifie que vous pouvez partager vos entraînements en direct Avertissez les contacts d’urgence d’une simple pression sur un bouton Excellente autonomie de la batterie GPS et NFC au poignet Possède toutes les fonctions d’entraînement et de suivi du 945 standard

Plus cher que la version non LTE Le service LTE nécessite un abonnement de six mois ou un abonnement annuel Le service LTE ne prend pas en charge le streaming musical ou les communications interactives

La série Forerunner 900 a été le choix des coureurs d’élite, des cyclistes et des triathlètes pendant des années, et la 945 était, jusqu’à récemment, la meilleure version à ce jour. C’est un excellent choix pour vous aider à gérer votre charge d’entraînement, en particulier si vous emportez toujours votre téléphone avec vous pour le voyage.

Excellente visibilité extérieure GPS au poignet, NFC et moniteur de fréquence cardiaque avancé Des tonnes de modes d’entraînement et de suivi Cartes en couleur Autonomie de la batterie de deux semaines

Pas d’options LTE Une seule variante de couleur Pas de commandes à écran tactile

Si vous êtes un athlète d’élite (ou aspirez à l’être), il y a de fortes chances que vous envisagiez d’ajouter une montre connectée d’élite à votre kit d’entraînement. Et si vous voulez vraiment tirer le meilleur parti de votre entraînement et de votre récupération, vous avez probablement consulté les meilleures montres de fitness Garmin et commencé à comparer la Forerunner 945 LTE à la 945 standard.

Garmin Forerunner 945 LTE vs 945 : similitudes entre les spécifications

Comme le nom des produits l’indique, il n’y a pas vraiment de différences de spécifications significatives entre ces montres à part la plus évidente – LTE. Mais regardons à quel point les montres sont similaires.

Garmin Forerunner 945 LTE Garmin Forerunner 945 Dimensions 44,4 x 44,4 x 13,9 mm, 49 g 47 x 47 x 13,7 mm, 50 g Écran 1,2″ visible au soleil, transflectif 1,2″ visible au soleil, transflectif Connectivité Bluetooth, ANT+, Wi-Fi, LTE (avec abonnement) Bluetooth, ANT+, Wi-Fi Capteurs GPS, GLONASS, Galileo, cardiofréquencemètre, altimètre, boussole, gyroscope, tensiomètre, accéléromètre, thermomètre GPS, GLONASS, Galileo, cardiofréquencemètre, altimètre, boussole, gyroscope, tensiomètre, accéléromètre, thermomètre Autonomie de la batterie Mode montre connectée : jusqu’à 2 semaines

Mode GPS avec musique : jusqu’à 12 heures

Mode GPS avec LTE LiveTrack : jusqu’à 10 heures

Mode GPS avec musique et LTE LiveTrack : jusqu’à 7 heures

Mode GPS sans musique : jusqu’à 35 heures Mode montre connectée : jusqu’à 2 semaines

Mode GPS avec musique : jusqu’à 10 heures

Mode GPS sans musique : jusqu’à 36 heures Étanchéité 5ATM 5ATM Paiements mobiles ✔️ ✔️ Stockage de musique ✔️, jusqu’à 1000 chansons ✔️, jusqu’à 1000 chansons Conseiller de récupération ✔️ ✔️ Entraînements suggérés ✔️ ✔️ Entraînements animés sur l’appareil ✔️ ✔️ Cartes stockées ✔️ ✔️ Surveillance de l’oxygène dans le sang ✔️ ✔️ LTE en option ✔️ ❌

Comme vous pouvez le voir ici, la principale différence entre ces deux versions de la Forerunner 945 est l’inclusion ou l’absence de LTE. Il existe également quelques différences mineures lorsque vous regardez de près les dimensions et la durée de vie de la batterie. Pour commencer, la version LTE a une empreinte légèrement plus petite que la 945 ordinaire. Vous pourriez penser que l’inclusion d’une nouvelle antenne rendrait la nouvelle montre plus épaisse, mais ce n’est pas le cas ici. Les deux montres ont essentiellement la même autonomie en mode smartwatch. Lorsqu’ils utilisent le GPS et la musique, ils partagent tous les mêmes capteurs et fonctionnalités, y compris NFC pour Garmin Pay, le stockage de musique sur l’appareil jusqu’à 1 000 chansons et des programmes avancés d’entraînement et de récupération au poignet.

Garmin Forerunner 945 LTE vs 945 : Pourquoi LTE ?

Source : Garmin

La série Forerunner 945 a beaucoup à offrir à ceux qui recherchent le portable d’entraînement personnel le plus avancé. Non seulement les deux montres sont équipées de moniteurs de fréquence cardiaque haut de gamme, mais elles sont également idéales pour suivre votre sommeil et votre récupération. De plus, les entraînements intégrés sur l’appareil et les suggestions d’entraînement vous aident à maximiser votre entraînement, et les fonctions de batterie corporelle et d’effet d’entraînement vous aident à savoir quand vous devez relâcher le pied et relâcher un peu.

Mais allons droit au but – la question ici est de savoir pourquoi devriez-vous payer les 50 $ supplémentaires (plus le contrat LTE) pour obtenir le 945 LTE. En fin de compte, la réponse se résume à la sécurité personnelle et à la tranquillité d’esprit. Avec la version LTE de la montre, vous pouvez être sûr que si quelque chose se passe pendant votre entraînement et que vous rencontrez des problèmes, l’aide n’est qu’une simple pression sur un bouton.

Lorsque vous configurez la Forerunner 945 LTE, vous pouvez désigner des contacts personnels pour avertir en cas d’urgence, et vous pouvez même choisir parmi une courte liste de messages pré-remplis comme « C’est une urgence. Veuillez obtenir de l’aide » ou mon favori , “pas une urgence, mais s’il vous plaît venez me chercher.” Si vous vous trouvez dans un endroit où un contact personnel ne peut pas vous joindre, vous pouvez également opter pour que la montre appelle les services d’urgence locaux. De plus, le 945 LTE est doté de la fonction de détection d’incident de Garmin, qui peut automatiquement demander de l’aide s’il détecte une chute ou un accident.

Mais ce n’est pas seulement la sécurité que la connexion LTE offre. Vous pouvez choisir de partager votre position en direct avec vos amis ou votre famille afin qu’ils aient l’esprit tranquille quant à votre localisation et puissent également suivre vos progrès pendant votre entraînement ou le jour de la course. Ils peuvent même envoyer des messages de motivation à votre poignet pour vous garder fort.

L’expérience LTE sur le 945 ne permet pas de diffuser de la musique, vous ne pouvez pas non plus initier ou répondre à des messages ou des appels sans votre téléphone. Cependant, le coût de la mise à niveau du 945 vers le 945 LTE n’est que de 50 $, ce qui est nettement inférieur à celui des autres montres intelligentes LTE. De plus, les frais d’abonnement mensuels représentent environ la moitié de ce que vous paieriez pour avoir le LTE sur quelque chose comme les modèles Samsung Galaxy Active 2 ou Apple Watch LTE.

Garmin Forerunner 945 LTE vs 945 : décision facile

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Pour nous, cette décision est assez facile. Bien que la Forerunner 945 standard soit une excellente montre de fitness, il n’y a vraiment aucune raison de ne pas payer le petit supplément pour le modèle LTE. Si vous envisagez l’un ou l’autre, vous êtes déjà prêt à dépenser plus de 600 $. Il est dommage de ne pas avoir de connectivité LTE à ce prix, d’autant plus que le coût de mise à niveau est relativement minime.

La comparaison de ces deux montres me rappelle une citation de l’un de mes comédiens préférés de tous les temps, Mitch Hedberg. “Un escalator ne peut jamais casser. Il ne peut devenir que des escaliers.” Ainsi, même si vous n’utilisez pas les fonctionnalités LTE à long terme (jeu de mots), la 945 LTE reste une excellente montre de course. Mieux vaut avoir le LTE et ne pas en avoir besoin que d’en avoir besoin et de ne pas l’avoir.

Le compagnon d’entraînement ultime

Si vous souhaitez alléger votre charge et vous déconnecter du monde pendant votre entraînement mais que vous souhaitez également un filet de sécurité, la Forerunner 945 LTE est là pour vous.

Avant-dernier entraîneur

Si vous êtes quelqu’un qui ne peut absolument pas quitter la maison sans votre smartphone, mais que vous voulez toujours le meilleur entraîneur au poignet, pourquoi ne pas économiser quelques dollars et opter pour le Forerunner 945 standard. Il possède toutes les fonctionnalités avancées de son frère, moins la fonction LTE et les coûts associés.

