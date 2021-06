Garmin Forerunner 945 vs Apple Watch Series 6 : que devriez-vous acheter ?

Montre de course haut de gamme

Garmin Forerunner 945

Montre lifestyle décontractée

Apple Watch série 6

Si vous vous considérez comme un coureur sérieux, vous aurez probablement besoin de bien plus qu’une simple montre lifestyle. Le Garmin Forerunner 945 offre des fonctionnalités haut de gamme et des mesures d’entraînement avancées qui répondront probablement à tous vos besoins. C’est cher, mais ça vaut peut-être le coup.

600 $ sur Amazon

Avantages

GPS, HRM, NFC Cartes en couleur Jusqu’à 2 semaines d’autonomie Métriques d’entraînement avancées

Les inconvénients

Existe en une seule taille et couleur Doit payer pour un modèle avec LTE Pas le design le plus attrayant

Si vous êtes un utilisateur iOS à la recherche d’une montre connectée de style de vie parfaite pour un usage quotidien, l’Apple Watch Series 6 pourrait être la meilleure option pour vous. Vous bénéficiez d’une solide prise en charge des applications, d’un suivi d’activité/sommeil, de nombreux espaces de stockage, d’Apple Pay, d’une connectivité LTE en option, etc.

349 $ sur Amazon

Avantages

GPS, HRM, NFC Design attrayant Deux options de taille Lectures ECG et SpO2

Les inconvénients

Manque de cartes en couleur Faible autonomie de la batterie Pas pour les utilisateurs d’Android

Garmin Forerunner 945 vs Apple Watch Series 6 : deux montres très différentes

Certaines montres connectées sont similaires à bien des égards, tandis que d’autres sont plus différentes qu’elles ne se ressemblent. Si vous choisissez entre la Garmin Forerunner 945 et l’Apple Watch Series 6, vous vous rendrez vite compte à quel point ces deux wearables sont différents.

Sans aucun doute, la Garmin Forerunner 945 est la meilleure montre connectée Android pour les coureurs sérieux. Que vous soyez un coureur passionné ou un athlète sérieux, cette montre a tout ce dont vous avez besoin. D’un autre côté, si vous êtes un utilisateur iOS à la recherche d’une montre connectée de style de vie à la mode qui offre les bases avec quelques avantages supplémentaires, vous préférerez peut-être l’Apple Watch Series 6 à la place.

Courez aussi vite que possible avec le Garmin Forerunner 945

Source : Garmin

Il est facile de comprendre pourquoi la Garmin Forerunner 945 est l’une des meilleures montres de course que vous puissiez acheter. C’est peut-être l’une des options les plus chères de Garmin, mais le prix élevé est justifié. Si vous êtes plus qu’un simple coureur occasionnel, vous aurez probablement des indicateurs clés que vous voudrez suivre pour surveiller vos progrès et travailler à l’amélioration de vos performances globales.

Parlons d’abord du design du Garmin Forerunner 945. Si vous espériez quelque chose d’accrocheur et de luxueux, vous allez être déçu. Cette montre est faite pour les coureurs, après tout. Il est livré dans un simple boîtier en plastique noir de 47 mm avec un écran transflectif de 1,2 pouce visible au soleil. Il n’y a pas d’options de couleurs ou de tailles supplémentaires parmi lesquelles choisir. Heureusement, les bracelets interchangeables Garmin Forerunner 945 de 22 mm vous permettent de changer le look de votre montre comme bon vous semble.

Garmin Forerunner 945 Apple Watch Série 6 Dimensions 43,2 x 43,2 x 12,4 mm 44 x 38 x 10,74 mm

Écran 40 x 34 x 10,7 mm Écran 1,2″ transflectif visible au soleil Écran Retina permanent de 1,78″

Écran Retina permanent de 1,57 pouces Connectivité Bluetooth, ANT+, Wi-Fi Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, en option Capteurs LTE GPS, GLONASS, Galileo, HRM, accéléromètre, altimètre, boussole, gyroscope, Pulse Ox, thermomètre GPS + GLONASS, accéléromètre HRM, ECG, altimètre toujours allumé, boussole, gyroscope, SpO2, capteur de lumière ambiante Autonomie de la batterie Mode montre connectée : 14 jours

Mode GPS : 36 heures

Mode GPS + Musique : 10 heures Jusqu’à 18 heures Étanchéité Jusqu’à 50 mètres Jusqu’à 50 mètres Paiements mobiles ✔️ ✔️ Surveillance de l’oxygène dans le sang ✔️ ✔️ Électrocardiogramme ❌ ✔️ LTE en option ❌ ✔️

Un domaine où le Garmin Forerunner 945 brille vraiment est la durée de vie de la batterie. En mode montre connectée, il durera jusqu’à deux semaines avec une seule charge. Il existe d’autres modes de batterie disponibles. Par exemple, vous obtiendrez 36 heures d’autonomie en mode GPS et 10 heures en GPS avec mode musique. C’est plus que suffisant pour la plupart des gens, et cela impressionnera certainement les coureurs qui ne se soucient pas de charger leur montre quotidiennement.

Le Garmin Forerunner 945 permet d’accéder à une cartographie couleur intégrée.

Passons aux bonnes choses. Les coureurs et autres athlètes apprécieront tous les avantages premium. Le Garmin Forerunner 945 permet d’accéder à une cartographie couleur intégrée. Plus important encore, vous pouvez accéder à ces cartes lorsque vous êtes hors ligne. Si vous passez une bonne partie de votre temps à courir à l’extérieur ou à faire tout autre type d’exploration, cette fonctionnalité vous sera certainement utile.

Le Forerunner 945 est également livré avec de nombreuses autres fonctionnalités pour lesquelles Garmin est connu, notamment le GPS embarqué, la surveillance de la fréquence cardiaque, les applications sportives intégrées, le suivi de l’activité/du sommeil, la surveillance de l’oxygène dans le sang (SpO2), le suivi du stress et la surveillance de l’énergie de la batterie corporelle. . Vous bénéficiez également d’un stockage de musique intégré jusqu’à 1 000 chansons et de la technologie NFC pour Garmin Pay.

Cela dit, cette montre intelligente a été conçue pour offrir un suivi détaillé destiné aux coureurs. Vous disposerez de plusieurs fonctionnalités premium, notamment des métriques d’entraînement avancées, la dynamique de course, la VO2 max, les conditions de performance, etc. Vous apprécierez la technologie PacePro, qui fournit des conseils en fonction des notes lorsque vous exécutez un cours. Le conseiller de temps de récupération intégré vous indique combien de temps vous devez vous reposer avant votre prochain entraînement intense. Ce ne sont là que quelques-unes des fonctionnalités qui amélioreront votre expérience de suivi.

Passez votre journée avec l’Apple Watch Series 6

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Certaines personnes veulent une montre connectée standard qui soit efficace pour gérer les bases de l’usure quotidienne. Si c’est ce que vous recherchez et que vous êtes également un utilisateur d’iOS, vous adorerez l’Apple Watch Series 6. Cependant, ne pensez pas que vous manquerez des fonctionnalités de santé/fitness. La série 6 offre une large gamme de fonctionnalités de suivi qui seront plus que suffisantes pour la plupart des utilisateurs. Parmi les autres avantages, citons la connectivité LTE en option, une excellente prise en charge des applications, un grand stockage interne et diverses options de conception.

Le design est peut-être l’un des éléments les plus attrayants de l’Apple Watch Series 6, en particulier par rapport à la Garmin Forerunner 945. Vous pouvez choisir entre des tailles de boîtier de 40 mm et 44 mm. Vous pouvez également choisir le matériau de votre boîtier, qui est disponible en aluminium, en acier inoxydable et en titane. Cette fois-ci, il existe même de nouvelles options de couleurs, notamment le bleu, le rouge, l’or et le graphite.

L’un des avantages de choisir l’Apple Watch Series 6 est la connectivité LTE en option.

Malheureusement, un aspect qui reste le même est la faible autonomie de la batterie. Cette montre ne durera que 18 heures avant de devoir être rechargée. Cependant, l’un des avantages de choisir l’Apple Watch Series 6 est la connectivité LTE en option. Si vous choisissez le modèle le plus grand et optez pour la connectivité LTE, le prix deviendra lentement mais sûrement plus cher.

Certaines des autres fonctionnalités que vous trouverez sur l’Apple Watch Series 6 incluent le GPS intégré, le suivi de l’activité/du sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque, Apple Pay, la surveillance de l’oxygène dans le sang et les lectures ECG. Un autre bonus est la possibilité de s’inscrire au nouveau service d’abonnement de l’entreprise, Apple Fitness +, qui propose une bibliothèque d’entraînements vidéo pour les amateurs de fitness. Vous pouvez accéder à ces entraînements depuis n’importe quel appareil Apple et vous pourrez voir vos mesures en temps réel pendant que vous vous entraînez.

Garmin Forerunner 945 vs Apple Watch Series 6 : que devriez-vous acheter ?

Dans ce cas, la smartwatch que vous finirez par choisir aura beaucoup à voir avec votre objectif ainsi que votre système d’exploitation préféré. Si vous êtes un utilisateur Android et/ou un coureur sérieux, le Garmin Forerunner 945 est la meilleure option entre les deux. Il offre des fonctionnalités premium qui feront passer votre expérience de course au niveau supérieur. N’oublions pas que la batterie peut durer 14 jours, ce qui fait honte à l’Apple Watch.

Cependant, si vous êtes un utilisateur iOS et que vous n’êtes pas un coureur sérieux, l’Apple Watch Series 6 pourrait avoir plus de sens pour vous. C’est plus abordable et vous obtenez un design beaucoup plus attrayant. Vous avez également le choix entre deux tailles, une gamme de couleurs et le matériau de votre boîtier préféré. Si vous recherchez des fonctionnalités de base dans une montre de style de vie efficace, l’Apple Watch Series 6 est un bon choix.

Montre de course haut de gamme

Garmin Forerunner 945

Pour l’élite

Si vous avez besoin de bien plus que les bases, vous tomberez probablement amoureux de la Garmin Forerunner 945. Cette montre s’adresse aux athlètes d’élite qui ont besoin de fonctionnalités infinies. Certains des avantages incluent une autonomie exceptionnelle de la batterie, un suivi détaillé, des cartes en couleur et des mesures d’entraînement avancées.

Montre lifestyle décontractée

Apple Watch série 6

Idéal pour un usage quotidien

Il est difficile de choisir autre chose qu’une Apple Watch si vous êtes un utilisateur iOS, garantissant une expérience transparente entre votre téléphone et votre montre. La série 6 est également un meilleur choix pour ceux qui n’ont pas besoin de fonctionnalités de course avancées. Vous aurez en option LTE, suivi SpO2, lectures ECG, et plus encore.

