Garmin Instinct, la montre de résistance militaire idéale pour les sports outdoor, atteint son prix le plus bas | La technologie

L’une des meilleures et des plus élégantes montres de sport du marché, elle est moins chère que jamais. Vous l’aimerez si vous travaillez ou faites du sport à l’extérieur.

Garmin est l’une des marques horlogères les plus prestigieuses. Leurs montres intelligentes se démarquent parce que elles ressemblent à des montres conventionnelles, mais ils ont toutes sortes de capteurs et de fonctions avancées.

Vous pouvez obtenir le Montre Garmin Instinct avec une remise de 34% sur Amazon. Il ne coûte que 199 euros. C’est votre prix minimum… Vous économisez plus de 100 euros ! Vendu et expédié par Amazon en une journée.

Nous sommes avant l’une des montres de sport les plus avancées et, à notre avis, les plus élégantes sur le marché en ce moment.

Garmin Instinct est une montre de sport de force militaire, conçue pour une utilisation en extérieur. Il dispose d’un GPS, d’une mesure de la fréquence cardiaque, de sports préinstallés et de notifications. La batterie dure 14 jours.

La première chose qui ressort est que répond à la norme militaire 810, vous êtes donc prêt à affronter les éléments : températures élevées ou basses, pluie, poussière, boue, il peut avec tout. L’écran est renforcé chimiquement avec un contraste élevé et lisible à la lumière du soleil.

Vous pouvez vous connecter à divers systèmes mondiaux de navigation par satellite (GPS, GLONASS et Galileo) pour un meilleur suivi dans les environnements les plus exigeants. Les capteurs ABC comprennent un altimètre, un baromètre et une boussole électronique à trois axes. C’est la montre idéale à porter en extérieur.

Garmin Instinct est capable d’enregistrer des dizaines de sports, y compris course à pied, randonnée, VTT, natation beaucoup plus.

Dans la section des capteurs biométriques, il a un capteur de fréquence cardiaque au poignet, suivi du stress, Body Battery, enregistrement du sommeil et de plus.

Garanties 14 jours d’autonomie en mode montre intelligente, et 16 heures avec GPS activé.

Parmi ses fonctions smartwatch, il se distingue la possibilité de recevoir des e-mails, des SMS et des alertes directement sur la montre lorsqu’elle est liée à un smartphone.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.