Garmin Lily vs Fossil Gen 5: Lequel devriez-vous acheter?

Plus de fonctionnalités à aimer Fossil Gen 5 Les basiques avec style Garmin Lily Wear OS est loin d’être parfait, mais il a fait des progrès significatifs. Prenez le Fossil Gen 5, par exemple. Cette smartwatch est disponible dans une variété de modèles, qui offrent tous des fonctionnalités essentielles. Vous disposerez d’un GPS intégré, d’une surveillance de la fréquence cardiaque, d’un suivi d’activité, de Google Pay, d’un micro / haut-parleur, et plus encore. À partir de 177 $ chez Amazon Avantages GPS, HRM, NFC

Design attrayant

Assistant Google

Micro / haut-parleur

Modes d’économie de batterie Les inconvénients Durée de vie de la batterie plus courte

Manque de capteur d’oxygène dans le sang Si la mode est votre principale raison d’acheter une montre intelligente, vous ne pouvez pas vous tromper avec la Garmin Lily. Il est petit, élégant et se décline en deux modèles. Le design est tout simplement fringant, mais il offre également des fonctionnalités clés telles que la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi de l’activité / du sommeil, Pulse Ox et Body Battery. À partir de 200 $ chez Amazon Avantages Suivi de l’activité / du sommeil

Surveillance de la fréquence cardiaque

Batterie Pulse Ox et Body

Suivi du stress

Design à la mode Les inconvénients Manque d’affichage couleur

Pas de GPS ou NFC

Garmin Lily contre Fossil Gen 5: Différentes approches

Si vous avez récemment commencé à rechercher la meilleure smartwatch Android, vous avez de la chance. Vous avez le choix entre de nombreuses options, notamment la montre intelligente Garmin Lily et Fossil Gen 5. Il y a un peu de chevauchement entre ces deux appareils portables, mais ils ont deux approches complètement différentes. Il y a divers facteurs à prendre en compte ici, mais votre décision sera déterminée par les fonctionnalités qui comptent le plus pour vous.

Ceux qui se concentrent sur la recherche d’une montre intelligente féminine et élégante avec un suivi d’activité de base préféreront probablement la Garmin Lily. Ceux qui veulent plus de fonctionnalités et de fonctionnalités sur leur appareil auront une meilleure expérience avec une montre intelligente Fossil Gen 5.

Le Garmin Lily est une montre intelligente pour femme élégante

Source: Courtney Lynch / Android Central

Lorsque vous parcourez la gamme de montres connectées Garmin, vous trouverez de nombreuses montres de course à pied, de montres d’aventure et de montres de style de vie. Le Garmin Lily, cependant, est le premier modèle conçu spécifiquement pour les femmes. Cela est évident avec la fonction de suivi de la santé des femmes qui peut surveiller les aspects clés de votre cycle menstruel et de votre grossesse. Il présente également un design petit et féminin avec un boîtier de 34 mm qui ne prendra pas trop de place sur votre poignet.

Il existe deux modèles au choix entre le Classic et le Sport. Les deux modèles sont de la même taille. Les variantes Sport sont livrées avec un bracelet en silicone et une lunette en aluminium disponibles en or rose, or crème et orchidée de minuit. Le modèle Classic est livré avec un bracelet en cuir et une lunette en acier inoxydable disponible en or crème, or clair et bronze foncé. Le Lily utilise des bandes propriétaires de 14 mm, ce qui limite un peu vos options lorsque vous souhaitez les échanger.

Garmin Lily Fossil Gen 5 Afficher LCD TFT 1 pouce AMOLED 1,3 pouces Dimensions 34,5 x 34,5 x 10,15 mm 44x44x12 millimètre Capteurs HRM, accéléromètre, Pulse Ox, capteur de lumière ambiante HRM, accéléromètre, gyroscope, altimètre, capteur de lumière ambiante Vie de la batterie 5 jours Un jour Résistance à l’eau 5ATM 3ATM GPS embarqué ❌ ✔️ Paiements mobiles ❌ ✔️ Micro / haut-parleur ❌ ✔️ Stockage de musique ❌ ✔️

Contrairement à de nombreuses autres montres intelligentes de cette gamme de prix, la Garmin Lily n’offre pas un bel écran couleur. Au lieu de cela, vous avez un écran tactile monochromatique à cristaux liquides. Il n’y a pas non plus de boutons latéraux sur la montre. Vous ferez toute votre navigation sur l’écran tactile et le bouton capacitif unique en bas de l’écran. Vous obtiendrez jusqu’à 5 jours d’autonomie de la batterie avec le Garmin Lily. Il offre également une résistance à l’eau de 5 ATM

Il peut sembler que cette smartwatch ne concerne que l’apparence et pas grand-chose d’autre. Cependant, vous bénéficiez d’un bel ensemble d’avantages de base pour le suivi des activités. Certains exemples incluent la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi de l’activité et du sommeil, la surveillance du stress, le suivi de l’oxygène dans le sang, la surveillance de l’énergie de Body Battery, etc. Vous pouvez stocker jusqu’à sept activités sur la montre. Vous pouvez les changer à tout moment via l’application Garmin Connect.

Alors, voilà. La Garmin Lily est une montre intelligente élégante qui convient parfaitement au suivi d’activité de base. Cependant, ne vous attendez pas à plus que cela. Vous n’aurez pas de GPS à bord, ce qui signifie que votre téléphone devra être connecté si vous souhaitez suivre votre itinéraire. Les autres fonctionnalités manquantes incluent un écran couleur, les paiements mobiles, le stockage de musique, les options d’assistant vocal, un micro / haut-parleur et les appels Bluetooth. Si vous ne voulez pas manquer cette occasion, vous devriez plutôt envisager d’acheter la smartwatch Fossil Gen 5.

Le Fossil Gen 5 est une montre Wear OS bien équilibrée

Source: Joe Maring / Android Central

La Fossil Gen 5 est une montre intelligente Wear OS qui a beaucoup à offrir, en particulier par rapport à la Garmin Lily. Il est livré dans un boîtier de 44 mm et il existe plusieurs variantes parmi lesquelles choisir. Par exemple, les modèles Carlyle proposent un design masculin dans différentes couleurs. Les modèles Julianna offrent un design féminin qui se décline également en quelques couleurs. Chaque modèle dispose d’un écran AMOLED net de 1,3 pouces avec deux boutons latéraux et une couronne rotative pour une navigation facile. Les bracelets Fossil Gen 5 de 22 mm sont interchangeables, vous aurez donc de nombreuses options lorsque vous aurez envie de faire un changement.

La Gen 5 est facilement l’une des meilleures montres intelligentes Fossil. Ce n’est pas le modèle le plus récent de la société, mais il a fait de grands progrès en termes de performances grâce au processeur Snapdragon Wear 3100 et à 1 Go de RAM plus 8 Go de stockage. Vous disposez également de modes d’économie de batterie qui vous aident à prolonger la durée de vie de la batterie de votre montre. Comme vous pouvez l’imaginer, certains de ces modes sont plutôt restrictifs. Si cela ne vous dérange pas de perdre l’accès aux fonctionnalités clés pour préserver la durée de vie de la batterie, c’est une fonctionnalité pratique à avoir.

Elle est peut-être plus sophistiquée que la Garmin Lily, mais la Fossil Gen 5 n’est en aucun cas une montre de fitness avancée. Wear OS est idéal pour les utilisateurs occasionnels qui souhaitent suivre leurs progrès et apporter des améliorations en cours de route. Vous bénéficiez d’un GPS embarqué, d’une surveillance de la fréquence cardiaque, d’un suivi d’activité et d’une résistance à l’eau jusqu’à 30 mètres.

Beaucoup de gens achèteront cette smartwatch pour les extras. Le Fossil Gen 5 dispose d’un microphone et d’un haut-parleur intégrés. Vous pouvez passer des appels Bluetooth à partir de votre poignet et entendre les réponses de l’Assistant Google. Les autres fonctionnalités bonus incluent Google Pay et le stockage de musique intégré, ainsi qu’un micro / haut-parleur. Si vous souhaitez en faire plus avec votre montre, vous adorerez la montre intelligente Fossil Gen 5.

Garmin Lily contre Fossil Gen 5: Lequel devriez-vous acheter?

Source: Joe Maring / Android Central

À présent, vous vous penchez probablement dans un sens ou dans l’autre. Ces deux montres intelligentes couvrent beaucoup de terrain, mais elles sont assez différentes en ce qui concerne ce qu’elles se proposent d’accomplir. Vous allez vous contenter de la Garmin Lily si votre objectif principal est de trouver une montre intelligente élégante. En fin de compte, c’est vraiment ce qu’est ce portable. Vous aurez d’autres avantages, comme le suivi de la santé et de la forme physique, la surveillance de la fréquence cardiaque, Pulse Ox et Body Battery. Vous n’aurez pas de GPS, de micro / haut-parleur, de paiements mobiles ou d’assistant vocal.

Cela ne veut pas dire que le Fossil Gen 5 n’est pas élégant en soi. Plus important encore, il est rempli à ras bord de fonctionnalités qui offriront une meilleure expérience portable à ceux qui souhaitent un suivi détaillé et quelques avantages supplémentaires. Vous obtiendrez un GPS embarqué, une surveillance de la fréquence cardiaque, un suivi de la santé et de la forme physique, des modes d’économie de batterie, un stockage de musique, Google Pay, Google Assistant et un micro / haut-parleur intégré. Comme vous pouvez le voir, il remplit de nombreux espaces laissés par le Garmin Lily.

Plus de fonctionnalités à aimer Fossil Gen 5 Faites-en plus avec votre montre Le Fossil Gen 5 n’est peut-être pas aussi à la mode que le Garmin Lily, mais il reste assez élégant. Sans oublier qu’il y a plus de fonctionnalités à aimer. Vous disposez d’un micro et d’un haut-parleur, ce qui facilite la prise d’appels et l’utilisation de l’Assistant Google. Il y a aussi le GPS, la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi des activités et Google Pay.

Les basiques avec style Garmin Lily La mode compte La Garmin Lily est une excellente montre intelligente pour les femmes qui s’intéressent également au suivi d’activité de base. Ce n’est rien d’extravagant en termes de fonctionnalités, mais vous ne pouvez pas battre le design magnifique. Vous aurez un suivi des activités, des habitudes de sommeil, des niveaux de stress et de la saturation en oxygène du sang.