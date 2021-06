Garmin présente les Forerunner 55 et 945 LTE, deux montres de sport pour les utilisateurs exigeants | La technologie

Garmin vient de présenter deux nouvelles montres de sport : la Forerunner 55 et la Forerunner 945 LTE. Les deux sont des montres intelligentes et ont des fonctionnalités pour les utilisateurs exigeants.

Les montres connectées ne sont pas seulement des appareils qui imitent le design conventionnel d’une montre et ajoutent des fonctions intelligentes, il existe également des équipements plus spécifiques en termes de fonctionnalités et de fonctionnalités. Ce sont les montres dites de sport et la société Garmin propose un large éventail d’options dans ce créneau de marché.

Aujourd’hui, il vient de présenter deux nouveaux appareils qui viennent élargir la famille Forerunner. Le premier est le Garmin Forerunner 55 qui arrive en renouvellement des modèles Forerunner 45, 45S et 45 Plus.. Elle est destinée à la gamme de montres de sport d’entrée de gamme et possède tout le nécessaire pour un utilisateur qui commence à faire du sport de manière sérieuse.

Côté design, la Forerunner 55 n’aura qu’une seule taille de cadran, 42 millimètres, contrairement aux modèles précédents dans lesquels deux tailles étaient proposées. L’écran a une taille de 1,04 pouces de diamètre et a une résolution de 208 x 208 pixels, le poids reste à 37 grammes.

L’intérieur de cette montre dispose d’un GPS capable d’enregistrer les statistiques de course, notamment la distance parcourue, l’allure et les intervalles effectués.. De plus, il sert également de fonction de sécurité qui permet à l’utilisateur de partager sa localisation en temps réel avec les contacts de son choix.

Pour la mesure de la fréquence cardiaque, les Garmin ont monté un capteur plus précis capable de détecter des anomalies au niveau des pulsations, afin d’avertir l’utilisateur de tout problème. L’autonomie de cette montre Garmin Forerunner atteindrait deux semaines avec une seule charge, c’est sans le GPS activé car avec l’activation de cette fonctionnalité l’autonomie est réduite à 20 heures.

Le Garmin Forerunner 945 LTE est le modèle le plus avancé et destiné aux utilisateurs à la recherche d’un ensemble complet. La principale nouveauté de cette montre est sa compatibilité avec les réseaux LTE afin qu’elle soit toujours connectée et qu’il n’y ait pas besoin d’avoir l’appareil mobile à portée de main. Les fonctionnalités moins sportives sont la possibilité de stocker jusqu’à 1000 chansons à partir de services comme Spotify, Apple Music ou Deezer et de pouvoir les lire hors ligne.

Le design est plus sportif et le cadran est plus grand, il mesure 44,4 millimètres et pèse 49 grammes. La batterie grandit également et peut durer deux semaines en mode smartwatch ou 36 heures avec le GPS activé. Il dispose d’un capteur Pulse Ox qui mesure la capacité d’absorption d’oxygène du corps et d’un capteur pour mesurer les fréquences qui est également capable d’alerter l’utilisateur de tout problème. Résiste jusqu’à 5 ATM donc, en principe, il n’y aura aucun problème lors de l’immersion.

En ce qui concerne le prix, les deux montres ont déjà une étiquette attachée, bien que la Forerunner 945 LTE soit disponible plus tard cet été, tandis que la Forerunner 55 est déjà disponible dans la boutique officielle Garmin. Le modèle Forerunner 945 LTE coûtera 649 euros tandis que le Forerunner 55 reste à 199 euros.