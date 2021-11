Garmin travaillerait sur un nouveau challenger Galaxy Watch 4 Classic

En avril, Garmin a annoncé la Venu 2, une montre connectée axée sur le fitness avec un écran AMOLED et un GPS intégré. Selon Dave Zatz de Zats Not Funny, une version « Plus » de la Venu 2 pourrait être dévoilée prochainement.

Garmin Venu 2 *Plus* entrant. Ajoute un 3ème bouton physique pour prendre en charge les capacités du microphone. Mais sera-t-il associé à un assistant vocal ?? Hum ! pic.twitter.com/E9LO6yK7VK – Dave Zatz (@davezatz) 2 novembre 2021

Bien qu’il n’y ait pas de détails sur les mises à niveau clés que le Venu 2 Plus apportera à la table, Zatz affirme qu’il aura un bouton physique supplémentaire pour prendre en charge les capacités du microphone. Grâce à un microphone intégré, le Venu 2 Plus permettra aux utilisateurs de répondre aux appels téléphoniques, tout comme le Garmin Vivoactive 4. Cependant, on ne sait pas si la smartwatch aura un support d’assistant vocal intégré. Le manque de prise en charge de l’assistant vocal est l’un des plus gros points négatifs du Garmin Venu 2.

Nous espérons également que Garmin prix le Venu 2 Plus de manière plus agressive que le Venu 2. Cependant, vu comment le modèle Plus va être positionné au-dessus du Venu 2, il pourrait en fait être plus proche de la barre des 500 $. Bien qu’elle offre une tonne de fonctionnalités utiles et une autonomie incroyable, la Venu 2 ne justifie pas son prix, surtout par rapport aux meilleures montres intelligentes Android telles que la Galaxy Watch 4.

Notre propre Jeramy Johnson a noté dans sa critique de la smartwatch :

Garmin est la marque de vêtements de fitness préférée de nombreux athlètes sérieux, et avec la série Venu, elle constitue un argument solide pour éloigner les non-engagés d’Apple, Samsung et Fitbit. J’aurais aimé qu’ils aient fixé le prix de cet appareil à 300 $, voire 350 $. Cela en ferait une alternative vraiment convaincante aux dernières montres intelligentes de Fitbit et même à l’Apple Watch SE moins chère, et je pense que cela pourrait plus que tenir le coup à ce prix.

