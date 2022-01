Garmin Venu 2 Plus prend en charge l’assistant vocal

Alors que les utilisateurs d’Android se tournent généralement vers Wear OS pour une montre intelligente et que les propriétaires d’iPhone utilisent par défaut l’Apple Watch, il existe d’excellentes options qui se concentrent avant tout sur la forme physique. C’est la raison pour laquelle Garmin est connu, et cette année, la société présente le Venu 2 Plus et le Vivomove Sport, tous deux avec une approche soignée de l’utilisation d’un assistant vocal sur votre smartwatch.

La Garmin Venu 2 Plus et la Vivomove Sport ont été annoncées aujourd’hui comme les dernières montres connectées compatibles Android et iPhone de la marque. Comme les générations précédentes, ce sont des wearables axés sur le fitness, mais ils adoptent une approche plus douce cette fois-ci qui devrait plaire aux gens plus moyens. Cela inclut la réduction des tailles, le Venu 2 Plus remplissant ses fonctions de fitness dans un châssis de 43 mm, au lieu du Venu 2 de 45 mm.

Le Venu 2 Plus offre un suivi de la santé 24h/24 et 7j/7 avec fréquence cardiaque, sommeil, oxygène dans le sang, stress, santé de la femme, entraînement et diverses autres formes de suivi pour vous aider à rester en forme. La montre peut également stocker de la musique de Spotify et d’autres applications, ainsi que des notifications en miroir depuis votre téléphone.

Le plus gros ajout de Garmin cette année est la prise en charge vocale améliorée, le Venu 2 Plus étant compatible avec Google Assistant sur les téléphones Android et Siri sur iOS. Ceci est accompli non pas avec une application sur la montre, mais plutôt en canalisant l’assistant vocal de votre téléphone vers le Garmin Venu 2 Plus connecté. Les utilisateurs de Samsung peuvent apparemment également déclencher Bixby, et les utilisateurs peuvent répondre aux appels téléphoniques lorsqu’ils sont connectés à n’importe quel appareil. Le vice-président de Garmin, Dan Batel, a déclaré :

Garmin a littéralement répondu à l’appel pour ajouter des capacités vocales sur l’appareil à la dernière montre intelligente Venu. Pour le client au style de vie actif, le multitâche est crucial, et maintenant les clients Garmin ont la possibilité de répondre à un appel ou d’envoyer un SMS sans fouiller dans leur poche ou leur sac.

La Venu 2 Plus est une véritable montre intelligente avec un écran couleur et un écran tactile, mais elle gère neuf jours avec une seule charge. C’est aussi un appareil coûteux à un coût de départ de 449 $. Le Venu 2 Plus est disponible dès maintenant.

Pendant ce temps, la Vivomove Sport est une montre intelligente d’entrée de gamme à 179 $. La conception hybride a une horloge analogique avec un écran plus petit en dessous. Cette montre est conçue principalement pour ses caractéristiques de fitness et son design élégant. La durée de vie de la batterie est évaluée à cinq jours maximum. La montre peut refléter les notifications de votre téléphone et permettre aux utilisateurs d’Android de répondre aux messages texte.

En savoir plus sur les montres connectées :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Consultez 9to5Google sur YouTube pour plus d’informations :