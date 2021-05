Garmin Venu 2 vs Apple Watch 6: quel est le meilleur pour vous?

Montre Android impressionnante

Si vous vous demandez si le Garmin Venu 2 sera à la hauteur de l’original, vous serez agréablement surpris. Il est désormais disponible en deux tailles, offre le double de la durée de vie de la batterie et bénéficie d’une poignée de nouvelles fonctionnalités. Tant que vous êtes prêt à payer pour cela, il y a beaucoup de choses à faire avec cette nouvelle smartwatch.

400 $ chez Amazon

Avantages

GPS, HRM, NFC Pulse Ox & Body Battery Nouveau score de sommeil et âge de remise en forme Autonomie de la batterie imparable Deux options de taille

Les inconvénients

Pas de connectivité LTE Extrêmement cher

Ceux qui se sont déjà engagés à utiliser des appareils Apple bénéficieront de l’Apple Watch Series 6. Il possède de nouvelles fonctionnalités, notamment le suivi natif du sommeil. Vous aurez également la possibilité d’utiliser la fonction d’affichage permanent maintenant. Il est disponible en deux tailles et offre également une connectivité LTE en option.

À partir de 329 $ chez Amazon

Avantages

GPS, HRM, NFC Connectivité LTE en option Surveillance de l’oxygène sanguin Altimètre toujours activé Deux options de taille

Les inconvénients

Mauvaise autonomie de la batterie Pas pour Android

Garmin Venu 2 contre Apple Watch 6: jouer pour différentes équipes

La recherche de la meilleure smartwatch Android apportera de nombreux résultats différents, y compris le nouveau Garmin Venu 2. Ce portable apporte une sérieuse chaleur en termes de création de concurrence pour le marché existant. Bien que l’Apple Watch Series 6 ne soit pas une montre intelligente Android, c’est certainement un concurrent de premier plan si vous êtes un utilisateur iOS qui est déchiré entre le choix d’une Apple Watch ou d’un portable Android.

En fin de compte, les utilisateurs d’Android ne pourront pas opter pour une Apple Watch. Cela signifie que le Garmin Venu 2 est le vainqueur par défaut. Cependant, la plupart des utilisateurs seront plus que satisfaits de cette nouvelle montre. Si vous êtes un utilisateur iOS à la recherche de l’expérience la plus transparente possible, vous serez mieux avec une Apple Watch Series 6.

Le Garmin Venu 2 se concentre sur les détails importants

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Deux des versions les plus récentes sur le marché sont les Garmin Venu 2 et 2S. Les caractéristiques sont exactement les mêmes, donc la seule différence entre ces deux modèles est la taille. Le Venu 2 standard est livré dans un boîtier en plastique de 45 mm, tandis que le plus petit 2S est livré dans un boîtier en plastique de 40 mm. Selon le modèle que vous achetez, vous avez le choix entre une variété d’options de couleurs. Les deux montres offrent un système de bande à dégagement rapide, donc trouver des bracelets Garmin Venu 2 et 2S de remplacement sera un jeu d’enfant.

L’ancien modèle Venu n’était disponible qu’en une seule taille, donc opter pour deux tailles est une amélioration automatique. Vous obtenez toujours un bel écran AMOLED et une jolie lunette en acier inoxydable. Une autre mise à niveau majeure est que les modèles Garmin Venu 2 offrent le double de la durée de vie de la batterie. Le plus petit modèle peut durer jusqu’à 10 jours, tandis que le plus grand peut durer 11 jours. Vous aurez également une fonction de charge rapide et un mode d’économie de batterie pour faire bonne mesure.

Garmin Venu 2 Apple Watch série 6 Dimensions 45,4 x 45,4 x 12,2 mm

40,4 x 40,4 x 12,1 mm 40 x 34 x 10,7 mm

Écran 44 x 38 x 10,74 mm AMOLED 1,3 “, 416 x 416

Écran Retina AMOLED 1,1 po, 360 x 360 x 1,78 po, 368 x 448

Écran Retina de 1,57 po, 324 x 394 capteurs HRM, accéléromètre, altimètre, boussole, gyroscope, Pulse Ox, thermomètre, capteur de lumière ambiante HRM, accéléromètre, altimètre toujours activé, boussole, gyroscope, SpO2, ECG, capteur de lumière ambiante Connectivité Bluetooth, ANT +, Wi-Fi Bluetooth 5.0, Wi-Fi b / g / n, LTE en option Autonomie de la batterie 10 à 11 jours 18 heures Résistance à l’eau 5ATM 5ATM LTE en option ❌ ✔️ Électrocardiogramme ❌ ✔️ Suivi du sommeil ✔️ ✔️ Paiements mobiles ✔️ ✔️ Compatibilité Android et iOS ✔️ ❌ (iOS uniquement)

Garmin a toujours su offrir une solide suite de suivi de la santé / remise en forme, mais le Venu 2 élève la barre. Le suivi du sommeil a été amélioré avec l’ajout d’une fonction de score de sommeil. Chaque matin, vous recevrez un score de sommeil numérique de 1 à 100, basé sur la qualité et la quantité de votre sommeil de la nuit précédente. Vous pouvez également consulter ces statistiques directement sur la montre plutôt que d’avoir à lancer l’application Garmin Connect sur votre téléphone.

Le Venu 2 introduit de nouvelles applications sportives dans le mix.

Le Venu original dispose déjà d’une large gamme d’applications sportives intégrées, mais vous obtenez encore plus avec le successeur. Le Venu 2 introduit de nouvelles applications sportives, notamment le HIIT, l’escalade en salle, la randonnée et le bloc.

Une autre amélioration du suivi de la condition physique qui mérite d’être reconnue est la nouvelle fonction d’âge de remise en forme, qui peut estimer si votre corps est plus jeune ou plus âgé que vous. Votre âge de forme est déterminé en utilisant votre âge chronologique, votre activité hebdomadaire vigoureuse, votre fréquence cardiaque au repos et votre IMC ou pourcentage de graisse corporelle.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Vous bénéficiez toujours de toutes les fonctionnalités de base pour lesquelles Garmin est connu, notamment le GPS embarqué, la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi de la santé des femmes, la surveillance du stress, Pulse Ox (surveillance de l’oxygène dans le sang), Body Battery, et bien plus encore. Vous pouvez enregistrer des séances d’entraînement au gymnase ou lorsque vous vous rendez à l’extérieur pour courir. Vous pouvez accéder à Garmin Coach pour des plans d’entraînement personnalisés. Vous pouvez également profiter des entraînements à l’écran qui sont faciles à suivre sur votre montre.

Le Venu 2 n’oublie aucune des fonctionnalités clés de la smartwatch que les utilisateurs adorent. Vous aurez toujours NFC pour Garmin Pay, la prise en charge des notifications sur smartphone et un stockage de musique intégré pour des centaines de chansons. Les utilisateurs d’Android auront la possibilité d’envoyer des réponses rapides depuis leur montre. En tant qu’utilisateur iOS, je manquerais une fonctionnalité comme celle-ci, mais je pense toujours que la Venu 2 est l’une des meilleures montres intelligentes Garmin disponibles à l’heure actuelle.

L’Apple Watch Series 6 offre une expérience transparente

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

À ce stade du jeu, nous sommes conditionnés à s’attendre à un design de montre assez similaire d’Apple. Cela n’a pas trop changé au fil des ans et la plupart des utilisateurs ne se plaignent pas. L’ajout le plus récent offre des améliorations subtiles que certaines personnes attendaient patiemment. La question que vous devrez vous poser est de savoir si quelques mises à niveau valent le prix.

La série 6 est disponible en deux tailles: 40 et 44 mm. Il y a un arc-en-ciel de couleurs parmi lesquelles choisir, y compris le bleu, le rouge, l’or et le graphite. Les matériaux du boîtier ont été réduits à l’aluminium, à l’acier inoxydable et au titane. Vous serez heureux de savoir que ces deux modèles sont compatibles avec des bracelets interchangeables. Vous apprécierez le nouveau processeur S6, qui prétend rendre l’appareil plus fluide et plus long. Pour référence, ce processeur est censé fonctionner 20% plus vite que le Series 5.

L’autonomie de la batterie de l’Apple Watch Series 6 est tout simplement décevante.

Comme toujours, l’autonomie de la batterie de l’Apple Watch Series 6 est tout simplement décevante. Modèle après modèle, nous nous retrouvons avec une autonomie de 18 heures pour l’Apple Watch. Le fait de devoir recharger votre montre intelligente chaque jour peut être irritant, surtout si vous voulez la porter au lit pour suivre le sommeil. Il est indéniable que le Garmin Venu 2 bat l’Apple Watch 6 dans ce département.

Cela dit, certaines fonctionnalités de l’Apple Watch Series 6 la rendront plus attrayante pour les passionnés de santé. Vous aurez maintenant un suivi du sommeil intégré sur la montre. Auparavant, vous deviez télécharger des applications tierces pour cela. Vous aurez également un suivi des niveaux de saturation en oxygène du sang (SpO2). L’Apple Watch Series 6 est certainement l’une des meilleures montres intelligentes pour mesurer les niveaux de saturation en oxygène du sang. Il peut également prendre des lectures d’électrocardiogramme (ECG), qui détecteront des battements cardiaques irréguliers qui pourraient indiquer une affection sous-jacente plus grave.

Source: Luke Filipowicz / iMore

Une autre façon dont l’Apple Watch Series 6 rivalise avec les appareils portables Android tels que le Venu 2 est son nouveau service d’abonnement, appelé Apple Fitness +. Les utilisateurs auront accès à une bibliothèque d’entraînements accessibles depuis la plupart des appareils Apple. Pendant que vous vous entraînez, vous pourrez voir vos métriques en temps réel pendant la session et voir vos performances.

Enfin, l’Apple Watch est connue pour offrir une gamme de fonctionnalités de smartwatch qui créent une expérience transparente pour les utilisateurs iOS. L’une des fonctionnalités les plus populaires est la connectivité LTE en option, qui vous permet d’utiliser toutes les fonctionnalités de votre portable sans la connexion de votre téléphone. Vous pouvez utiliser des applications, passer des appels, envoyer des SMS et diffuser de la musique. Vous apprécierez également le NFC pour les paiements mobiles avec Apple Pay. Si vous avez une question, souhaitez consulter la météo ou avez besoin de définir un rappel, Siri peut le faire.

Garmin Venu 2 vs Apple Watch 6: quel est le meilleur pour vous?

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Si vous êtes déjà un utilisateur Android, nous vous recommandons le Garmin Venu 2 comme la meilleure option entre ces deux. Gardez à l’esprit que cette montre intelligente est compatible avec Android et iOS, elle est donc ouverte à presque tout le monde. Ce n’est pas le cas avec l’Apple Watch, qui est spécialement conçue pour les utilisateurs iOS.

Bien sûr, cela peut signifier une expérience plus transparente que les notifications et autres, mais le Garmin Venu 2 est bien meilleur pour les personnes qui souhaitent un suivi approfondi de leur santé et de leur condition physique. L’Apple Watch Series 6 a sa part de ces fonctionnalités, et l’introduction d’Apple Fitness + pourrait la rendre encore plus attrayante pour les amateurs d’entraînement. Dans cet esprit, le Garmin Venu 2 est toujours un digne concurrent dans ce domaine. C’est un peu plus cher, mais cela vaut peut-être la peine si vous êtes fan de ses fonctionnalités et de son design.

