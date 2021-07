Garmin Venu 2 vs Fitbit Sense : que devriez-vous acheter ?

Moins cher et plus avancé

Si vous voulez une montre intelligente de santé avancée avec de nombreux capteurs et fonctionnalités, vous vous pencherez probablement sur le Fitbit Sense. Vous bénéficiez d’une autonomie complète de 6 jours sur une seule charge, du suivi de l’activité/du sommeil, de Fitbit Pay et d’un micro/haut-parleur avec assistants vocaux. Par rapport au Venu 2, c’est aussi un bien meilleur rapport qualité-prix.

Avantages

GPS, HRM, NFC Suivi de l’activité/du sommeil Suivi ECG, EDA, SpO2 à un prix plus raisonnable Microphone et haut-parleur intégrés

Les inconvénients

Une seule option de taille Durée de vie de la batterie plus courte que Venu 2

Ceux qui sont déjà fans de Garmin pourraient ne pas hésiter à payer un peu plus pour le Venu 2. Il est disponible en deux tailles et offre une autonomie de batterie incroyable. Vous bénéficiez d’un suivi de l’activité/du sommeil, de la surveillance de l’énergie Pulse Ox et Body Battery, de Garmin Pay, du stockage de musique, etc. Le seul inconvénient est le prix incroyablement élevé.

Avantages

GPS, HRM, NFC Suivi de l’activité/du sommeil Pulse Ox & Body Battery Durée de vie supérieure de la batterie Deux options de taille

Les inconvénients

Incroyablement cher Pas de micro ni de haut-parleur Manque de capteurs ECG/EDA

Garmin Venu 2 contre Fitbit Sense : un coup dur

Pour vous assurer de choisir la meilleure montre intelligente Android pour vos besoins, vous devrez prendre en compte quelques facteurs importants. De nombreux amateurs de wearables ont déjà un fabricant de confiance avec lequel ils aiment s’en tenir, comme Garmin ou Fitbit. Ces sociétés sont connues pour deux des montres intelligentes les plus récentes et les plus performantes du marché : la Venu 2 et la Sense, respectivement.

Elles peuvent être fabriquées par différentes entreprises, mais ces montres connectées ont beaucoup en commun. Le Garmin Venu 2 et le Fitbit Sense se concentrent sur la surveillance des aspects clés de votre santé et de votre forme physique. Ils offrent également une autonomie et des fonctionnalités similaires. La principale différence, qui peut être le facteur décisif pour certains utilisateurs, est le prix demandé.

Le Garmin Venu 2 est une grande amélioration qui a encore besoin de travail

Source : Jeramy Johnson / Android Central

En tant que l’une des dernières versions de Garmin sur le marché, la Venu 2 a beaucoup à offrir. Une mise à niveau par rapport au prédécesseur est qu’il est désormais disponible en deux tailles : 45 mm et 40 mm. Le plus petit modèle est connu sous le nom de Garmin Venu 2S. Ces variantes sont livrées dans un boîtier en plastique qui maintient les choses légères, ce qui est idéal si vous êtes une personne active.

Les deux modèles ont un écran AMOLED lumineux et sont compatibles avec le système de bande à dégagement rapide. Heureusement, cela signifie qu’il existe des tonnes de bracelets Garmin Venu 2 et 2S parmi lesquels choisir si vous n’êtes pas satisfait du bracelet en silicone qui l’accompagne. La Venu 2 offre 11 jours d’autonomie en mode montre connectée, et la Venu 2S offre 10 jours.

Garmin Venu 2 Fitbit Sense Dimensions 45,4 x 45,4 x 12,2 mm, 49 g

40,4 x 40,4 x 12,1 mm, 38,2 g 40 x 40 x 12 mm, 45,9 g Écran AMOLED 1,3 pouces, 416 x 416 pixels

AMOLED 1,1 pouce, 360×360 pixels AMOLED 1,58 pouce Couleurs Argent/Bleu granit, Ardoise/Noir (45mm)

Ardoise / Graphite, Or clair / Sable clair, Argent / Gris brume, Or rose / Blanc (40 mm) Graphite / Carbone, Or doux / Blanc lunaire Capteurs HRM, accéléromètre, altimètre, boussole, gyroscope, Pulse Ox, thermomètre, capteur de lumière ambiante HRM, accéléromètre, altimètre, gyroscope, SpO2, ECG, EDA, température cutanée, capteur de lumière ambiante Batterie Mode montre connectée : 11 jours (45 mm)

Mode montre intelligente : 10 jours (40 mm) 6+ jours Étanche 5 ATM 5 ATM Mode économiseur de batterie ✔️ ❌ Score de sommeil ✔️ ✔️ Paiements NFC ✔️ ✔️ Micro et haut-parleur ❌ ✔️

Une nouvelle fonctionnalité sur le Garmin Venu 2 que la plupart des utilisateurs apprécieront est le score de sommeil, qui est alimenté par Firstbeat Analytics. Fitbit a toujours proposé cette fonctionnalité, il est donc bon de voir Garmin suivre le rythme de ses concurrents. Cet avantage fournit aux utilisateurs un score de sommeil basé sur la qualité et la quantité de leur sommeil de la nuit précédente.

Sur une autre note, si vous connaissez le Garmin Venu d’origine, vous vous souviendrez peut-être que vous deviez ouvrir l’application mobile Garmin Connect sur votre téléphone pour afficher vos statistiques de sommeil. Désormais, vous pouvez facilement consulter un aperçu de ces statistiques directement sur la Garmin Venu 2.

Garmin est connu pour offrir une large gamme d’applications sportives intégrées. Le Venu 2 étend les offres précédentes avec de nouvelles applications, notamment le bloc, l’escalade en salle, le HIIT et la randonnée. Un autre avantage est l’âge de forme physique, qui évalue si votre corps est plus jeune ou plus vieux que votre âge chronologique. Cette estimation est obtenue en utilisant votre âge chronologique, votre fréquence cardiaque au repos, votre activité vigoureuse hebdomadaire et votre IMC ou pourcentage de graisse corporelle. Donc, si votre objectif est d’abaisser votre âge de forme physique, vous pouvez utiliser les conseils fournis pour y travailler.

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Si vous souffrez d’un problème de santé qui nécessite une surveillance constante ou si vous êtes simplement un passionné de santé qui aime examiner de plus près votre bien-être, cette montre connectée vous aidera à le faire. Le Garmin Venu 2 offre une fonction Health Snapshot qui enregistre vos principales mesures de santé après avoir enregistré une brève session de 2 minutes. Ces statistiques peuvent être facilement générées dans un rapport détaillé à envoyer à votre médecin pour examen. Des fonctionnalités comme celle-ci font de la Venu 2 l’une des meilleures montres intelligentes Garmin pour les fanatiques de la santé.

Le Garmin Venu 2 est doté de plusieurs fonctionnalités standard qui vous aident à suivre votre santé et votre forme physique. Certains exemples incluent le GPS embarqué, la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi de l’activité/du sommeil, la surveillance du pouls (SpO2), le suivi du stress, la surveillance de l’énergie de la batterie corporelle et le suivi de la santé des femmes.

Compte tenu du prix, c’est bien que Garmin ait inclus des avantages supplémentaires pour les utilisateurs. Vous bénéficiez de la technologie NFC pour Garmin Pay, d’un stockage de musique intégré et de notifications transparentes sur smartphone. Si vous êtes un utilisateur Android, vous pourrez également envoyer des réponses rapides depuis votre montre.

Le Garmin Venu 2 ne dispose pas des capteurs les plus avancés et des fonctionnalités du Fitbit Sense.

Tout cela semble probablement très bien, alors quels sont les inconvénients présents à part le prix demandé élevé ? Le Garmin Venu 2 ne dispose pas des capteurs les plus avancés et des fonctionnalités du Fitbit Sense. Lorsque vous tenez compte du fait que c’est beaucoup plus cher, vous pouvez réfléchir à deux fois pour savoir si c’est la meilleure option.

Pour commencer, vous n’obtenez pas de capteurs ECG ou EDA sur le Garmin Venu 2. Si vous achetez une montre intelligente de santé avancée pour obtenir autant d’informations que possible, le Sense remportera votre vote. Le Garmin Venu 2 manque également de micro/haut-parleur. Vous ne pourrez pas prendre d’appels sur votre montre et elle ne propose aucun assistant vocal tel qu’Amazon Alexa ou Google Assistant.

Le ciel est la limite avec le Fitbit Sense

Source : Joe Maring / Android Central

Fitbit a tendance à proposer des designs similaires parmi ses montres connectées afin que le Sense puisse vous sembler familier. Cette montre connectée ressemble beaucoup aux différents modèles de la gamme Versa. La plupart des utilisateurs apprécieront la conception de squircle de l’entreprise. Le Sense fait passer la définition de la qualité supérieure à un niveau supérieur avec un boîtier en aluminium de qualité aérospatiale et en acier inoxydable. De plus, cette montre intelligente possède un noyau de biocapteur qui dégage une apparence de haute technologie.

Si vous êtes un fan de Fitbit, vous ne serez probablement pas trop surpris d’apprendre que le Sense n’est disponible qu’en une seule taille, à savoir le boîtier de 40 mm. Une autre amélioration est le nouveau système de bande infini, qui est également disponible sur la Versa 3. Il est beaucoup plus facile pour les utilisateurs d’échanger les bandes lorsqu’ils ont besoin de quelque chose de plus sophistiqué et de plus flexible. Vous trouverez une grande variété de groupes Fitbit Sense parmi lesquels choisir. Gardez à l’esprit que toutes les bandes Versa précédentes que vous pourriez avoir ne fonctionneront pas sur le nouveau système.

L’un des principaux attraits du Fitbit Sense est l’accent mis sur le suivi avancé de la santé. En conséquence, il regorge de capteurs qui fournissent des métriques clés. Prenez le capteur de température de la peau, par exemple. Cette fonction est conçue pour détecter les changements de température qui peuvent être le signe d’une fièvre, d’une maladie ou d’une nouvelle phase menstruelle.

Source : Joe Maring / Android Central

Le capteur d’électrocardiogramme (ECG) analyse votre rythme cardiaque, ce qui peut détecter les signes d’une maladie cardiaque appelée fibrillation auriculaire (AFib). Tenez simplement vos doigts sur les coins de la montre et restez immobile pendant 30 secondes. Une fois que vous avez obtenu votre lecture, elle peut être téléchargée et envoyée à votre médecin.

Enfin, le nouveau capteur d’activité électrodermique (EDA) mesurera vos réponses d’activité électrodermique. Vous pouvez utiliser cette fonction en plaçant votre paume sur le cadran de la montre. Le capteur détectera des changements électriques mineurs dans le niveau de sueur de votre peau, ce qui peut vous aider à mieux comprendre comment votre corps réagit au stress. Ces fonctionnalités avancées font du Sense le meilleur Fitbit portable pour les amateurs de santé.

Vous bénéficiez d’une surveillance améliorée de la fréquence cardiaque sur le Fitbit sense grâce à la technologie avancée PurePulse 2.0. De plus, la fonction Minutes de zone active aidera les utilisateurs à atteindre leurs zones de fréquence cardiaque cibles personnalisées. Lorsque vous passez du temps dans les zones de cardio, de combustion des graisses et de fréquence cardiaque maximale, vous gagnez des minutes de zone active. Les zones de fréquence cardiaque personnalisées sont déterminées en fonction de votre âge et de votre condition physique.

Le Fitbit Sense est équipé de tonnes de fonctionnalités de suivi de la santé et de la forme physique.

Semblable au Garmin Venu 2, le Fitbit Sense est équipé de tonnes de fonctionnalités de suivi de la santé/de la forme physique qui vous permettent de naviguer facilement dans votre journée. Les bases incluent le GPS embarqué, la surveillance de la fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7, plus de 20 modes d’exercice basés sur des objectifs, le suivi de l’activité/du sommeil, la surveillance de la SpO2 et le suivi de la santé des femmes.

En ce qui concerne les bonus, le Sense propose le NFC pour les paiements sans contact avec Fitbit Pay. Vous disposez également de deux options d’assistant vocal : Amazon Alexa et Google Assistant. Ils sont amusants et faciles à utiliser, grâce au microphone et au haut-parleur intégrés. Vous pouvez également passer des appels depuis votre montre avec le combo micro/haut-parleur.

Garmin Venu 2 vs Fitbit Sense : que devriez-vous acheter ?

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Si vous pensiez que cette décision serait facile, détrompez-vous. Bien sûr, si vous préférez déjà une entreprise à une autre, votre décision pourrait être prise. Ceux qui sont encore sur la clôture peuvent l’affiner avec quelques questions clés.

Si vous voulez une autonomie de batterie exceptionnelle, deux options de taille et de nombreuses fonctionnalités de suivi de la santé et de la forme physique, vous préférerez peut-être le Garmin Venu 2. Tant que vous êtes prêt à dépenser plus d’argent, c’est un choix solide. Malheureusement, il n’a pas de micro/ou de haut-parleur, donc pas d’appels au poignet ni d’assistants vocaux. Il manque également certains des capteurs de santé les plus avancés proposés par Fitbit Sense.

Certaines personnes vont rechigner au prix demandé par la Venu 2. Le Fitbit Sense est toujours un investissement, mais vous en avez plus pour votre argent tout en dépensant moins. Il possède des capteurs ECG/EDA, un micro/haut-parleur pour les appels et les assistants vocaux, des minutes de zone active, un suivi d’activité/sommeil et bien plus encore.

Bien sûr, vous ferez des compromis en ce qui concerne la durée de vie de la batterie et les options de conception, mais ces détails mineurs peuvent pâlir par rapport à toutes les fonctionnalités supplémentaires que vous obtenez. Les deux montres sont excellentes, mais la plupart des utilisateurs à la recherche d’une montre intelligente très avancée seront mieux lotis avec le Fitbit Sense.

